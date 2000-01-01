Все победители и финалисты Итогового турнира ATP из России

Николай Давыденко

В 2008 году он сыграл в финале Итогового, уступив Новаку Джоковичу (1:6, 5:7). А спустя год Давыденко стал первым россиянином, который одержал победу на турнире. Николай одолел Хуан-Мартина дель Потро (6:3, 6:4).