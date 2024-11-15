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Итоговый турнир ATP — 2024, 15 ноября: Рублёв, Алькарас, Зверев, Рууд, результаты, сетки, где смотреть матчи, расклады

Алькарас и Зверев бьются за первое место в группе на Итоговом! Рублёв ждёт матча. LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир ATP — 2024
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В Турине сегодня завершается групповой этап турнира. На корте появится и россиянин. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. Сегодня, 15 ноября, завершится борьба в группе Джона Ньюкомба. Программу откроют четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (третий номер посева) и двукратный победитель турнира Александр Зверев (2), отличившийся в 2018-м и 2021-м, которые поспорят за первое место в группе. Счёт личных встреч у них пока равный — 5-5. В вечерней программе россиянин Андрей Рублёв (8) и норвежец Каспер Рууд (6) попытаются воспользоваться шансом на попадание в плей-офф. Но многое будет зависеть от исхода первого поединка.

Итоговый чемпионат ATP – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 16:00 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

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