«Последний раз Синнер вынес меня с корта». Медведев думает о третьем матче в Турине

Даниил Медведев, играя в прекрасный теннис, разобрал Алекса де Минора в двух сетах и оставил себе шансы на проход в полуфинал Итогового. Для этого в четверг надо обыгрывать Синнера. А пока Медведев ответил на вопросы «Чемпионата».

— Ты сказал, что невозможно весь сезон провести так, что тебе будет всё равно. Но можно ли это превратить в преимущество? Сегодня 14 виннеров с форхенда, девять очков проиграл на своей подаче. Нет такого, что мячи бесят, но ты себя перекручиваешь?

— 100% в теннисе много накручивания и перекручивания. Многие за это и любят этот вид спорта, потому что он в этом заключается. Когда ты уверен в себе, всё попадаешь, это самое лучшее, потому что ни о чём не думаешь. А когда один матч проиграл, сразу начинаются вопросы, что делать дальше. На весь сезон перенести ощущение, что мне всё равно, не получится, потому что реально получится, что всё равно — начнёшь проигрывать. Лучше знать, когда у тебя есть стержень, за который ты будешь бороться до конца. Но иногда этот стержень устаёт или выходит из строя, то не получается. Например, с Фрицем я был готов терпеть сет, а не три сета, когда у меня начало не получаться. Понял, что на этом турнире не смогу пока это восстановить. Поэтому я решил убрать этот стержень сейчас и посмотреть, что будет без него.

— Этот матч насколько сильно поможет в уверенности в самом себе? Ты говорил, что устал. Эта победа приободрила?

— Хороший матч, но я и в Китае хорошо играл. Я всегда уверен в своих силах, знаю, что я могу. Но я в деталях объяснил, как и Зверев, что конкретно произошло с мячами. Но я всё равно четвёртый в мире. Я играл в финале Австралии, полуфинала Уимблдона. Знаю, что я способен, знаю, что ещё смогу. Получится ли выиграть Шлем, посмотрим. В предсезонке постараюсь найти ещё раз что-то новое. Я взрослею. Постараюсь найти новый уровень своей игры, который пока не смог найти.

— Что бы ты взял в матч с Янником из четвертьфинала с Уимблдоном? И каково будет играть при такой поддержке?

— Я много где играл с любимцами публики. Мне с этим намного легче справляться. Когда ты играешь в условной Южной Африке, чтобы никого не оскорблять, с испанцем, а все против тебя. А с Янником в Италии — это нормально. Все будут болеть за него, это весело. На Уимблдоне хороший был матч. Надо играть в свой лучший теннис, хоть это и не даёт гарантии. На Уимблдоне я вышел с установкой, что каждый матч с Синнером я должен проводить так, чтобы заново доказывать и себе, и ему, что я могу, что ему всегда со мной будет тяжело. В последних двух матчах я не смог это доказать — в Шанхае болело плечо, в Саудовской Аравии меня вынесли с корта. (Смеется) Новая возможность, постараюсь доказать, что смогу.

— Ты сказал, что изменил что-то в инвентаре. Что ты изменил в ракетке?

— Ракетки и струны — всегда вопрос. Например, не играй Джокович Head, выиграл бы он столько Шлемов? Наверное, да, но мы не узнаем. Я поменял кое что, чтобы мяч летел сильнее. Секретов выдавать не буду. Новый сезон — новые возможности. Посмотрим, что будет.