Ситуация парадоксальная: победа не гарантирует Даниилу полуфинал, и в то же время поражение не ставит крест на его шансах.

Все расклады: что надо Медведеву, чтобы после матча с Синнером выйти из группы на Итоговом

На Итоговом турнире ATP в группе Илие Настасе состоялось уже два полных тура. В таблице сложилась любопытная ситуация. Янник Синнер одержал две победы, но не гарантировал себе выход в полуфинал. Тейлор Фриц и Даниил Медведев, у каждого из которых по одной победе, также ожидают решающих сражений. И даже у Алекса де Минора с двумя поражениями в двух матчах остаются теоретические шансы выйти из группы!

Как бы ни закончились оставшиеся встречи, все они с точностью до сета умещаются в 16 вариантов. Рассмотрим подробнее все возможные расклады в преддверии 3-го, решающего тура.

Синнер — Медведев — 2:0, Фриц — де Минор — 2:0

Синнер — Медведев — 2:0, Фриц — де Минор — 2:1

Синнер — Медведев — 2:1, Фриц — де Минор — 2:0

Синнер — Медведев — 2:1, Фриц — де Минор — 2:1

В этих четырёх вариантах всё предельно ясно. У Синнера становится три победы, у Фрица — две. Они выходят в полуфинал. Медведев с одной победой и де Минор с тремя поражениями покидают турнир. Процент выигранных сетов и тем более геймов считать не нужно.

Синнер — Медведев — 2:0, Фриц — де Минор — 1:2

Тут Синнер с тремя победами первый, а далее идут Фриц, Медведев и де Минор — именно в таком порядке. У всех троих в таком раскладе по одной победе, и всё решает процент выигранных сетов.

Синнер — Медведев — 2:0, Фриц — де Минор — 0:2

Один из самых запутанных вариантов. Синнер-то первый с тремя победами, а вот у троих теннисистов с одной победой будет одинаковый процент выигранных сетов. И придётся считать процент выигранных геймов, чтобы определить второго полуфиналиста. После двух туров у Медведева 19:18 по геймам, у Фрица — 20:19, у де Минора — 13:24. И это вообще единственный расклад, в котором у де Минора остаются хоть какие-то шансы, пускай и сугубо теоретические.

Синнер — Медведев — 2:1, Фриц — де Минор — 1:2

Синнер первый с тремя победами, а вторым будет Фриц. У него и у Медведева по одной победе, но у Тейлора лучший процент выигранных сетов.

Синнер — Медведев — 2:1, Фриц — де Минор — 0:2

Синнер, как и прежде, первый (три победы), а второй — Медведев. У Даниила будет только одна победа, зато процент выигранных сетов у него будет лучше, чем у де Минора и у Фрица.

Даниил Медведев Фото: Diego Puletto/Getty Images

Синнер — Медведев — 1:2, Фриц — де Минор — 2:0

В этом варианте у трёх теннисистов будет по две победы. По проценту выигранных сетов первым становится Синнер, вторым — Фриц, третьим — Медведев. Де Минор с нулём побед замыкает таблицу.

Синнер — Медведев — 1:2, Фриц — де Минор — 2:1

Этот вариант почти ничем не отличается от предыдущего. Разница только в том, что Фриц обходит Медведева не по проценту выигранных сетов, а по личной встрече.

Синнер — Медведев — 0:2, Фриц — де Минор — 2:0

А вот тут опять возникает закрутка, в которой необходимо считать количество геймов. На два места в 1/2 финала претендуют Синнер, Медведев и Фриц (все имеют по две победы). У Янника сейчас 24:15 по геймам, у Даниила — 19:18, у Тейлора — 20:19. Де Минор снова-таки последний (0).

Синнер — Медведев — 0:2, Фриц — де Минор — 2:1

Тут у трёх теннисистов, как и прежде, по две победы. Но первым становится Медведев, который при одинаковом с Синнером проценте выигранных сетов обходит итальянца по личной встрече. Третьим лишним становится Фриц, ну а де Минор опять последний (0).

Синнер — Медведев — 1:2, Фриц — де Минор — 1:2

Синнер — Медведев — 1:2, Фриц — де Минор — 0:2

Синнер — Медведев — 0:2, Фриц — де Минор — 1:2

Синнер — Медведев — 0:2, Фриц — де Минор — 0:2

В этих четырёх вариантах всё ясно. Медведев и Синнер набирают по две победы, и за счёт успеха в личной встрече Даниил занимает первое место, а Янник — второе. Де Минор и Фриц, имея по одной победе, не выходят из группы, причём Алекс, победивший Тейлора, оказывается выше него в итоговой таблице.