Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Итоговый турнир ATP 2024, 12 ноября: Медведев, Синнер, Фриц, де Минор, результаты, сетки, где смотреть матчи, расклады

Медведев бьётся с де Минором на Итоговом ATP! Поборется ли россиянин за плей-офф? LIVE!
Даниил Сальников
Медведев бьётся с де Минором на Итоговом ATP!
Комментарии
На мужской «Восьмёрке» в Турине во вторник начинается 2-й тур группового этапа. На корте появится и россиянин. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. Во вторник, 12 ноября, продолжится борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют проигравшие в первый день победитель розыгрыша-2020 Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и дебютант турнира – австралиец Алекс де Минор (7). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались девять раз, и счёт – 6-3 в пользу россиянина, но единственный матч в этом сезоне остался как раз за де Минором – на «Ролан Гаррос». Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша в Турине Янник Синнер (1) и американец Тейлор Фриц (5) за единоличное лидерство в группе.

Итоговый чемпионат ATP – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 16:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
12 ноября 2024, вторник. 22:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Расписание вторника
Live Даниил Сальников

В понедельник, 11 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) продолжились матчи первого круга. В этот день играли участники, оказавшиеся в группе Джона Ньюкомба. В дневной сессии состоялась встреча давних соперников. Четырёхкратный победитель ТБШ в одиночном разряде Карлос Алькарас, посеянный на турнире под третьим номером, играл с трёхкратным финалистом «Шлемов» Каспером Руудом (7).

Материалы по теме
Алькарас сенсационно проиграл на старте Итогового. Испанца мучили насморк и кашель
Алькарас сенсационно проиграл на старте Итогового. Испанца мучили насморк и кашель
15:12 Даниил Сальников

Читайте в нашем лайве дня подробности игрового дня вторника на Итоговом чемпионате ATP. Было интересно.

Материалы по теме
Рублёв проиграл Звереву на Итоговом ATP. А Алькарас сенсационно уступил на старте
Live
Рублёв проиграл Звереву на Итоговом ATP. А Алькарас сенсационно уступил на старте
15:02 Даниил Сальников

Расписание вторника

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android