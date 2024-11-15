Алькарас и Зверев бьются за первое место в группе на Итоговом! Рублёв ждёт матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. Сегодня, 15 ноября, завершится борьба в группе Джона Ньюкомба. Программу откроют четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (третий номер посева) и двукратный победитель турнира Александр Зверев (2), отличившийся в 2018-м и 2021-м, которые поспорят за первое место в группе. Счёт личных встреч у них пока равный — 5-5. В вечерней программе россиянин Андрей Рублёв (8) и норвежец Каспер Рууд (6) попытаются воспользоваться шансом на попадание в плей-офф. Но многое будет зависеть от исхода первого поединка.
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Накануне прошёл пятый игровой день, по итогам которого определились полуфиналисты из группы Илие Настасе. Все подробности вчерашних событий читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание пятницы
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.
- 15 ноября 2024
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15:00
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14:50
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14:39
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14:25
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13:52
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13:30
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13:00
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12:35
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12:05
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09:30
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