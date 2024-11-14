Недоволен не только Медведев. Почти всех участников Итогового бесят теннисные мячи

На Итоговом чемпионате ATP в Турине все теннисисты сыграли по два матча. Никто не обеспечил себе выход в полуфинал и не лишился шансов пробиться туда. Даже пока непобеждённые Янник Синнер и Александр Зверев теоретически могут вылететь, а проигравшие обе встречи Алекс де Минор и Андрей Рублёв — пройти дальше.

При этом почти у каждого участника Итогового есть одна серьёзная претензия к организаторам, независимо от промежуточных результатов выступления в Турине. Это качество мячей, которыми приходится играть на крытом корте арены «Пала Альпитур». Почему игроки недовольны?

Вторая ракетка мира Александр Зверев пока играет на Итоговом, пожалуй, даже убедительнее Янника Синнера. Немец одолел Андрея Рублёва (6:4, 6:4) и Каспера Рууда (7:6, 6:3), не позволив соперникам заработать хотя бы один брейк-пойнт. Казалось бы, Александру не на что жаловаться, но спортсмена очень беспокоит качество мячей в Турине.

«Мячи — это серьёзная проблема. Я вхожу в совет игроков ATP, поэтому тема мне знакома. Я спрашивал компании о производстве теннисных мячей. После пандемии коронавируса все производители, а это не одна компания, ухудшили качество. Dunlop всегда были лучшими теннисными мячами, но они стали намного хуже. Мне также всегда нравились мячи Penn. Они стали намного медленнее. Причина в том, что из-за пандемии компании пытались сократить расходы, и теперь они используют другой резиновый материал. Это делает теннисные мячи в среднем на 30–60% медленнее по сравнению с тем, что было до пандемии. Как я сказал, это касается не только одной компании. В целом мячи стали намного хуже и намного медленнее. Они больше не такие стабильные. Они больше не служат так долго. Почему я любил мячи Dunlop? Они были замечательными, очень быстрыми, но потом их размер стал больше. Воздух внутри и давление не уходили. Мяч просто вздувался.

Дело не только в том, что мяч вздувается, но и в том, что воздух и давление теннисного мяча резко падают. Вот почему у многих игроков сейчас проблемы с локтями. У многих игроков проблемы с запястьями. 10- 15 лет назад этого не было. У меня нет причин жаловаться. Я вторая ракетка мира и провожу отличный сезон. Я жалуюсь не из-за результатов. Я просто думаю, что в долгосрочной перспективе здоровье игроков — это большая проблема с теми теннисными мячами, которые у нас есть сейчас. Они немного похожи на волан в бадминтоне. Они очень быстро летают по воздуху первые два-три метра, а затем просто замедляются. Нет ничего, что удерживало бы мяч в «живом» состоянии, как пять-шесть лет назад», — сказал Зверев на пресс-конференции в Турине после победы над Рублёвым.

Александр Зверев Фото: Image Photo Agency/Getty Images

Александр очень детально высказался о проблеме. На турнирах действительно используются мячи разных производителей. На Итоговом и Australian Open играют мячами Dunlop, на «Ролан Гаррос» и US Open организаторы заключили контракты с американским производителем Wilson, а Уимблдон сотрудничает с британской компанией Slazenger. На более мелких турнирах есть и другие поставщики, в частности упомянутый Зверевым Penn или Tecnifibre. Все мячи имеют разные характеристики, к которым трудно приспособиться.

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев – топ-теннисист, который регулярно критикует качество мячей. На Итоговом он не стал делать исключение.

«Если Саша говорит правду про мячи, то просто возьмите лучший материал. Любые мячи от любой фирмы умирают в этом году. На Олимпиаде мне нравились мячи, было супер. Сейчас все могут выдерживать длинные розыгрыши. Раньше это было моим преимуществом. Я мог это делать чаще, чем мои соперники. Сейчас этого нет. Я по-прежнему топ-игрок, четвёртый в мире, но что есть, то есть», — сказал Медведев в поддержку слов Зверева.

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Норвежец Каспер Рууд несколько недель назад заявил, что не считает правильным жаловаться на качество мячей, потому что для каждого теннисиста они одинаковые и все находятся в равных условиях. В Турине Каспер несколько изменил позицию.

«Смена марок мячей между турнирами — это прелесть игры. Если использовать мячи только одного производителя, это будет немного несправедливо по отношению к тем, кто любит мяч Tecnifibre. Это даст меньше шансов парню, который предпочитает мячи Wilson или Dunlop. Но если у вас есть отрезок из четырёх турниров на одном континенте с четырьмя разными мячами, это может быть довольно сложно», — заявил Рууд.

Американец Тейлор Фриц тоже видит проблему с ухудшением качества мячей и затронул эту тему на Итоговом.

«Мне кажется, что мячи Dunlop, которые используются на Итоговом, не стали намного хуже по качеству. Хотя мне очень трудно вспомнить, каково было до 2020 года. Главная проблема с мячами – и большинство игроков согласны со мной – заключается в том, что в условиях повышенной влажности воздуха они становятся огромными. Я слышал об изменениях в производстве во время пандемии и заметил это в игре. Особенно сильно изменились мячи Wilson на US Open. В августе мы каждую неделю играем в Торонто, Монреале, Цинциннати, но мячи от этой марки кажутся совершенно разными. Вы не убедите меня, что обе недели мы играли одинаковыми мячами. Без шансов. Хорошим примером являются мячи Wilson, которые мы использовали на Кубке Лэйвера и в Шанхае. Выглядят великолепно. Кажется, что ты не можешь плохо ударить, но ими сложно забить виннерс. Такие мячи, вероятно, подходят только для игры на очень быстром корте», — сказал Фриц.

Тейлор Фриц Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Перед Итоговым о проблеме с качеством мячей говорил испанец Карлос Алькарас.

«Мы теннисисты, и каждую неделю нас ставят в разные условия, мы играем на разных кортах и разными мячами. К этому нужно привыкнуть, хотя я думаю, что в какой-то момент всё должно измениться в лучшую сторону. Но мы ничего не можем с этим поделать», — заявил Алькарас.

Янник Синнер, Алекс де Минор и Андрей Рублёв пока не говорили о теннисных мячах, но более половины участников Итогового недовольны их качеством. Это серьёзная проблема, которую нужно решать.

Пандемия коронавируса закончилась, экономика постепенно восстанавливается. Уже нет причин как-то экономить на материалах. Призовые в теннисе планомерно растут с каждым сезоном. Остаётся надеяться, что качество мячей для игры тоже станет намного лучше и не будет вызывать нареканий у спортсменов.