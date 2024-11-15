Зверев одолел Алькараса и вышел из группы Итогового. Он оставил Рублёву шансы на полуфинал

В пятницу, 15 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине проходили заключительные матчи группового этапа. В первом матче 3-го тура в группе Джона Ньюкомба двукратный победитель Итогового Александр Зверев сражался с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» Карлосом Алькарасом. После двух туров у Зверева было две победы, а у Алькараса — одна.

Несмотря на 100-процентный результат в двух турах, Зверев не гарантировал себе место в полуфинале по итогам этих встреч. Так что мотивированы были оба участника противостояния. За игрой наверняка с интересом наблюдали Каспер Рууд (одна победа в двух турах) и Андрей Рублёв (0). Особенно, видимо, Андрей, который в этом матче совершенно точно болел за Зверева. Не только потому, что они пребывают в хороших отношениях, но и по той причине, что лишь победа Александра со счётом 2:0 оставляла россиянину хотя бы теоретические шансы на выход в полуфинал.

Это был уже 11-й очный матч Зверева и Алькараса. В предыдущих 10 встречах был зафиксирован паритет: 5-5. В сезоне-2024 немец и испанец трижды играли друг с другом. В четвертьфинале Australian Open победил Александр (6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4), а вот на той же стадии «Мастерса» в Индиан-Уэллсе сильнее оказался Карлос (6:3, 6:1), который затем выиграл и финал «Ролан Гаррос» (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

После победы во 2-м туре Зверев посетовал, что его матч с Алькарасом поставили не в вечернюю сессию, как это было прежде, а в дневную. «Честно говоря, я бы предпочёл сыграть с Алькарасом в вечернее время, чтобы поддержать тот же темп. Но таковы обстоятельства. Я уже сыграл две вечерние игры. Думаю, справедливо, если я проведу матч в дневную смену», — сказал он на пресс-конференции.

Александр Зверев Фото: Diego Puletto/Getty Images

В начале матча некоторое преимущество было у Зверева. Немец уверенно брал свои геймы, превосходя соперника в скорости подачи, а на приёме регулярно выбирался на брейк-пойнты. Алькарас не всегда действовал чисто, но в критические моменты не ошибался и отыграл все шесть брейк-пойнтов за два гейма. Оба теннисиста демонстрировали хорошее движение, а испанец, как обычно, иногда прибегал к укороченным.

У Александра не лучшим образом работал форхенд. Основная доля невынужденных ошибок в его исполнении пришлась именно на этот элемент. В девятом гейме Звереву пришлось понервничать, но он отыгрался с 0:30 на подаче. У немца была отличная возможность не доводить дело до тай-брейка, но он, имея сетбол на приёме в 12-м гейме, в долгом обмене в очередной раз сорвал удар с форхенда.

Александр Зверев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На тай-брейке Александр вёл 5:2 с двумя мини-брейками, растерял преимущество, но потом ещё раз взял очко на приёме и реализовал второй сетбол, выиграв партию с нулевой реализацией брейк-пойнтов, — 7:6 (7:5) за 1 час 7 минут. Благодаря этому Зверев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира. Алькарас же, отдав сет, со злости швырнул ракетку.

Карлос Алькарас швыряет ракетку Фото: Кадр из трансляции

Вторую партию Зверев начал с брейка. Учитывая ход первого сета, можно было предположить, что у Алькараса не так много шансов на отыгрыш, — в стартовой партии у испанца вообще не было брейк-пойнтов. Поначалу немец действительно не давал ему шансов, но в шестом гейме Карлос заработал двойной брейк-пойнт. Однако из-за своих неточностей на приёме Алькарас не смог сравнять счёт — 4:2 в пользу Зверева.

Те брейк-пойнты так и остались единственными шансами Алькараса. Зверев удержал преимущество. Подавая на матч в 10-м гейме, немецкий теннисист выиграл два зрелищных розыгрыша и использовал первый же матчбол — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 59 минут.

Таким образом, Зверев победил во всех трёх матчах в группе и с первого места вышел в полуфинал. Там он сыграет с Тейлором Фрицем. Теннисист, который займёт второе место в группе, попадёт на Янника Синнера. Этим игроком может стать и Андрей Рублёв. Для этого ему необходимо одолеть Каспера Рууда, после чего придётся считать процент выигранных геймов. А Карлос Алькарас уже лишился шансов на полуфинал.

Итоговый турнир завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».