Медведев без нервов победил австралийца на Итоговом. Впереди решающая битва с Синнером

Во вторник, 12 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине прошли матчи 2-го тура в группе Илие Настасе. Как и в 1-м туре, программу открывал поединок с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, который в сезоне-2020 стал чемпионом Итогового. В этот раз ему противостоял австралийский теннисист Алекс де Минор. Медведев, посеянный под четвёртым номером, и де Минор (8) проиграли первые матчи. Австралиец ожидаемо уступил Яннику Синнеру, а россиянин преподнёс неприятный сюрприз, потерпев поражение от Тейлора Фрица. По ходу матча Даниил не справился с собственными эмоциями.

Оба теннисиста проиграли свои матчи в двух сетах: Медведев — 4:6, 3:6, де Минор — 3:6, 4:6. Поэтому каждому из них крайне важно было победить, причём желательно без потери партии. По личным встречам Медведев вёл со счётом 6-3. Все предыдущие поединки, кроме последнего, прошли на харде, а последний состоялся в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 и был выигран де Минором в четырёх сетах (4:6, 6:2, 6:1, 6:3).

«Мы сыграли много матчей и провели много сражений. Я всегда с нетерпением ждал этих встреч, потому что считаю, что мы оба тактики, когда играем друг с другом», — приводит слова де Минора, сказанные перед матчем, пресс-служба ATP.

Первый же гейм, в котором подавал де Минор, выдался довольно упорным. У Медведева получалось втягивать соперника в долгие обмены, и тот не всегда пользовался преимуществом подачи. У россиянина даже брейк-пойнт был, но он его не реализовал. Свою подачу Даниил затем взял тоже не без проблем, но брейк-пойнтов Алексу не дарил — 1:1. А уже в следующем гейме Медведев добился брейка. На брейк-пойнте он удачно обвёл де Минора, отвечая на укороченный.

Подтвердил брейк Даниил относительно спокойно, хотя двойные ошибки, как и в матче с Фрицем, случались. После первых четырёх геймов на счету россиянина были три двойные, сделанные в двух своих геймах. Кроме того, Медведев довольно часто и при этом оправданно выходил к сетке. На приёме он регулярно поддавливал, гонял оппонента по корту, и тот не всегда успевал. А в пятом гейме Алекс подарил Даниилу двойную ошибку на брейк-пойнте, и тот повёл уже 4:1 с двумя брейками. После этого игроки обменялись геймами под ноль, а подавая при 5:2, Медведев отдал только одно очко — 6:2 за 41 минуту.

Даниил Медведев на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во второй партии Медведев и де Минор брали каждый свою подачу, причём у россиянина было больше возможностей зацепиться на приёме. Россиянин, трижды бравший свои геймы под ноль, старался аккуратно играть в обменах, а австралиец, прибавивший в агрессии, периодически обострял, но не всегда успешно.

Судьбу сета, а значит, и всей встречи решил девятый гейм. Медведев здорово играл на приёме, а на брейк-пойнте, первом за всю партию, взял очко шикарным обводящим ударом. После этого Даниилу оставалось лишь подать на матч, что он и сделал — 6:2, 6:4 за 1 час 20 минут. Реализовав матчбол, россиянин заткнул уши — мол, я вас не слышу. И здорово, что в этом матче наш теннисист не нервничал, несмотря на срыв в первой встрече.

Победу в матче россиянин отпраздновал необычным образом — закрыл глаза и воткнул пальцы в уши. При этом на камере он написал: «Уберите шум».

Во второй встрече дня сыграют Синнер и Фриц, победители игр 1-го тура. У Медведева после двух туров одна победа, а у де Минора — ни одной.

Ну а в 3-м туре Медведев сразится с Синнером, а де Минор — с Фрицем. Даниилу с учётом поражения в 1-м туре крайне желательно обыграть Янника.