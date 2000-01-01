Синнер повторил рекорд Джоковича и Федерера
Янник Синнер обыграл Тейлора Фрица (6:4, 6:4) на Итоговом турнире. Благодаря этому итальянцу удалось повторить рекорд Новака Джоковича и Роджера Федерера по победам на харде в двух сезонах подряд.
Особое достижение
Синнер стал третьим теннисистом в Открытой эре, одержавшим 47+ побед на харде в двух сезонах подряд. Такое ранее удавалось Федереру в 2005-2006 годах и Новаку Джоковичу в 2012-2013 и 2015-2016 годах.
Синнер повторил рекорд Джоковича и Федерера
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