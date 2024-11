«Мне есть чем гордиться в этом сезоне». Медведев — после вылета с Итогового

Даниил Медведев показал неплохой теннис в матче с Янником Синнером, но уступил и покинул Итоговый турнир ATP. Хотя мыслями Медведев был уже в следующем сезоне, о чём рассказал после встречи, а также ответил на другие вопросы.

— С каким моральным настроем подходил к матчу? Казалось, что ты вышел сегодня пробовать и экспериментировать.

— Я неплохо играл, не хватило точности. Но и Янник очень улучшил подачу, сумел его брейкануть, хотя никто до меня это на турнире не сделал. Вышел с настроем — как пойдёт, так пойдёт. Пошло чуть-чуть хуже, чем в игре с Алексом. Пришлось ловить игру по ходу, и я поймал во втором сете, но Синнер сейчас слишком хорошо играет.

— Ты сказал, что страдал весь год из-за мячей. Нет ощущения, что в следующем году всё будет лучше? Будто матч с Фрицем тебе всю голову освободил.

— К предсезонке точно подойду свежим. С Фрицем была важная встреча, я настраивался, как обычно. А сейчас меня отпустило, два последние матча думал о следующем годе. Если бы получилось, было бы круто. Буду пробовать что-то новое. Не буду вдаваться в детали, но думаю, что мячи когда-то поменяют. Поставлю себе другие цели в следующем году в плане моральных задач. Постараюсь меньше выгорать.

— Сколько продлится отпуск? Как проведёшь? В чём будет разница в подготовке? Австралия — снова с листа?

— Да, «Шлем» в Австралии буду играть снова с листа. Отдохну примерно две недели. Не буду вдаваться в подробности, но есть идея, что этими мячами я должен играть чуть-чуть иначе. Я это пробовал и сейчас, но на предсезонке буду стараться это пробовать. Понятно, что не факт, что сработает. Не знаю, сколько Яннику я проиграл в этом году, но мне надо постараться найти способ у него выигрывать. Потому что в этом году всех остальных я мог обыграть. Постараюсь решить эту проблему.

— Как оценишь сезон? Впервые без титулов за долгое время, но в топ четыре.

— Сезон хороший. Есть, чем гордиться, есть, чему расстраиваться. Были счастливые моменты, были тяжёлые, грустные. Были Олимпийские игры, которые внесли свои коррективы. Шестой год подряд в Турине. Постараюсь хорошие моменты взять в следующий год и улучшить, а плохие уменьшить.

— Ты не думал о том, что сезон у тебя разделился на до Олимпиады и после. До Игр ты обыграл Янника на Олимпиаде, и кажется, что ты разогнался бы к US Open, если бы не Игры.

— Тяжело сказать. На что точно повлияла Олимпиада, так это на то, что у меня не было времени что-то попробовать на харде. Потому что после Олимпиады сразу Канада, Цинциннати. Обычно у тебя есть время вспомнить игру на другом покрытии. Мне тяжело дается смена покрытий, всякие маленькие детали. В Монреале в матче с Фокиной мне этого не хватило. Мелкие детали решили. Возможно, сыграл бы лучше Канаду, если бы не Олимпиада, как и US Open. Хотя US Open я, считаю, отыграл круто. Но с Янником, к сожалению, случился худший мой матч, хотя Синнер тоже сыграл не очень. Но не жалею, что сыграл Олимпиаду. В следующем году её нет, попробую разогнаться так, чтобы на US Open быть в порядке.