Победители Итогового турнира за последние 10 лет
14 ноября завершается групповой этап Итогового турнира — 2024, и окончательно определятся спортсмены, участвующие в битве за титул. А кто брал трофей последнего турнира сезона за последние 10 лет?
Новак Джокович
Сербский теннисист выигрывал в финале Итогового турнира четыре раза за последние 10 лет: в 2014, 2015, 2022 и 2023 годах.
Энди Маррей
Британец побеждал в финале Итогового турнира в 2016 году.
Григор Димитров
Болгарский теннисист становился обладателем титула в 2017 году.
Александр Зверев
Немецкий спортсмен брал трофей дважды: в 2018 и 2021 годах.
Стефанос Циципас
Грек выигрывал в финале Итогового турнира в 2019 году.
Даниил Медведев
Россиянин побеждал в финале Итогового турнира в 2020 году.
Все победители Итогового турнира ATP за последние 10 лет
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