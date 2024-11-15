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Итоговый турнир ATP — 2024, что устроит Андрея Рублёва в матче с Каспером Руудом, расклады на выход в полуфинал

Как Рублёву выйти в полуфинал Итогового? Все расклады перед матчем с Руудом
Сергей Емельянов
Как Рублёву выйти в полуфинал Итогового?
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Победа Александра Зверева над Карлосом Алькарасом оставила россиянину мимолётный шанс на чудо.

На Итоговом чемпионате ATP — 2024 завершился матч группы Джона Ньюкомба, в котором встречались вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас, занимающий третью строчку мирового рейтинга. Со счётом 7:6 (7:5), 6:4 победу одержал представитель Германии.

Уже после завершения первого сета немецкий теннисист обеспечил себе место в полуфинале. Итоговая же победа Зверева в двух партиях выбила Алькараса из дальнейшей борьбы. Теперь Александр в следующем матче сразится с американцем Тейлором Фрицем за выход в финал Итогового чемпионата ATP — 2024, тогда как Карлос отправляется в Малагу для подготовки к участию в Кубке Дэвиса, где на испанца возложена особая миссия – сделать всё от него зависящее, чтобы принести Рафаэлю Надалю последний титул в его феноменальной карьере.

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Зверев победил Алькараса на Итоговом в двух сетах! У Рублёва есть шанс на 1/2 финала. LIVE
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Зверев победил Алькараса на Итоговом в двух сетах! У Рублёва есть шанс на 1/2 финала. LIVE

В свою очередь, победа Зверева в двух сетах подарила россиянину Андрею Рублёву теоретический шанс на выход в полуфинал. Для этого в заключительном матче группового этапа 27-летнему россиянину необходимо обыгрывать норвежца Каспера Рууда исключительно в двух сетах, причём с необходимой разницей геймов. Если Рууд возьмёт хотя бы один сет, то именно он и отправится в полуфинал за счёт лучшей разности по партиям.

Кто выигралСчётКто идёт в полуфинал
Рууд в двух сетахС любымРууд
Рууд в трёх сетахС любымРууд
Рублёв в трёх сетахС любымРууд

Все же остальные расклады мы свели в нижепредставленную таблицу, в которой наглядно зафиксировано, с каким счётом в вечернем матче Андрею нужно обыгрывать норвежского теннисиста, чтобы продлить своё пребывание в Турине.

Счёт матчаСоотношение геймовКто идёт в полуфинал
Рублёв 6:0, 6:0Рублёв 29:25Рублёв
Рууд 22:31
Рублёв 6:0, 6:1/6:1, 6:0Рублёв 29:26Рублёв
Рууд 23:31
Рублёв 6:0, 6:2/6:2, 6:0Рублёв 29:27Рублёв
Рууд 24:31
Рублёв 6:0, 6:3/6:3, 6:0Рублёв 29:28Рублёв
Рууд 25:31
Рублёв 6:0, 6:4/6:4, 6:0Рублёв 29:29Рублёв
Рууд 26:31
Рублёв 6:0, 7:5/7:5, 6:0Рублёв 29:30Рублёв
Рууд 27:32
Рублёв 6:0, 7:6/7:6, 6:0Рублёв 30:21Рублёв
Рууд 28:32
Рублёв 6:1, 6:1Рублёв 29:27Рублёв
Рууд 24:31
Рублёв 6:1, 6:2/6:2, 6:1Рублёв 29:28Рублёв
Рууд 25:31
Рублёв 6:1, 6:3/6:3, 6:1Рублёв 29:29Рублёв
Рууд 26:31
Рублёв 6:1, 6:4/6:4, 6:1Рублёв 29:30Рублёв
Рууд 27:31
Рублёв 6:1, 7:5/7:5, 6:1Рублёв 30:31Рублёв
Рууд 28:32
Рублёв 6:1, 7:6/7:6, 6:1Рублёв 30:32Рублёв
Рууд 29:32
Рублёв 6:2, 6:2Рублёв 29:27Рублёв
Рууд 26:31
Рублёв 6:2, 6:3/6:3, 6:2Рублёв 29:30Рублёв
Рууд 27:31
Рублёв 6:2, 6:4/6:4, 6:2Рублёв 29:31Рублёв
Рууд 28:31
Рублёв 6:2, 7:5/7:5, 6:2Рублёв 30:32Рублёв
Рууд 29:32
Рублёв 6:3, 6:3Рублёв 29:31Рублёв
Рууд 28:31
Рублёв 6:3, 6:4/6:4, 6:3Рублёв 29:32Рууд
Рууд 29:31
Рублёв 6:3, 7:5/7:5, 6:3Рублёв 30:33Рууд
Рууд 30:32
Рублёв 6:3, 7:6/7:6, 6:3Рублёв 30:34Рууд
Рууд 31:32
Рублёв 6:4, 6:4 и так далееРууд

В сухом остатке фиксируем, что Рууду достаточно одной выигранной партии для выхода в полуфинал. При этом сам россиянин должен побеждать в двух партиях и при этом не может отдать норвежцу больше шести геймов, а если будет тай-брейк или 7:5 в одном из сетов – тогда не больше семи.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джона Ньюкомба
15 ноября 2024, пятница. 22:30 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Если же Рууд выйдет на игру и вдруг решит сняться в ходе матча, тогда начнут действовать различные дополнительные критерии. Здесь решение будет за организаторами турнира, которым придётся трактовать данную ситуацию. По одному из пунктов регламента, Каспер должен автоматически оказаться на последнем месте при распределении мест, так как не проведёт полного матча. Так что обмануть систему у Рууда не выйдет.

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