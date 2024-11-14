Зверев одержал 2-ю победу на Итоговом. Он сохранил для Рублёва шансы на выход в полуфинал

В среду, 12 ноября, на Итоговом турнире ATP в Турине завершились поединки 2-го тура. В группе Джона Ньюкомба свой матч провёл и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев. Его соперником был норвежец Каспер Рууд, занимающий сейчас седьмое место в мужской мировой табели о рангах. Отметим, что оба игрока одержали победы в своих стартовых встречах. Немец русского происхождения одолел Андрея Рублёва (6:4, 6:4), а скандинавский спортсмен сенсационно переиграл Карлоса Алькараса (6:1, 7:5).

После противостояния с Рублёвым Зверев заявил следующее.

«Мне казалось, что он мою игру так хорошо читает, мою подачу, мне кажется, читает лучше, чем любой другой игрок. Мы друг друга знаем с 11 лет, поэтому там секретов нет. Мы раз 25-30 уже играли, наверное. Мы друг друга с детства знаем, поэтому секретов нет», — сказал Александр на YouTube-канале «Больше!».

Также олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде сообщил о своём самочувствии и состоянии здоровья на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Напомним, у представителя Германии ранее диагностировали пневмонию. Из-за воспаления лёгких немецкий теннисист решил не участвовать в финальной стадии Кубка Дэвиса, которая пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

«Мои лёгкие далеко не в идеальном состоянии. Немного быстрее устаю, но чувствую себя нормально. Это не значит, что я на 100% в форме, однако сейчас я снова чувствую себя хорошо», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Александр Зверев Фото: Diego Puletto/Getty Images

Рууд, в свою очередь, после своей стартовой победы в Турине заявил, что хотел бы выиграть ещё несколько встреч на этом турнире.

«Это всего лишь один матч, но для меня это определённо одна из лучших побед в сезоне. С учётом того, с кем я играю, его уровня, рейтинга и всего остального. Конечно, я очень рад. Думаю, мы увидим, что Карлос будет играть в теннис лучше, чем сегодня, но я воспользовался своими шансами. В последние недели и месяцы я не был [полностью] уверен в себе, так что это была отличная победа для меня, и, надеюсь, смогу развить её, и я бы хотел одержать ещё несколько побед в Турине, но это будет сложно», — признался Каспер на пресс-конференции.

Зверев вёл по личным встречам со счётом 3-2 (2-1 на харде). В 2021 году он обыграл Рууда в четвертьфиналах «Мастерсов» в Цинциннати и Париже, Каспер взял реванш в четвертьфинале «Мастерса» в Майами в 2022-м. Затем норвежец легко победил в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023 (6:3, 6:4, 6:0), а на аналогичной стадии этого турнира в нынешнем году сильнее был уже немец (2:6, 6:2, 6:4, 6:2).

Первая партия новой очной битвы между теннисистами проходила в очень упорной борьбе. Игроки уверенно брали геймы на своих подачах, так и не подпустив друг друга к брейк-пойнтам. В итоге победитель стартового сета определялся на тай-брейке. В 13-м гейме игра у Каспера не пошла от слова «совсем». Александр сделал два мини-брейка, добрался до пятерного сетбола — 6:1 — и с третьей попытки забрал партию — 7:6 (7:3) за 54 минуты. Отметим, что норвежец в этом сете всего лишь шесть раз не подал первым мячом, но при этом трижды — на тай-брейке. Во многом именно этот фактор и оказал прямое влияние на исход сета. Статистика: 20/12 у Зверева по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 8/4 — у Рууда.

Во второй партии спортсмены сначала спокойно удерживали свои подачи. Неожиданно в восьмом гейме у Каспера произошёл небольшой спад на подаче. Александр этим моментом воспользовался и добился брейка — 5:3. Немец сразу же вышел подавать на матч. Зверев сделал это без особых проблем, закрыв Рууда со счётом 7:6 (7:3), 6:3 за 1 час 28 минут.

Таким образом, Александр вышел в лидеры своей группы. Благодаря победе представителя Германии Андрей Рублёв всё ещё сохраняет шансы на выход из квартета Джона Ньюкомба. Далее Зверев встретится с Алькарасом. Рууд, в свою очередь, сыграет с Рублёвым.

Итоговый турнир ATP завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».