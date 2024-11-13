«В этом году я сделал всё, что мог». Слова Рублёва после поражения от Алькараса в Турине

Андрей Рублёв в довольно равном матче, а точнее, в очень равном втором сете уступил Карлосу Алькарасу и практически лишился шансов на выход из группы в Турине, а после матча объяснил, почему так получилось.

— Матч казался равным и в первом сете. Откуда случился провал в форхенде? 10 невынужденных с него в первом сете?

— Эмоции, хотелось выиграть, чуть зажало, страх ошибиться. Лёгкий гейм отдал с 40:15, двойная, простая ошибка в пустой корт. Потом расстроился, без эмоций отыграл и следующий гейм. Во втором сете собрался, был равный уровень, я не провалился, но там уже чуть-чуть не сложилось. Возможно, если бы не провалился в первом, то было бы что-то похожее.

— Во втором сете ты выиграл 19 очков подряд на своей подаче. Было ощущение, что если зацепить второй сет, то был бы перелом?

— Да. Во втором сете был момент на его подаче, 15:30, я угадал укороченный, догнал и ошибся у сетки. Дай мне 10 таких ситуаций, попаду. Бывает — часть спорта.

— Карлос победил тебя сегодня больным, а ты его в Мадриде победил больным. Что такое играть больным?

— В Мадриде мне это помогло, потому что голова ничем не забита. Впадаешь в состояние, когда в ней остаётся только то, чтобы сделать так, чтобы тебе было лучше. Плюс ожиданий нет никаких. Я заболел — что сделаешь? В итоге получалось показывать классный теннис.

— Анализируете ли вы с командой поражения?

— Сейчас сложились два матча, где я сделал всё возможное. Где хотелось психануть, я сдерживался. Саша и Карлос играли хорошо, будем работать, чтобы понять, что надо улучшить, чтобы иметь шансы на победу с ними. А матчи, когда мне сносит крышу, в них о теннисе мало что можно сказать. Надо сначала себя научиться эмоционально вести правильно.

— Твоя игра с Руудом ещё может что-то решать. Есть уверенность перед игрой с ним?

— Есть, но не допускаю мысли, что пройду дальше. Обыграл бы Карлоса, да. Сейчас отпустил. Рад, что по сравнению с прошлым годом сделал всё, что мог. В прошлом году я провалился, я сдавался во всех трёх матчах. С Карлосом я проиграл намного легче год назад, хотя тогда он играл хуже, чем сегодня.