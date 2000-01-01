Тиафо получил второй по размерам штраф в истории
Фрэнсис Тиафо получил штраф $ 120 000 за эмоциональные высказывания в адрес судьи. Лишь однажды теннисистов штрафовали на более крупную сумму!
Наказание
Тиафо получил штраф за эмоциональные слова в адрес арбитра после поражения от Романа Сафиуллина в третьем круге «Мастерса» в Шанхае — 7:5, 5:7, 6:7 (5:7). Фрэнсис несколько раз жёстко сказал: «К чёрту тебя, мужик».
Рекордсмен
Штраф Тиафо — не самый крупный в истории. В начале этого года Юго Гастон был оштрафован на $ 155 тыс. за то, что специально выкинул мяч во время розыгрыша, чтобы его переиграть.
Тиафо получил второй по размерам штраф в истории
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