Фриц сражается с де Минором на Итоговом ATP! А Медведев ждёт супербитвы с Синнером. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В четверг, 14 ноября, завершится борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют австралиец Алекс де Минор (седьмой номер посева) и американец Тейлор Фриц (5). Счёт личных встреч тут 5-3 в пользу Алекса. Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша в Турине Янник Синнер (1) и победитель розыгрыша-2020 Даниил Медведев (4). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались 14 раз, и счёт пока ничейный – 7-7. Пока ни один из четвёрки не лишился шансов на плей-офф, и раскладов на выход очень много.
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Продолжает хорошо подавать Тейлор Фриц. Снова он впереди в матче — 2:1.
Чуть более упорным получился следующий гейм, но Алекс де Минор забрал свою подачу и сравнял счёт в матче — 1:1.
Под ноль подал американец Тейлор Фриц на старте матча и вышел в лидеры — 1:0.
Фриц и де Минор начинают
Начинается первый матч на сегодняшней игровой программе. Американец Тейлор Фриц сражается с австралийцем Алексом де Минором. С каждым завершившимся сетом количество вариантов исхода борьбы в группе будет уменьшаться, поэтому внимательно следим за ходом матча в нашей текстовой трансляции.
Сегодня в группе Илие Настасе пришло время развязки. Обо всех раскладах в этой группе читайте в нашем материале.
Во втором матче дня Александр Зверев справился норвежцем Каспером Руудом и вышел в единоличные лидеры группы Джона Ньюкомба. Все подробности матча читайте в нашем обзоре.
Накануне Андрей Рублёв проиграл второй матч подряд на турнире. Но как ни странно, призрачные шансы на выход в плей-офф у него ещё остаются. Подробности матча россиянина с испанцем Карлосом Алькарасом читайте в нашем обзоре.
Опрос: кто чемпион?
К пятому игровому дню ещё ни один участник не лишился шансов на выход в плей-офф. Пока поединки ещё не начались, самое время пройти наш опрос — кто станет чемпионом.
Расписание четверга
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.