Как Рублёву выйти в полуфинал Итогового? Все расклады перед матчем с Руудом

На Итоговом чемпионате ATP — 2024 завершился матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречались вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга. Со счётом 7:6 (7:5), 6:4 победу одержал представитель Германии.

Уже после завершения первого сета немецкий теннисист обеспечил себе место в полуфинале. Итоговая же победа Зверева в двух партиях выбила Алькараса из дальнейшей борьбы. Теперь Александр в следующем матче сразится с американцем Тейлором Фрицем за выход в финал Итогового чемпионата ATP — 2024, тогда как Карлос отправляется в Малагу для подготовки к участию в Кубке Дэвиса, где на испанца возложена особая миссия – сделать всё от него зависящее, чтобы принести Рафаэлю Надалю последний титул в его феноменальной карьере.

В свою очередь, победа Зверева в двух сетах подарила россиянину Андрею Рублёву теоретический шанс на выход в полуфинал. Для этого в заключительном матче группового этапа 27-летнему россиянину необходимо обыгрывать норвежца Каспера Рууда исключительно в двух сетах, причём с необходимой разницей геймов. Если Рууд возьмёт хотя бы один сет, то именно он и отправится в полуфинал за счёт лучшей разности по партиям.

Кто выиграл Счёт Кто идёт в полуфинал Рууд в двух сетах С любым Рууд Рууд в трёх сетах С любым Рууд Рублёв в трёх сетах С любым Рууд

Все же остальные расклады мы свели в нижепредставленную таблицу, в которой наглядно зафиксировано, с каким счётом в вечернем матче Андрею нужно обыгрывать норвежского теннисиста, чтобы продлить своё пребывание в Турине.

Счёт матча Соотношение геймов Кто идёт в полуфинал Рублёв 6:0, 6:0 Рублёв 29:25 Рублёв Рууд 22:31 Рублёв 6:0, 6:1/6:1, 6:0 Рублёв 29:26 Рублёв Рууд 23:31 Рублёв 6:0, 6:2/6:2, 6:0 Рублёв 29:27 Рублёв Рууд 24:31 Рублёв 6:0, 6:3/6:3, 6:0 Рублёв 29:28 Рублёв Рууд 25:31 Рублёв 6:0, 6:4/6:4, 6:0 Рублёв 29:29 Рублёв Рууд 26:31 Рублёв 6:0, 7:5/7:5, 6:0 Рублёв 29:30 Рублёв Рууд 27:32 Рублёв 6:0, 7:6/7:6, 6:0 Рублёв 30:21 Рублёв Рууд 28:32 Рублёв 6:1, 6:1 Рублёв 29:27 Рублёв Рууд 24:31 Рублёв 6:1, 6:2/6:2, 6:1 Рублёв 29:28 Рублёв Рууд 25:31 Рублёв 6:1, 6:3/6:3, 6:1 Рублёв 29:29 Рублёв Рууд 26:31 Рублёв 6:1, 6:4/6:4, 6:1 Рублёв 29:30 Рублёв Рууд 27:31 Рублёв 6:1, 7:5/7:5, 6:1 Рублёв 30:31 Рублёв Рууд 28:32 Рублёв 6:1, 7:6/7:6, 6:1 Рублёв 30:32 Рублёв Рууд 29:32 Рублёв 6:2, 6:2 Рублёв 29:27 Рублёв Рууд 26:31 Рублёв 6:2, 6:3/6:3, 6:2 Рублёв 29:30 Рублёв Рууд 27:31 Рублёв 6:2, 6:4/6:4, 6:2 Рублёв 29:31 Рублёв Рууд 28:31 Рублёв 6:2, 7:5/7:5, 6:2 Рублёв 30:32 Рублёв Рууд 29:32 Рублёв 6:3, 6:3 Рублёв 29:31 Рублёв Рууд 28:31 Рублёв 6:3, 6:4/6:4, 6:3 Рублёв 29:32 Рууд Рууд 29:31 Рублёв 6:3, 7:5/7:5, 6:3 Рублёв 30:33 Рууд Рууд 30:32 Рублёв 6:3, 7:6/7:6, 6:3 Рублёв 30:34 Рууд Рууд 31:32 Рублёв 6:4, 6:4 и так далее Рууд

В сухом остатке фиксируем, что Рууду достаточно одной выигранной партии для выхода в полуфинал. При этом сам россиянин должен побеждать в двух партиях и при этом не может отдать норвежцу больше шести геймов, а если будет тай-брейк или 7:5 в одном из сетов – тогда не больше семи.

Если же Рууд выйдет на игру и вдруг решит сняться в ходе матча, тогда начнут действовать различные дополнительные критерии. Здесь решение будет за организаторами турнира, которым придётся трактовать данную ситуацию. По одному из пунктов регламента, Каспер должен автоматически оказаться на последнем месте при распределении мест, так как не проведёт полного матча. Так что обмануть систему у Рууда не выйдет.