Синнер повторил рекорд Джоковича и Федерера

Особое достижение

Синнер стал третьим теннисистом в Открытой эре, одержавшим 47+ побед на харде в двух сезонах подряд. Такое ранее удавалось Федереру в 2005-2006 годах и Новаку Джоковичу в 2012-2013 и 2015-2016 годах.