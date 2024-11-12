На мужской «Восьмёрке» в Турине во вторник начинается 2-й тур группового этапа. На корте появится и россиянин. Подробности – в трансляции.

Медведев бьётся с де Минором на Итоговом ATP! Поборется ли россиянин за плей-офф? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. Во вторник, 12 ноября, продолжится борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют проигравшие в первый день победитель розыгрыша-2020 Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и дебютант турнира – австралиец Алекс де Минор (7). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались девять раз, и счёт – 6-3 в пользу россиянина, но единственный матч в этом сезоне остался как раз за де Минором – на «Ролан Гаррос». Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша в Турине Янник Синнер (1) и американец Тейлор Фриц (5) за единоличное лидерство в группе.

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