Рублёв не допускает мысли о выходе в плей-офф. Но в матче с Руудом у него ещё будут шансы

На Итоговом турнире подходит к концу групповой этап. И в одном из решающих матчей в пятницу, 15 ноября, сойдутся Андрей Рублёв (8) и Каспер Рууд (7).

История встреч у Андрея и Каспера богатая. Она насчитывает семь матчей, в которых пять раз выиграл россиянин и только дважды – норвежец. При этом последний их поединок на уровне ATP состоялся аж полтора года назад. Это случилось в финале грунтового турнира серии-250 в Бостаде. Тогда Андрей одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 6:0.

Две единственные встречи, которые Рублёв и Рууд провели на крытом харде, прошли на Итоговом. В сезоне-2021 теннисисты сыграли друг с другом на групповом этапе, а на следующий год встретились уже в полуфинале. И оба раза победу одержал норвежец (со счётом 2:6, 7:5, 7:6 (7:5) в 2021-м и 6:2, 6:4 – в 2022-м).

Каспер Рууд и Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

В этот раз Андрею придётся размочить счёт встреч с Каспером в Турине. К тому же оба ещё сохраняют шансы на выход в плей-офф, поэтому накал в грядущем матче будет ощущаться сильнее обычного.

Рууд в группе одержал одну победу и потерпел одно поражение. К старту турнира Каспер подошёл в роли догоняющего, но уже в первом матче смог переиграть Карлоса Алькараса – 6:1, 7:5. Норвежец подошёл в классной форме и к встрече с Александром Зверевым, но всё же противостоять прессингу немца, вышедшего в лидеры группы, не смог (6:7 (3:7), 3:6).

Рублёв же уступил в двух сыгранных матчах. В стартовой встрече он проиграл Звереву (4:6, 4:6), а затем здорово поборолся с Алькарасом, но всё же не смог довести дело до победы (3:6, 6:7 (8:10)).

К предстоящей встрече Каспер и Андрей подходят с разным настроем. Норвежец, например, больше целится на выход из группы.

«Я буду выкладываться по полной. Знаю, что если я его обыграю, то у меня будет шанс выйти в полуфинал. Думаю, в любом случае будет интересно, потому что в нашей группе ещё ничего не решено. Никто не вышел в полуфинал, никто не выбыл. Нам обоим нужна победа, чтобы были шансы. Будет интересно. Андрей – мой хороший друг, мы отлично ладим. Мой план на игру – просто постараться показать хороший теннис», — сказал Рууд на пресс-конференции.

А Рублёв, напротив, настраивается на матч с небольшими ожиданиями от себя и от раскладов на выход из группы.

«Есть ли уверенность перед игрой с Каспером? Есть, но не допускаю мысли, что пройду дальше. Обыграл бы Карлоса, да. Сейчас отпустил. Рад, что по сравнению с прошлым годом сделал всё, что мог. В прошлом году я провалился, я сдавался во всех трёх матчах. С Карлосом я проиграл намного легче год назад, хотя тогда он играл хуже, чем сегодня», — признался россиянин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

И Каспер, и Андрей на этом Итоговом показывают хороший уровень тенниса и дают бой тем, кто стоит выше них по рейтингу, количеству титулов и побед. Теперь же им предстоит решить, кто из них двоих в Турине окажется сильнее.

Сможет ли Рублёв одержать первую победу на этом Итоговом и побороться за выход в полуфинал – покажет лишь его встреча с Руудом. Она состоится в пятницу, 15 ноября. Начало – в 22:30 мск.