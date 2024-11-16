Рублёв взял на Итоговом первый сет с 2022-го. Но вслед за Медведевым не попал в плей-офф

На Итоговом турнире завершился групповой этап. И заключительный матч вечером в пятницу, 15 ноября, провели Андрей Рублёв (8) и Каспер Рууд (7).

Россиянин вышел на матч с теоретическими шансами на выход в плей-офф. Это стало возможным благодаря тому, что Александр Зверев в двух сетах победил Карлоса Алькараса (7:6 (7:5), 6:4). Рублёву для получения путёвки в полуфинал было необходимо в двух партиях с разницей в шесть геймов переиграть Рууда.

Андрей ведёт у Каспера в истории личных встреч: 5-2. Однако оба поражения от норвежца россиянин потерпел на крытом харде в Турине. Сначала на групповом этапе в сезоне-2021 (6:2, 5:7, 6:7 (5:7)), а через год – в полуфинале (2:6, 4:6).

В этом году в группе Рублёв потерпел два поражения: от Александра Зверева (4:6, 4:6) и Карлоса Алькараса (3:6, 6:7 (8:10)). Рууд же проиграл лишь один матч Звереву (6:7 (3:7), 3:6). А вот Карлитоса Каспер переиграл (6:1, 7:5).

Сегодняшняя встреча Рублёва и Рууда имела много интриги и давления, но оба игрока при этом вышли на корт с улыбкой и начали матч уверенно. Первые проблемы возникли у Андрея в третьем гейме: полетели несколько невынужденных с форхенда, стала барахлить первая подача, и исправить это он уже не смог. Вторую россиянин подавал небыструю и надёжную, чем пользовался Каспер. Норвежец старался принимать близко к задней линии и оказываться первым на мяче.

Вновь, как и в двух прошлых матчах, Андрея зажало в седьмом гейме на своей подаче. Лишь одно очко смог взять россиянин в этой мини-партии, после чего Каспер сделал брейк и без особых проблем закрыл сет – 6:4.

Подвёл Рублёва в стартовой партии бэкхенд: 8 из 10 невынужденных ошибок он допустил именно при игре справа. Рууд же необязательных неточностей сделал в два раза меньше. На подаче Каспер тоже действовал качественнее Андрея. Россиянин попал первым мячом только 46% ударов, а норвежец – 69%.

Каспер Рууд и Андрей Рублёв перед началом матча Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Проигранный сет лишил Андрея шансов на выход в плей-офф, но оставил возможность добиться победы, заработать призовые и прервать серию неудач на Итоговом.

Примерно в том же темпе теннисисты начали вторую партию. Только Рублёв стал чуть быстрее завершать розыгрыши и не допускать развития комбинаций от Рууда. Ещё Андрей был эмоционально стабильнее – даже начал улыбаться – и повторно свою подачу при счёте 3:3 уже не отдал.

При 5:4 на приёме Рублёв даже заработал сетболы, но Рууд поддавил его классной подачей. Спустя пару геймов, при 6:5, Андрей всё же сделал важный брейк и снял с себя проклятие Турина: наконец спустя 15 проигранных сетов россиянин на Итоговом взял партию!

В решающем сете вновь появился брак в игре Рублёва. Уже в третьем гейме он под ноль проиграл свой гейм. Вновь Андрея подвела подача: при 0:40 он рискнул на второй, но дрогнул, записал на свой счёт двойную и позволил Рууду сделать брейк.

После этого Рублёв вызвал врача – какой-то дискомфорт возник у него в правой ноге, но, как казалось, не создавал критичных проблем. Стал эмоционировать Андрей после ещё одной проигранной своей подачи при счёте 2:4, чуть не сломал ракетку, а в переходе крепко сжимал в руках напульсник и даже не стал перекусывать бананом.

Ничего больше в этом матче Рублёв сделать не смог. Рууд одержал победу со счётом 6:4, 5:7, 6:2 и ворвался в плей-офф Итогового.

Второй год подряд Рублёв не смог выйти из группы, а Рууд, напротив, на трёх Итоговых кряду пробрался в полуфинал.

Каспер со второго места вышел на Янника Синнера, лидера группы Илие Настасе. К тому же норвежец одержал 51-ю победу в сезоне и разделил с Тейлором Фрицем (51) четвёртую строчку по количеству выигранных матчей. Лидируют по этому показателю только Янник Синнер (68), Александр Зверев (68) и Карлос Алькарас (63).

Полуфинальные встречи Итогового пройдут в субботу, 16 ноября. За развязкой турнира следите на «Чемпионате».