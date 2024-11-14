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Итоговый турнир ATP — 2024, 14 ноября: Медведев, Синнер, де Минор, Фриц, результаты, сетки, где смотреть матчи, расклады

Фриц сражается с де Минором на Итоговом ATP! А Медведев ждёт супербитвы с Синнером. LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир ATP — 2024. LIVE!
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На мужской «Восьмёрке» в Турине в четверг начинается 3-й тур группового этапа. На корте появится и россиянин. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В четверг, 14 ноября, завершится борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют австралиец Алекс де Минор (седьмой номер посева) и американец Тейлор Фриц (5). Счёт личных встреч тут 5-3 в пользу Алекса. Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша в Турине Янник Синнер (1) и победитель розыгрыша-2020 Даниил Медведев (4). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались 14 раз, и счёт пока ничейный – 7-7. Пока ни один из четвёрки не лишился шансов на плей-офф, и раскладов на выход очень много.

Итоговый чемпионат ATP – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 22:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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Фриц и де Минор начинают Опрос: кто чемпион? Расписание четверга
Live Даниил Сальников

Продолжает хорошо подавать Тейлор Фриц. Снова он впереди в матче — 2:1.

16:18 Даниил Сальников

Чуть более упорным получился следующий гейм, но Алекс де Минор забрал свою подачу и сравнял счёт в матче — 1:1.

16:14 Даниил Сальников

Под ноль подал американец Тейлор Фриц на старте матча и вышел в лидеры — 1:0.

16:02 Даниил Сальников

Фриц и де Минор начинают

Начинается первый матч на сегодняшней игровой программе. Американец Тейлор Фриц сражается с австралийцем Алексом де Минором. С каждым завершившимся сетом количество вариантов исхода борьбы в группе будет уменьшаться, поэтому внимательно следим за ходом матча в нашей текстовой трансляции.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Илие Настасе
14 ноября 2024, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2
1
         
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
15:56 Даниил Сальников

Сегодня в группе Илие Настасе пришло время развязки. Обо всех раскладах в этой группе читайте в нашем материале.

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Во втором матче дня Александр Зверев справился норвежцем Каспером Руудом и вышел в единоличные лидеры группы Джона Ньюкомба. Все подробности матча читайте в нашем обзоре.

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Накануне Андрей Рублёв проиграл второй матч подряд на турнире. Но как ни странно, призрачные шансы на выход в плей-офф у него ещё остаются. Подробности матча россиянина с испанцем Карлосом Алькарасом читайте в нашем обзоре.

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15:10 Даниил Сальников

Опрос: кто чемпион?

К пятому игровому дню ещё ни один участник не лишился шансов на выход в плей-офф. Пока поединки ещё не начались, самое время пройти наш опрос — кто станет чемпионом.

15:02 Даниил Сальников

Расписание четверга

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.

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