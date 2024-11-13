Медведев проиграл Синнеру три матча подряд. От встречи в Турине зависит их выход из группы

Итоговый турнир продолжается, и в четверг, 14 ноября, состоятся финальные матчи в группе Илие Настасе. В одной из встреч сойдутся Янник Синнер (1) и Даниил Медведев (4).

Для россиянина и итальянца этот поединок станет 15-м в карьере. Теннисисты с 2021 года не пересекаются раньше четвертьфинала, поэтому каждый их матч оказывается принципиальным.

У Медведева и Синнера интересная история личных встреч: до начала прошлого сезона Даниил тотально доминировал над Янником и разгромно вёл в их противостоянии – 6-0. Но после того, как итальянец окончательно закрепился в топе, он стал один за другим брать реванши у россиянина, и сейчас теннисисты сравнялись по счёту побед – 7-7.

Только в этом сезоне игроки повстречались на корте шесть раз, пять из которых – на турнирах ATP и один – на «выставке» в Эр-Рияде. И вот как выглядит история встреч Даниила и Янника в 2024 году:

Турнир и стадия Покрытие Результат Australian Open, финал Открытый хард Синнер – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 «Мастерс» в Майами, полуфинал Открытый хард Синнер – 6:1, 6:2 Уимблдон, четвертьфинал Трава Медведев – 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 US Open, четвертьфинал Открытый хард Синнер – 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 «Мастерс» в Шанхае, четвертьфинал Открытый хард Синнер – 6:1, 6:4 Six Kings Slam, четвертьфинал Крытый хард Синнер – 6:0, 6:3

В этом сезоне Янник не подпустил Даниила ко второму титулу на ТБШ, доставил «хардовому специалисту» много проблем и уступил лишь раз, в упорной борьбе на траве.

Янник Синнер и Даниил Медведев на Уимблдоне 2024 у сетки Фото: Mohammed Saad/Anadolu via Getty Images

На турнире Six Kings Slam Медведев проиграл Синнеру первый сет с «баранкой», чего ранее в их встречах не случалось.

По ходу Итогового турнира Даниил, рассуждая о предстоящей игре с Янником, вспомнил и Уимблдон, и неудачу в Эр-Рияде.

«На Уимблдоне хороший был матч. Надо играть в свой лучший теннис, хоть это и не даёт гарантии. На Уимблдоне вышел с установкой, что каждую встречу с Синнером должен проводить так, чтобы заново доказывать и себе, и ему, что я могу, что ему всегда со мной будет тяжело. В последних двух матчах не смог это доказать — в Шанхае болело плечо, в Саудовской Аравии меня вынесли с корта (смеётся). Новая возможность, постараюсь доказать, что смогу», — передаёт слова Медведева из Турина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Синнер тоже в Турине успел поделиться мнением о Медведеве.

«У него потрясающая карьера, он выиграл множество турниров. Он хорошо двигается и всегда отлично настроен. Даниил немного меняет свой стиль игры, поэтому становится ещё более опасным соперником. Соперничество с ним стало одним из ключевых факторов моего развития как игрока, потому что мне было очень трудно его победить. Сейчас каждый наш матч непредсказуем, никогда не знаешь, что произойдёт. Он очень сложный соперник», — сказал Синнер на пресс-конференции перед началом Итогового.

Янник Синнер Фото: Shi Tang/Getty Images

Матч Янника и Даниила станет заключительным для них на групповом этапе. И если итальянцу для выхода в плей-офф нужно выиграть всего лишь сет, то у россиянина с шансами всё гораздо сложнее. Есть несколько вариантов, при которых Медведев сможет пробраться в полуфинал. Подробно расписали их в отдельном материале.

Даниил здорово провёл прошлый матч с Алексом де Минором. Россиянин, согласно статистике, продемонстрировал лучшую игру за весь сезон. И он наверняка сделает всё, чтобы сохранить этот уровень на грядущую битву с Синнером.

Встреча Даниила и Янника запланирована на 14 ноября. Начало – в 22:30 мск. За всеми событиями из Турина не забывайте следить на «Чемпионате».