«Только он шевелится — трудно дышать». Алькараса перед игрой с Рублёвым тревожит здоровье

Андрей в любом случае выйдет завтра на корт. Но пока неизвестно, кто точно станет его соперником.

На Итоговом турнире грядут вторые матчи в группе Джона Ньюкомба. В одной из встреч сойдутся Андрей Рублёв (8) и Карлос Алькарас (3). Или испанца заменит запасной?..

Алькарас не очень удачно начал выступление на Итоговом: в первом матче он уступил Касперу Рууду со счётом 1:6, 5:7. У Карлоса будто не было физических сил. Но, кажется, их действительно испанцу не хватало.

Всё дело в плохом самочувствии Карлитоса. Третий номер рейтинга ATP простудился ещё до начала соревнований, а во время медиадня и стартовых тренировок периодически чихал и сморкался.

После первого в карьере поражения от Рууда испанец поделился деталями о своём здоровье.

«За несколько дней до приезда сюда я заболел дома. Сегодня почувствовал слабость в животе. Не хочу, чтобы это звучало как оправдание, но когда мне плохо, то я чувствую себя ужасно», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Карлос Алькарас Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Рублёв тоже начал путь в Турине с неудачи: он уступил Александру Звереву со счётом 4:6, 4:6. Играл Андрей здорово, а после матча рассказал, чего ему не хватило до победы.

«Я не многое мог сделать лучше. Хотел бы не допустить тех ошибок, которые сделал в геймах, что отдал на своей подаче. Но Саша отлично играл. Сейчас он лучший подающий из всех, с кем я встречался в туре в этом году. У Зверева высокая уверенность в себе. Я хорошо играл, но этого недостаточно», — приводит слова Рублёва корреспондент «Чемпионат» Андрей Панков.

После того как Карлос и Андрей проиграли на старте турнира, они вышли друг на друга во втором матче. И всё же остаётся вопрос: сможет ли испанец продолжить борьбу в Турине? Всё-таки через неделю ему предстоит играть в Малаге финал Кубка Дэвиса. Но его команда о снятии с Итогового пока не говорит.

«Как только он немного пошевелится, ему становится трудно дышать. Его грудь напряжена. Сейчас плохое время для болезни. Пока не могу сказать, сыграет он завтра или нет. Мы все играли в таких обстоятельствах. Я думаю, до снятия дело не дойдёт, но завтра ему будет трудно быть на 100% готовым», — приводит слова Хуан-Карлоса Ферреро журналист Герман Абри.

Если здоровье всё же не даст Алькарасу выйти на корт, его заменит первый запасной и чемпион Итогового-2017 – Григор Димитров.

С Григором Андрей встречался восемь раз. Последний их поединок состоялся в этом году на US Open, и сильнее оказался болгарин – 6:3, 7:6 (7:3), 1:6, 3:6, 6:3. Эта победа помогла Димитрову сравнять счёт в противостоянии с Рублёвым (4-4).

Но Алькараса пока рано списывать со счетов. С ним Андрей играл дважды. Первая их встреча состоялась на групповом этапе Итогового в прошлом году, и победу тогда за собой оставил Карлос (7:5, 6:2). Во второй раз теннисисты пересеклись в четвертьфинале «Мастерса» в Мадриде, и россиянину удалось взять реванш (4:6, 6:3, 6:2).

Любой соперник из возможных будет неудобен для Рублёва, но, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, Андрею нужно побеждать и держать как минимум тот же уровень, что и в стартовом матче со Зверевым.