Разобрали результаты Даниила за всё время выступлений на профессиональном уровне. Судя по статистике, в 2025-м он должен прибавить.

Медведев впервые за семь лет закончил сезон без титула. Это худший год в его карьере?

Даниил Медведев, победитель Итогового чемпионата 2020 года, вновь не смог во второй раз выиграть один и тот же турнир. В решающем матче группового этапа Итогового-2024 Медведев в двух сетах проиграл Яннику Синнеру (3:6, 4:6) и остался без полуфинала.

«Смотрел тренировку Янника перед матчем — он не промахивался. Он сейчас очень уверен в себе. Тяжело играть с ним. Он постоянно оказывает давление на тебя. Я промазал несколько важных мячей, поэтому проиграл», — сказал россиянин после матча.

Таким образом, Даниил впервые за семь лет, то есть с 2017 года, закончил год без единого титула. По этому показателю он провёл худший сезон в карьере. А как выглядит общая картина в отношении других параметров? Для удобства построим сводную таблицу, в которой отражена ключевая статистика Медведева за последние восемь сезонов. Именно в 2017-м Даниил стал регулярным участником ATP-тура.

Год Титулы Финалы Победы, % Рейтинг Призовые, $ 2017 0 1 50 65 749 986 2018 3 3 65,2 16 1 665 414 2019 4 9 73,7 5 7 902 912 2020 2 2 73,7 4 2 058 891 2021 4 7 82,9 2 7 481 271 2022 2 5 70,3 7 4 178 524 2023 5 9 78,8 3 11 548 023 2024 0 2 68,8 4 5 615 756

Примечание. Количество финалов дано с учётом победных. Рейтинг указан на конец года.

Как видим, и по общему количеству выходов в финал сезон-2024 стал одним из худших в карьере Медведева. Если вынести за скобки 2017-й, в котором россиянин ещё не был топ-игроком, то два финала у него было только в 2020 году, а во всех остальных сезонах он добирался до решающих матчей не менее трёх раз.

Да и процент побед у Даниила основательно просел. В этом году он впервые с 2018-го упал ниже 70-процентной отметки. А вообще, по трём рассмотренным показателям прослеживается любопытная тенденция: в нечётные годы Медведев играет гораздо лучше, чем в чётные. Похожая картина наблюдается и по призовым. В нечётные годы Медведев зарабатывает больше $ 6 млн, в чётные — меньше. Если этот тренд сохранится, то в 2025-м наш теннисист улучшит свои результаты и, как следствие, увеличит заработки.

И лишь в последней колонке имеется небольшое расхождение. В 2019 году Медведев аж девять раз выходил в финалы, это на семь больше, чем в 2024-м. Но тогда он закончил сезон на пятой строчке, а сейчас идёт четвёртым. Однако позиция в рейтинге — показатель относительный, который зависит не только от твоих выступлений, но и от того, какие результаты демонстрируют соперники. Для Тейлора Фрица и Каспера Рууда сезон ещё не закончен, и теоретически они могут обойти Даниила и оттеснить его на шестое место.

«Скорее всего, закончу сезон четвёртым. Это отлично. Я был первым в мире. В этом году, конечно, не наиграл на первую строчку. Страдал бо́льшую часть сезона — мячи и так далее. 6,5 из 10 — моя оценка», — так оценил 2024 год Медведев.

В этом сезоне Медведев вёл 2:0 по сетам в финале Australian Open. Играл в финале Индиан-Уэллса и в полуфинале Майами. Побывал в полуфинале Уимблдона и в четвертьфинале US Open. Для иного теннисиста это просто заоблачные достижения. Но Даниил в предыдущие годы очень высоко задрал планку ожиданий. В ближайшие годы сложно будет рассчитывать на титулы на крупных соревнованиях, если не обыгрывать Янника Синнера и Карлоса Алькараса. В этом году у Медведева 1-5 по личным встречам с Синнером и 0-3 — с Алькарасом. Ещё Даниила в рейтинге опережает стабильный Зверев, а больше никто — во всяком случае на данный момент.

«Это был интересный год для Даниила Медведева, который остался без титула впервые с 2017-го. Но он был достаточно стабилен на протяжении сезона. Просто не мог пройти Синнера и Алькараса», — отметили журналисты из Tennis Updates.

Противоречивый сезон получился, что и говорить. А какую оценку Медведеву поставили бы вы? Пишите в комментариях!