Рублёв проиграл нездоровому Алькарасу на Итоговом. Но Андрей ещё может выйти из группы

Несмотря на два поражения в двух матчах, у россиянина остаются шансы пробиться в полуфинал.

В среду, 13 ноября, на Итоговом чемпионате в Турине проходили заключительные матчи 2-го тура. В группе Джона Ньюкомба свой поединок отыграл российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире под восьмым номером. В соперниках у него оказался четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас (3).

Рублёв и Алькарас неудачно выступили в 1-м туре, проиграв Александру Звереву и Касперу Рууду соответственно. И если Андрей не был фаворитом в противостоянии со Зверевым (4:6, 4:6), то поражение Карлоса от Рууда (1:6, 5:7) стало настоящей сенсацией. Норвежец впервые за пять матчей обыграл испанца. Однако после игры выяснилось, что Алькарас не совсем здоров, а в таких условиях демонстрировать свой лучший теннис невозможно. Более того, из-за плохого самочувствия Карлос отменил тренировку перед матчем с Рублёвым.

Впервые Рублёв и Алькарас сыграли друг с другом на прошлогоднем Итоговом. Тогда в матче группового этапа испанский теннисист одержал победу — 7:5, 6:2. Однако в четвертьфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде в этом году россиянин взял волевой реванш — 4:6, 6:3, 6:2. Поэтому Андрей и его болельщики не без оснований рассчитывали на успех в поединке с таким грозным игроком, как Карлос.

Оба теннисиста с первых же геймов стали хорошо подавать. На приёме же чуть лучше поначалу выглядел Рублёв. Свою подачу россиянин взял без особых трудностей, а во втором гейме добрался до «ровно». Большего Алькарас, игравший с пластырем на носу, ему не позволил — 1:1. У Андрея в первых геймах были небольшие проблемы с бэкхендом, но к серьёзным неприятностям это не привело. В пятом гейме Рублёв пустил соперника на двойной брейк-пойнт, но собранно провёл ключевые розыгрыши и удержал подачу.

Тут инициатива понемногу стала переходить к Алькарасу, в то время как Рублёв принялся частить с ошибками. Испанец под ноль взял подачу, а в седьмом гейме ещё прибавил на приёме и реализовал брейк-пойнт, при том что Рублёв вёл 40:15. Подтверждая брейк, Карлос допустил два срыва и начал с 0:30, но собрался и не дал Андрею подобраться к брейк-пойнтам — 5:3. А уже в следующем гейме сет закончился. Серия неточностей от Рублёва позволила Алькарасу сделать второй брейк подряд — 6:3 за 38 минут.

То, что испанец отыграл партию значительно чище россиянина, подтвердила и статистика. И виннеров у Карлоса оказалось больше (10 против четырёх), и невынужденных меньше (пять против 14).

Карлос Алькарас играет с пластырем на носу Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второго сета общий характер игры остался тем же. Алькарас свои геймы забирал уверенно, коллекционируя эйсы, а на приёме порой ставил неразрешимые задачи перед соперником, хотя до брейк-пойнтов не доходил. В пятом гейме было 0:30 на подаче испанца, но, как и в аналогичной ситуации в первой партии, Рублёв не смог заработать брейк-пойнты.

Оставшиеся четыре гейма на подаче россиянин взял под ноль, однако этого было мало. Алькарас тоже был хорош на подаче, а в обменах то и дело поражал эффектными и эффективными действиями (например, укороченный не доходя до хафкорта). Закономерным итогом партии стал тай-брейк. После первого мини-брейка в исполнении Алькараса Рублёв поменял кроссовки, но глобально это ему не помогло. На девятом очке Карлос допустил двойную ошибку, Андрей сравнял счёт (5:5), упустил два сетбола, а вот его соперник использовал второй матчбол — 6:3, 7:6 (10:8) за 1 час 38 минут.

Во втором матче игрового дня Каспер Рууд сыграет с Александром Зверевым. Победитель этой встречи выйдет в лидеры группы. У Рублёва останутся шансы выйти из группы, если Зверев победит Рууда со счётом 2:0, а вот при любых других исходах Андрей лишится возможности пробиться в полуфинал.

Итоговый турнир закончится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».