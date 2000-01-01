Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Победители Итогового турнира за последние 10 лет
Победители Итогового турнира за последние 10 лет
14 ноября завершается групповой этап Итогового турнира — 2024, и окончательно определятся спортсмены, участвующие в битве за титул. А кто брал трофей последнего турнира сезона за последние 10 лет?
AMP-версия
Новак Джокович
Новак Джокович
Сербский теннисист выигрывал в финале Итогового турнира четыре раза за последние 10 лет: в 2014, 2015, 2022 и 2023 годах.
Энди Маррей
Энди Маррей
Британец побеждал в финале Итогового турнира в 2016 году.
Григор Димитров
Григор Димитров
Болгарский теннисист становился обладателем титула в 2017 году.
Александр Зверев
Александр Зверев
Немецкий спортсмен брал трофей дважды: в 2018 и 2021 годах.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Грек выигрывал в финале Итогового турнира в 2019 году.
Даниил Медведев
Даниил Медведев
Россиянин побеждал в финале Итогового турнира в 2020 году.
Все победители Итогового турнира ATP за последние 10 лет
Читайте также
Синнер повторил рекорд Джоковича и Федерера
Синнер повторил рекорд Джоковича и Федерера
Все финалисты Итогового турнира из России
Все финалисты Итогового турнира из России
Города, в которых проходил Итоговый турнир ATP
Города, в которых проходил Итоговый турнир ATP
Джокович сорвал овации на баскетбольном матче
Джокович сорвал овации на баскетбольном матче
Рыбакина повторила достижение Дэвенпорт
Рыбакина повторила достижение Дэвенпорт
Образы участников на открытии Итогового турнира
Образы участников на открытии Итогового турнира
Все участники Итогового турнира ATP — 2024
Все участники Итогового турнира ATP — 2024
Винисиус попробовал себя в паделе. Видео
Винисиус попробовал себя в паделе. Видео
Медведев — самый возрастной участник Итогового
Медведев — самый возрастной участник Итогового
Итоговый без «Большой тройки»! Впервые за 23 года
Итоговый без «Большой тройки»! Впервые за 23 года
Соболенко повторила достижение Серены на Итоговом
Соболенко повторила достижение Серены на Итоговом
Неймар посетил Итоговый турнир WTA
Неймар посетил Итоговый турнир WTA
Все участницы Итогового турнира WTA — 2024
Все участницы Итогового турнира WTA — 2024
Кто из россиян включён в Зал теннисной славы?
Кто из россиян включён в Зал теннисной славы?
Рублёв установил историческое достижение
Рублёв установил историческое достижение
Гауфф помогла травмированной Осаке унести сумки
Гауфф помогла травмированной Осаке унести сумки

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android