Синнер — в сете от выхода в полуфинал Итогового турнира. Далее его ждёт битва с Медведевым

Во вторник, 12 ноября, на Итоговом турнире ATP в Турине стартовали поединки 2-го тура. В группе Илие Настасе свой матч провёл и первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Его соперником был американец Тейлор Фриц, занимающий сейчас пятое место в мужской мировой табели о рангах. Отметим, что оба игрока одержали победы в своих стартовых встречах. Хозяин кортов справился с Алексом де Минором из Австралии (6:3, 6:4), а представитель США одолел россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:3).

Кубок за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2024 итальянец получил в понедельник, 11 ноября. Торжественная церемония прошла перед стартом матча между Александром Зверевым и Андреем Рублёвым. Получение престижного трофея Янник прокомментировал так.

«Это приятное чувство. Особенно здорово делиться такими моментами с публикой здесь, в Италии. Всё было бы невозможно без людей, которые у меня есть, ведь этот путь начинался давно. Я только сейчас узнал, что моя мама плакала. Это очень мило. Только близкие знают, сколько жертв мы принесли как семья, когда мне было около 13 лет.

А теперь я стою здесь с, возможно, самым особенным кубком, который у меня есть. Это трофей стабильности. Нужно играть в теннис очень стабильно в течение года, так что его, безусловно, очень непросто заработать», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

Янник Синнер Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Счёт личных встреч — 2-1 в пользу Синнера. Тейлор выиграл в 1/8 финала Индиан-Уэллса-2021 (6:4, 6:3), а Янник победил в четвертьфинале того же турнира в 2023 году (6:4, 4:6, 6:4) и в финале US Open — 2024 (6:3, 6:4, 7:5). В Нью-Йорке Синнер стал первым итальянцем, который одержал победу на американском ТБШ в мужском одиночном разряде. А ещё лидер рейтинга ATP стал третьим теннисистом в Открытой эре, который выиграл свои первые два мэйджора в одном сезоне, после Коннорса (1974) и Виласа (1977). Напомним, в январе этого года Янник стал триумфатором Australian Open.

В преддверии нового очного поединка с Фрицем первая ракетка мира прокомментировал его игру.

«Чувствуется, что за последние полтора-два года Фриц значительно прибавил в мастерстве. Подача стала намного лучше. Он очень хорошо исполняет удары. Фриц — отличный соперник. Он провёл классный матч против Даниила. Я должен быть на высоте, если хочу победить его. Это будет непросто. Надеюсь, смогу выиграть, а дальше посмотрим, как пойдёт», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Фриц, в свою очередь, заявил, что не может дождаться новой битвы с Янником.

«Не могу дождаться матча с Синнером. Я счастлив, что у меня будет возможность помериться с ним силами, и я смогу посмотреть, в правильном ли направлении двигаюсь. Чтобы пройти дальше, вероятно, мне придётся выиграть ещё один матч. Сейчас мои шансы выйти в полуфинал повысились, но случиться может что угодно», — признался Фриц на пресс-конференции.

Тейлор Фриц Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Первый сет очередного очного противостояния между спортсменами получился очень упорным. До середины партии теннисисты не подпускали друг друга к брейк-пойнтам. Впервые они случились в затяжном седьмом гейме. четыре раза было «ровно», Тейлор первым добрался до брейк-пойнта, но местный любимец отвёл все угрозы и снова вышел вперёд — 4:3. Уже в следующем гейме Янник заработал тройной брейк-пойнт, однако Фриц смог спастись в труднейшей ситуации за счёт классных подач. Представитель США сравнял цифры на табло — 4:4. Далее Синнер без особых проблем взял свою подачу — 5:4, а затем сумел принять на сет — 6:4 за 50 минут.

Во втором сете до счёта 3:2 игроки забирали свои подачи. В шестом гейме лидер рейтинга ATP заработал первый брейк-пойнт за партию, но за счёт хорошей подачи американец сумел отыграться и после трёх «ровно» забрал свою подачу — 3:3. В седьмом гейме Янник уступал 0:30, однако смог достать несколько тяжелейших мячей и уйти с опасного счёта — 4:3. На 30:30 Синнер из непростой ситуации блестяще обвёл соперника бэкхендом по линии навылет!

Права на видео принадлежат LLC STOM.

Далее Тейлор довольно быстро забрал свою подачу — 4:4. Развязка партии стала ещё ближе. Вскоре Янник снова вышел вперёд — 5:4. А в гейме Фрица у американца начались проблемы на своей подаче. Итальянец заработал матчбол на приёме и тут же его реализовал — 6:4, 6:4 за 1 час 41 минуту.

Таким образом, Янник вышел в лидеры своего квартета. Далее Синнер сразится с Даниилом Медведевым. Для сохранения шансов на выход из группы нашему соотечественнику надо побеждать грозного противника. Яннику, в свою очередь, будет достаточно одного сета в матче с россиянином. А вот Фриц в заключительном туре сразится с де Минором, который ещё не потерял шансы на выход в полуфинал.

Итоговый турнир ATP завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».