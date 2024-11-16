«Чтобы все такие тяжёлые сезоны так заканчивались». Рублёв — после вылета с Итогового

Андрей Рублёв не смог обыграть Каспера Рууда и вслед за Медведевым закончил выступления на Итоговом. После матча Андрей оценил 2024 год и высказался о будущем.

— Как оценишь сезон?

— Очень тяжёлый сезон, но я закончил его восьмым. Чтобы все такие тяжёлые сезоны так заканчивались. Нужно понимать реальность и быть позитивным. Нужно быть за это благодарным. Многие игроки, которые провели крутой сезон, 11-е или 12-е.

— Даня сказал, что кардинально изменит подготовку к сезону. Как ты изменишь?

— Неделю отдохну. Большие изменения будут, я жду с нетерпением.

— Почему во всех матчах отдал седьмой гейм? И показалось, что не хватило именно приёма.

— Про седьмой гейм, думаю, совпадение. Все брейки случились по моей глупости. Ничего сверхъестественного не было. Где-то двойную дал, где-то мяч не забил, там даже розыгрышей не было. Они даже ничего не сделали для брейка. Все вопросы ко мне. По приёму согласен. Дело и в нём, и в таких вот моментах. Я позволил себе много плохих розыгрышей. Мне предстоит большая интересная работа.

— Ты будешь изменять именно игру?

— В тренировках будет много изменений, буду пробовать разные ракетки, хочу в них много чего поменять, игру будем менять.

— Даня сказал, что ментально выгорел к концу сезона. Ты ощутил выгорание?

— Выгорание бывает и в течение сезона. Меня, например, летом полностью накрыло во время и после Уимблдона. У нас не настолько велики паузы. Нет такого, что ты полгода играешь, а потом четыре месяца отдыхаешь. Мы не чувствуем, что год заканчивается. Уже через месяц лететь в Австралию. Когда ты начинаешь сезон, ты уже уставший.

— У тебя перед Австралией два выставочных турнира. Насколько они тебе нужны и помогают в подготовке? Разве не лучше отдых?

— Там можно что-то протестировать, попробовать другие ракетки, не боясь за результат. Мне предлагают деньги, плюс я стараюсь там совместить приятное с полезным.