На мужской «Восьмёрке» в Турине в четверг начинается 3-й тур группового этапа. На корте появится и россиянин. Подробности – в трансляции.

Фриц сражается с де Минором на Итоговом ATP! А Медведев ждёт супербитвы с Синнером. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В четверг, 14 ноября, завершится борьба в группе Илие Настасе. Программу откроют австралиец Алекс де Минор (седьмой номер посева) и американец Тейлор Фриц (5). Счёт личных встреч тут 5-3 в пользу Алекса. Во втором поединке сразятся финалист прошлого розыгрыша в Турине Янник Синнер (1) и победитель розыгрыша-2020 Даниил Медведев (4). Теннисисты ранее в официальных матчах встречались 14 раз, и счёт пока ничейный – 7-7. Пока ни один из четвёрки не лишился шансов на плей-офф, и раскладов на выход очень много.

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