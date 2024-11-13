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Итоговый турнир ATP — 2024, 13 ноября: Рублёв, Алькарас, Рууд, Зверев, результаты, сетки, где смотреть матчи, расклады

Алькарас и Рублёв бьются за первую победу на Итоговом ATP! Проигравший потеряет всё. LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир ATP — 2024. LIVE!
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На мужской «Восьмёрке» в Турине в среду продолжается групповой этап. На корте появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В среду, 13 ноября, продолжится борьба в группе Джона Ньюкомба. Программу откроют четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (третий номер посева) и россиянин Андрей Рублёв (8), которые поспорят за первую победу в группе. Проигравший почти лишится шансов на выход в плей-офф. Теннисисты ранее играли дважды и обменялись победами. Андрей был сильнее в четвертьфинале Мадрида-2024, а Карлос – год назад на том же Итоговом. Во втором поединке сразятся двукратный чемпион Александр Зверев (2), отличившийся в 2018-м и 2021-м, и норвежец Каспер Рууд (6).

Итоговый чемпионат ATP – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 16:05 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
13 ноября 2024, среда. 22:30 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

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Опрос: кто чемпион?

Пока поединки ещё не начались, самое время пройти наш опрос — кто станет чемпионом.

Если у вас не открывается опрос, его можно пройти по ссылке.

15:02 Даниил Сальников

Расписание среды

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.

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