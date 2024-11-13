На мужской «Восьмёрке» в Турине в среду продолжается групповой этап. На корте появится и россиянин. Подробности — в трансляции.

Алькарас и Рублёв бьются за первую победу на Итоговом ATP! Проигравший потеряет всё. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В среду, 13 ноября, продолжится борьба в группе Джона Ньюкомба. Программу откроют четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (третий номер посева) и россиянин Андрей Рублёв (8), которые поспорят за первую победу в группе. Проигравший почти лишится шансов на выход в плей-офф. Теннисисты ранее играли дважды и обменялись победами. Андрей был сильнее в четвертьфинале Мадрида-2024, а Карлос – год назад на том же Итоговом. Во втором поединке сразятся двукратный чемпион Александр Зверев (2), отличившийся в 2018-м и 2021-м, и норвежец Каспер Рууд (6).

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.