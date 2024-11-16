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Итоговый турнир ATP — 2024, сетки, результаты, расписание, где смотреть, Зверев, Фриц, Синнер и Рууд сыграют в полуфиналах

Зверев поборется за 70-ю победу в сезоне. А Синнер может снова выйти в финал Итогового
Кирилл Плышевский
Итоговый турнир ATP — 2024: превью полуфиналов
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В плей-офф Александр сразится с неудобным Тейлором Фрицем. Янника, в свою очередь, ждёт противостояние с Каспером Руудом.

В субботу, 16 ноября, на Итоговом турнире ATP в Турине начинается этап плей-офф. До этой стадии добрались такие теннисисты, как Александр Зверев, Тейлор Фриц, Янник Синнер и Каспер Рууд. В первом полуфинале престижных соревнований сразятся немец и представитель США.

Итоговый чемпионат ATP. Турин-2024. Турнирная сетка

Зверев победил во всех трёх матчах в группе Джона Ньюкомба и с первого места вышел в полуфинал. Напомним, олимпийский чемпион Токио в одиночном разряде последовательно переиграл Андрея Рублёва, Каспера Рууда и Карлоса Алькараса. Во всех этих противостояниях немец не отдал противникам ни партии. А после победы над Алькарасом, которая стала для него 69-й в сезоне (сейчас спортсмен является единоличным лидером по этому показателю в туре в 2024 году, опережая Янника Синнера (68)), двукратный чемпион Итогового заявил следующее.

«Он слишком часто побеждал меня в этом году в важных матчах, так что я рад, что выиграл этот. Думаю, что у нас довольно хорошее соперничество с отличной дружбой. Всегда приятно играть с ним, кроме тех случаев, когда он побеждает меня… Это неприятно. Но он отличный парень.

Был невероятно высокий уровень. Особенно в первом сете тай-брейк был сумасшедший. Были моменты, когда я думал, что он снова Человек-паук», — сказал Зверев в интервью на корте после матча.

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Фриц, в свою очередь, выступал в квартете Илие Настасе. Напомним, представитель США в своём стартовом поединке на турнире в двух сетах закрыл Даниила Медведева (6:4, 6:3). Эта победа стала для Тейлора 50-й в сезоне. Во 2-м туре Тейлор встречался с первой ракеткой мира Янником Синнером. Итальянец ожидаемо справился с противником, одолев его со счётом 6:4, 6:4. А в заключительном туре финалист US Open — 2024 одержал волевую победу над Алексом де Минором — 5:7, 6:4, 6:3. Таким образом, Фриц со второго места пробился в плей-офф.

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Счёт личных встреч — 6-5 в пользу Фрица (если считать его победу в матче Кубка Лэйвера — 2024). Два года назад Зверев вёл 4-2, но с тех пор Тейлор выиграл у него все встречи на харде и траве, уступив лишь на грунте Рима в нынешнем сезоне. Кроме Кубка Лэйвера, Фриц в этом году успел победить Зверева на Уимблдоне и US Open.

История личных встреч. Зверев — Фриц — 5:6

ГодТурнирПокрытиеРаундПобедительРезультат
12016ВашингтонХардВторой кругЗверев6:4, 6:2
22018УимблдонТраваВторой кругЗверев6:4, 5:7, 6:7 (0:7), 6:1, 6:2
32019БазельХардПервый кругФриц7:6 (9:7), 6:4
42021УимблдонТраваТретий кругЗверев6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)
52021Индиан-УэллсХардЧетвертьфиналФриц4:6, 6:3, 7:6 (7:3)
62022ATP CupХардГрупповой этапЗверев6:4, 6:4
72023United CupХардГрупповой этапФриц6:1, 6:4
82024РимГрунтЧетвертьфиналЗверев6:4, 6:3
92024УимблдонТраваЧетвёртый кругФриц4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 6:3
102024US OpenХардЧетвертьфиналФриц7:6 (7:2), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3)
112024Кубок ЛэйвераХардГрупповой этапФриц6:4, 7:5

Во втором полуфинале Итогового чемпионата ATP 2024 года отношения будут выяснять лидер мужского мирового рейтинга Янник Синнер и седьмая ракетка мира Каспер Рууд. Итальянец, как и вышеупомянутый Зверев, выиграл все встречи на групповом этапе. Хозяин кортов одолел австралийца Алекса де Минора, американца Тейлора Фрица и россиянина Даниила Медведева. Таким образом, Янник и Александр повторили выдающееся достижение Джоковича и Федерера на Итоговом турнире, не отдав ни сета соперникам в квартете. Серб и швейцарец смогли сделать это ровно 10 лет назад.

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Естественно, Синнер не мог не высказаться о своей успешной игре на Итоговом турнире ATP — 2024. Напомним, в прошлом сезоне Янник уже пробивался в финал домашних соревнований, однако в титульном поединке потерпел поражение от Новака Джоковича.

«Я здесь, знаю, чего добился в этом году. Стараюсь выходить на корт с хорошим настроем. У меня за спиной — отличная команда. Вокруг — прекрасные люди, которые поддерживают меня каждый день. Что для меня ещё важнее. В теннисе просто стараюсь получать удовольствие от игры, по крайней мере, пока нахожусь на корте. Вне корта стараюсь как можно лучше подготовиться к каждому матчу. Здесь потрясающая атмосфера. Я просто стараюсь играть в хороший теннис», — сказал Синнер в интервью на корте после матча с Медведевым.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Domenico Cippitelli/Getty Images

А вот Рууд стал последним участником плей-офф. В группе Джона Ньюкомба Касперу удалось переиграть Карлоса Алькараса (6:1, 7:5) и Андреяя Рублёва (6:4, 5:7, 6:2). Единственное поражение в квартете норвежский спортсмен потерпел от второй ракетки мира Александра Зверева (6:7 (3:7), 3:6).

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Стоит отметить, что Рууд никогда не вылетал на групповом этапе на Итоговых турнирах. Он дебютировал на соревнованиях в 2021 году, в полуфинале проиграл россиянину Даниилу Медведеву. В 2022 году Каспер дошёл до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. В прошлом году скандинав не попал на турнир по рейтингу.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Синнера. Интересно, что они не играли друг с другом с 2021 года, а обе победы Янник одержал в Вене — в первом круге в 2020-м и в четвертьфинале год спустя.

История личных встреч. Синнер — Рууд — 2:0

ГодТурнирПокрытиеРаундПобедительРезультат
12020ВенаХардПервый кругСиннер7:6 (7:2), 6:3
22021ВенаХардЧетвертьфиналСиннер7:5, 6:1

Зверев и Синнер являются однозначными фаворитами своими противостояний. Оба игрока имеют наибольшее количество побед к текущему моменту в этом году, и именно этих спортсменов различные аналитики называли главными претендентами на титул в Турине в нынешнем сезоне. Однако в теннисе, как известно, может случиться всё что угодно.

Итоговый турнир ATP завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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