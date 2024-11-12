Медведев повторил празднование Депая на Итоговом. Как ещё Даниил отмечал успехи

Россиянин ранее также подражал Марио Гомесу и Криштиану Роналду. Но это далеко не весь арсенал его жестов.

Россиянин Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минора (6:2, 6:4) в матче группового этапа Итогового турнира ATP.

Тем самым Медведев реабилитировался за поражение от американца Тейлора Фрица в стартовой встрече и сохраняет шансы на выход в плей-офф – всё решится в решающей битве с Янником Синнером через пару дней.

Даниил вёл себя очень спокойно в матче с де Минором, чего не скажешь про встречу с Фрицем. Победу Медведев отпраздновал жестом с заткнутыми ушами. Это повторение знаменитого действия футболиста сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

На камере Медведев написал Block the noise, то есть «заблокировал шум». Даниил дал понять, что не обращал внимания не критику после матча с Фрицем и это помогло ему отлично проявить себя во встрече с Де Минором. Во время интервью россиянин объяснил суть своего нового празднования.

«Многие футболисты так праздновали голы – вроде бы Мемфис Депай был первым. Если я правильно понимаю, это связано с социальными сетями. После моего матча с Тейлором Фрицем и некоторых моих комментариев я старался меньше заходить в соцсети. Я вышел на сегодняшний матч, блокируя шум, даже от себя. Никаких истерик, просто блокировал шум. Мне было всё равно, что происходит, я просто пытался играть. Иногда даже хороший шум может вывести вас из равновесия. Вы выигрываете всё, и люди говорят, что вы Бог. Проиграешь два матча, и люди говорят: «Твоя карьера окончена». Иногда лучше просто заблокировать посторонний шум», — заявил Медведев.

Даниил Медведев «заблокировал шум» после победы над Алексом де Минором на Итоговом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сейчас 30-летний Депай выступает за бразильский «Коринтианс», но своё празднование он придумал довольно давно – в 2018 году, когда выступал за «Лион».

«Это больше, чем просто показать, что я не слушаю критику, что я не слушаю, о чём говорят. Это способ показать: я «в домике». Я играю, потому что мне это нравится, у меня есть талант, футбол делает меня счастливым. И если я буду слушать всё, что обо мне говорят, мне придётся измениться. А я этого не хочу», — говорил Депай.

Мотивы Даниила такие же – он не хочет поддаваться влиянию различных критиков и просто блокирует шум с их стороны, как и написал на камере после победы над де Минором. В целом Медведева можно назвать теннисистом с чрезвычайно разнообразным набором празднований. Многие он позаимствовал из футбола.

Даниил является поклонником мюнхенской «Баварии», а его любимый спортсмен – бывший нападающего этого клуба Марио Гомес. Неудивительно, что в финале ATP Cup — 2021 Медведев после победы над Маттео Берреттини повторил знаменитый жест Гомеса, отведя правую руку в сторону и чуть наклонившись.

«Марио Гомес делал так, когда играл за «Баварию». Он был моим любимым игроком. Иногда он делал так, и мне это нравилось. И я решил повторить», — сказал россиянин.

Празднование Даниила Медведева в стиле Марио Гомеса Фото: Cameron Spencer/Getty Images

В финале US Open — 2021 Медведев в трёх сетах обыграл Новака Джоковича, лишив того исторической возможности собрать календарный «Шлем». После решающего очка Даниил завалился на корт в виде «мёртвой рыбки». Это было заимствование из футбольного симулятора FIFA – виртуальный спорт тоже очень по душе российскому теннисисту.

«Я люблю играть в футбольный симулятор на приставке. Это оттуда, празднование называется «Мёртвая рыбка». Забиваешь гол, ведёшь 5:0, делаешь вот так. Хотел отпраздновать так, чтобы это понравилось людям и моим друзьям. Что я сделал после матча? L2 + влево», — объяснил Медведев.

«Мёртвая рыбка» в исполнении Даниила Медведева Фото: Sarah Stier/Getty Images

В полуфинале Кубка Дэвиса — 2021 Медведев победил немца Ян-Леннарда Штруффа, а отпраздновал победу в стиле Криштиану Роналду — жестом, призывающим всех успокоиться.

«Хочу праздновать, делая что-то забавное. Когда Роналду играл за «Реал», он делал так. Я тоже решил так поступить, было забавно», — сказал Даниил на пресс-конференции.

Даниил Медведев «призывает к тишине» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором круге Australian Open — 2023 Медведев прошёл Джона Миллмана, после чего показал оголённое бедро. Таким образом Даниил отсылал к венгерскому теннисисту Мартону Фучовичу, который поражал всех вокруг внушительной мышечной массой. Сделано это было с целью самокритики.

«Многие, наверное, видели форму Фучовича. У меня мышц немного меньше. Я хотел посмеяться над своей формой. У меня есть немного мышц, но явно не столько», — сказал Даниил на корте после матча.

Даниил Медведев отсылает к мышечной массе Мартона Фучовича Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Как ни странно, последний титул Медведев выиграл в мае 2023 года на «Мастерсе» в Риме, который проходит на его нелюбимом грунтовом покрытии. В полуфинале он обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:5, 7:5). Победу Медведев отметил необычным и довольно странным танцем. Это была своего рода месть Циципасу, с которым он ранее конфликтовал. В 2022-м Стефанос обыграл россиянина в Цинциннати и тоже танцевал после матчбола.

«В моменте ощущение, которое бывает, когда ты пьяный в клубе. У меня много таких друзей. Ты танцуешь, и тебе кажется, что ты бог танцпола. А потом смотришь видео – и это не так. Не знаю, что тут получится», — сказал Медведев, хотя в данном случае наверняка не обошлось без чего-то личного к Циципасу.

Даниил Медведев станцевал после победы над Стефаносом Циципасом в Риме Фото: LightRocket via Getty Images

На US Open – 2024 Медведев после победы во втором раунде над венгром Фабианом Марожаном снова «призывал к тишине» в стиле Роналду и повторял его в дальнейшем. В интервью Нику Кирьосу россиянин пообещал приготовить особенное празднование в случае завоевание титула.

«Думаю, знаю, что хочу сделать, если выиграю свой следующий «Шлем». Когда выиграю, надеюсь. Пару раз я был близок, но отпраздновать не удалось. Лучше сначала выиграть матчи, а потом уже празднование. Ну а пресс-конференции какие есть. Надеюсь, смогу выиграть больше матчей, тогда будет больше возможностей поговорить или сделать что-то сумасшедшее, — сказал Даниил в интервью на корте.

Тогда с титулом у Медведева не сложилось – в четвертьфинале его остановил будущий чемпион Янник Синнер. Теперь у Медведева есть возможность взять реванш у Янника на Итоговом. Будет непросто, но в случае сохранения концентрации россиянин определённо сможет доставить итальянцу много неприятностей на корте, победить, выйти из группы, а также порадовать публику очередным ярким празднованием.