Медведев бьётся с де Минором на Итоговом ATP! Поборется ли россиянин за плей-офф? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. Во вторник, 12 ноября, продолжится борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют проигравшие в первый день победитель розыгрыша-2020 Даниил Медведев (четвёртый номер посева) и дебютант турнира – австралиец Алекс де Минор (7). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались девять раз, и счёт – 6-3 в пользу россиянина, но единственный матч в этом сезоне остался как раз за де Минором – на «Ролан Гаррос». Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша в Турине Янник Синнер (1) и американец Тейлор Фриц (5) за единоличное лидерство в группе.
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В понедельник, 11 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) продолжились матчи первого круга. В этот день играли участники, оказавшиеся в группе Джона Ньюкомба. В дневной сессии состоялась встреча давних соперников. Четырёхкратный победитель ТБШ в одиночном разряде Карлос Алькарас, посеянный на турнире под третьим номером, играл с трёхкратным финалистом «Шлемов» Каспером Руудом (7).
Расписание вторника
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.