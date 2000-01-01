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Все финалисты Итогового турнира из России
Все финалисты Итогового турнира из России
10 ноября в Турине стартовал Итоговый турнир — 2024. В соревнованиях участвуют сразу два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублёв. А кому из представителей России удавалось доходить до финала Итогового?
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Евгений Кафельников
Евгений Кафельников
В 1997 году Кафельников стал первым россиянином, сыгравшим в финале Итогового турнира. Увы, Евгений оказался слабее Пита Сампраса (3:6, 2:6, 2:6).
Николай Давыденко
Николай Давыденко
В 2008 году он сыграл в финале Итогового, уступив Новаку Джоковичу (1:6, 5:7). А спустя год Давыденко стал первым россиянином, который одержал победу на турнире. Николай одолел Хуан-Мартина дель Потро (6:3, 6:4).
Даниил Медведев
Даниил Медведев
В 2020 году россиянин взял титул, обыграв Доминика Тима (4:6, 7:6 (7:2), 6:4). Спустя год Медведев вновь дошёл до финала, но в этот раз не смог завоевать трофей, уступив Александру Звереву (4:6, 4:6).
Все победители и финалисты Итогового турнира ATP из России
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