Фриц выиграл второй матч на Итоговом. Но оставил Медведеву шансы на выход в плей-офф

Американец одержал волевую победу над де Минором, но ещё не вышел в полуфинал. А вот Синнер уже досрочно пробился в следующую стадию.

В четверг, 14 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине стартовали поединки 3-го тура. В группе Илие Настасе свой матч провёл и пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц. Его соперником был австралиец Алекс де Минор, занимающий сейчас девятое место в мужском мировом рейтинге.

Напомним, представитель США в своем стартовом поединке на турнире в двух сетах закрыл Даниила Медведева (6:4, 6:3). Эта победа стала для Тейлора 50-й в сезоне. Её он прокомментировал так.

«Подача определённо сыграла большую роль. Он очень хорошо принимает. Вы можете выполнить много первых подач, но, если они не очень высокого качества, он возвращает очень много мячей в корт. Для меня это было важно, я попадал по линиям, в удачные места на корте.

Я брал много геймов на подаче без давления. В некоторых напряжённых геймах я либо боролся в длинных розыгрышах, либо получал несколько бесплатных очков благодаря подаче», — приводит слова Фрица сайт ATP.

Во 2-м туре Тейлор встречался с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец ожидаемо справился с противником, одолев его со счётом 6:4, 6:4.

А вот де Минор потерпел два поражения в группе Илие Настасе. Сначала Алекс не совладал с Синнером, уступив ему в двух партиях — 3:6, 4:6. Затем представитель Австралии проиграл Даниилу Медведеву. Итоговый счёт этого противостояния — 2:6, 4:6.

Несмотря на отрицательные результаты в Турине, де Минор не мог не поделиться впечатлениями от дебюта на Итоговых турнирах ATP.

«Невероятный опыт – начиная с самого пребывания здесь, болельщиков, отношения к нам. Всё замечательно, кроме моих результатов», — сказал австралиец на пресс-конференции.

В таблице этого квартета сложилась любопытная ситуация: ни один из теннисистов ещё не гарантировал себе попадание в полуфинал (даже Янник Синнер, одержавший две победы в группе). В то же время ни один из игроков ещё и не прекратил борьбу. То есть Алекс де Минор в случае победы над Фрицем имел шансы на выход из группы. Обо всех раскладах в этой группе читайте в нашем отдельном материале.

Счёт личных встреч — 6-3 в пользу де Минора (5-2 на харде). Впервые они сыграли на траве «челленджера» в Сурбитоне в 2018 году, а в конце того сезона встретились в группе Молодёжного итогового турнира. Оба этих матча выиграл Алекс, как и оба поединка в 2019-м. В 2021 и 2022 году трижды подряд победил Тейлор, а в Торонто-2023 и на United Cup — 2024 сильнее снова был австралиец.

Первая половина партии нового очного противостояния проходила в равной борьбе. Теннисисты уверенно брали геймы на своих подачах, не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. При счёте 3:3 де Минор использовал свой единственный шанс на приёме и оформил дебютный брейк в этом матче. На брейк-пойнте австралиец плотно принял слева по линии, а Фриц сорвал ответный удар — 4:3 в пользу Алекса. Правда, преимущество де Минора продлилось недолго. В следующем же гейме Тейлор добился обратного брейка — 4:4. На волне успеха Фриц подал под ноль и снова вышел вперёд — 5:4. Алекс де Минор тоже быстро взял свою подачу — 5:5. В 11-м гейме финалист US Open 2024 года в одиночном разряде допустил несколько ошибок.

При счёте 30:40 девятая ракетка мира здорово взвинтил и завершил розыгрыш прострелом с бэкхенда в угол корта навылет, оформив свой второй брейк в противостоянии — 6:5 в пользу Алекса. На этот раз он не позволил противнику вернуться в сет. Де Минор подал на партию и повёл в матче — 7:5 за 47 минут. Статистика: 12/10 у Алекса по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 7/7 – у Тейлора. После этого сета стало ясно, что Янник Синнер стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата ATP. Хозяину кортов достаточно было сета, выигранного де Минором.

Янник Синнер на Итоговом чемпионате — 2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Самым упорным за весь матч получился первый гейм второй партии. Четыре раза было «ровно». Австралиец заработал один брейк-пойнт, но Фриц отыгрался и спас свою подачу — 1:0. Далее спортсмены продолжали спокойно брать свои геймы. После счёта 3:2 в пользу финалиста американского мэйджора стало понятно, что Алекс гарантированно не попадёт в плей-офф Итогового турнира. Перед игрой у него было -11 по геймам, у Тейлора +1. Для того чтобы де Минору проходить дальше, сегодня нужны было выигрывать оппонента в двух сетах. А такого уже точно не случится.

При этом по игре было заметно, что Алекс даже не знал, что уже потерял шансы на выход из группы. Представитель Австралии продолжал бороться. Долгое время как он, так и Фриц уверенно держали подачи, но в 10-м гейме де Минор неожиданно сбавил. Пятая ракетка мира заработал тройной сетбол на приёме и с третьей попытки добился успеха — 6:4 за 46 минут. Расклады в группе для Даниила Медведева после этой партии также изменились. Если третий сет выигрывал бы де Минор, отечественного спортсмена дальше вывела бы победа с любым счётом над Синнером. Если решающую партию забирал бы Фриц, в таком случае Даниилу надо было побеждать Янника 2:0.

На волне успеха Тейлор взял стартовый гейм третьего сета — 1:0. Алекс под ноль взял свою подачу и сравнял счёт в партии — 1:1. После этого де Минор расклеился, а Фриц, наоборот, включился и заиграл раскованнее. 27-летний американец выиграл три гейма подряд и ушёл в отрыв — 4:1. Далее Тейлор контролировал ситуацию на корте, брейков в этой встрече больше не было, и, таким образом, представитель США добился волевой победы над соперником со счётом 5:7, 6:4, 6:3. Выход пятой ракетки мира в плей-офф напрямую зависит от битвы между Янником Синнером и Даниилом Медведевым. Фриц выйдет в плей-офф, если наш соотечественник не обыграет лидера рейтинга ATP со счётом 2:0.

Итоговый турнир ATP завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».