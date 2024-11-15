В Турине сегодня завершается групповой этап турнира. На корте появится и россиянин. Подробности – в трансляции.

Алькарас и Зверев бьются за первое место в группе на Итоговом! Рублёв ждёт матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. Сегодня, 15 ноября, завершится борьба в группе Джона Ньюкомба. Программу откроют четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас (третий номер посева) и двукратный победитель турнира Александр Зверев (2), отличившийся в 2018-м и 2021-м, которые поспорят за первое место в группе. Счёт личных встреч у них пока равный — 5-5. В вечерней программе россиянин Андрей Рублёв (8) и норвежец Каспер Рууд (6) попытаются воспользоваться шансом на попадание в плей-офф. Но многое будет зависеть от исхода первого поединка.

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