Янник Синнер в восьмой раз в карьере победил чемпиона US Open — 2021. Из последних девяти очных матчей россиянин выиграл лишь один.

Медведев не вышел в плей-офф Итогового. Впервые с 2017 года он завершил сезон без титула

В четверг, 14 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине завершились матчи группового этапа в группе Илие Настасе. В заключительной встрече 3-го тура чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под четвёртым номером, противостоял двукратному победителю мэйджоров Яннику Синнеру (1). У Медведева по итогам двух туров была одна победа, а у Синнера — две.

Многое в этой группе прояснилось после первой встречи игрового дня, в которой Тейлор Фриц обыграл Алекса де Минора — 5:7, 6:4, 6:3. Синнер выходил на матч с Медведевым уже в статусе полуфиналиста. Даниилу, в свою очередь, необходимо было не просто побеждать Янника, а делать это со счётом 2:0, то есть без потери сета. Только в этом случае россиянин выходил в полуфинал, причём с первого места. Все остальные исходы приводили к тому, что первое место в группе достаётся Синнеру, а второе — Фрицу.

По личным встречам у Медведева и Синнера было равенство: 7-7. Однако на харде итальянец вёл со счётом 7-6. Даниил выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024, когда вёл 2:0 по сетам, потом взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3), проиграл в четвертьфинале US Open (2:6, 6:1, 1:6, 4:6) и в четвертьфинале Шанхая (1:6, 4:6).

Заслуженный тренер России Виктор Янчук перед матчем оценивал шансы как 30 на 70 не в пользу россиянина. «У Медведева есть шансы, чтобы обыграть Синнера, но их не так много. Если Медведев играл бы в свой лучший теннис в проигранном матче с Фрицем, то с Синнером были бы более реальные шансы на победу. А так их мало. Может быть, Даниил одержит победу на характере, плюс у него стало лучше чувство мяча после проведённой игры. Думаю, шансы 30 на 70 в пользу Синнера.

Медведев — устойчивый игрок и может проявлять характер. Даниил активизировал свою игру — она стала динамичней. Когда он играл с де Минором, то давил австралийца темпом и ударами. Для Синнера этого будет маловато. Но кто знает, как пойдёт матч», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Даниил Медведев на Итоговом-2024 Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В первых геймах подающие спокойно держали каждый свою подачу. В отношении Медведева стоит отметить две вещи. Во-первых, Даниил перетерпел Синнера в одном из долгих ралли во втором гейме (более 20 ударов); во-вторых, он довольно быстро записал себе три эйса. В шестом гейме Янник заработал двойной брейк-пойнт, но не использовал его, и Медведев не пустил соперника в отрыв — 3:3.

Синнер же свои геймы брал чуть легче. Итальянец вроде бы не демонстрировал ничего сверхъестественного, но его российский соперник не всегда мог найти оптимальное решение на корте. В восьмом гейме Янник вновь вышел на двойной брейк-пойнт, и тут Даниил уже ничего не смог поделать. Серия неточностей в его исполнении — и Синнер при 5:3 вышел подавать на сет. Девятый гейм он забрал под ноль — 6:3 за 32 минуты. Всё решили обусловленные риском невынужденные ошибки (причём как справа, так и с бэкхенда) от россиянина: 17 против всего четырёх у итальянца. Проиграв партию, Медведев лишился шансов выйти из группы в полуфинал.

Даниил Медведев на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Оставшаяся часть матча не имела турнирного значения; впрочем, в розыгрыше оставались рейтинговые очки и призовые, так что сдаваться раньше времени не следовало, и нельзя было утверждать, что участники игры лишились мотивации. Во втором сете Синнер добился брейка гораздо быстрее, уже в третьем гейме. Казалось, итальянец не упустит своего, но в шестом гейме активная игра Медведева на приёме принесла результат. Россиянин впервые в этом матче вышел на брейк-пойнты — и сравнял счёт, 3:3.

Следующий гейм Даниил взял под ноль — таким образом, ему удалось выиграть три гейма подряд. Однако на этом небольшой спад в игре Янника подошёл к концу. Он сравнял счёт (4:4), а в девятом гейме переиграл оппонента в средних ралли и реализовал брейк-пойнт. Подавая на матч, Синнер закрыл игру с первого матчбола — 6:3, 6:4 за 1 час 15 минут.

Так Синнер впервые вырвался вперёд в противостоянии с Медведевым: 8-7. В последних девяти матчах с Даниилом Янник одержал восемь побед. А россиянин впервые с 2017 года закончил сезон без единого титула. Последний трофей Даниил завоевал на грунтовом «Мастерсе» в Риме в мае 2023 года.

Из группы Илие Настасе с первого места в полуфинал вышел Синнер, а со второго — Фриц. Янник в 1/2 финала сыграет с теннисистом, который займёт второе место в группе Джона Ньюкомба, а Тейлор — с победителем того же квартета.

Янник Синнер на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В пятницу, 15 ноября, состоится 3-й тур в группе Джона Ньюкомба. Андрей Рублёв ещё не потерял шансов пройти в полуфинал, несмотря на два поражения в двух матчах.

Итоговый турнир закончится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».