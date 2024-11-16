«Зачем мне его жалеть?» Вся Италия сострадает Синнеру на Итоговом, но Медведев против

Первая ракетка мира Янник Синнер уверенно выступает на Итоговом чемпионате ATP. Итальянец выиграл матчи группового этапа с Алексом де Минором, Тейлором Фрицем и Даниилом Медведевым, не позволив соперникам взять даже один сет.

В полуфинале Итогового Синнер встретится с норвежцем Каспером Руудом, выступая в роли явного фаворита. Янник играет заметно качественнее Каспера в этом сезоне, а в придачу к этому за него будут неистово болеть зрители на арене «Пала Альпитур» в Турине. Вполне вероятно, он сможет выйти в финал и сразиться там с Александром Зверевым и Тейлором Фрицем.

Синнер не просто не оставляет соперникам шансов на корте, но и демонстрирует незаурядную психологическую стойкость. Над Янником всё ещё нависает потенциальная дисквалификация за обнаружение в организме клостебола во время мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не хочет мириться с тем, что Международное агентство по обеспечению честности тенниса (ITIA) фактически оставило итальянца безнаказанным. ВАДА подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) и требует отстранить Синнера на один-два года. Как ожидается, вердикт по делу теннисиста будет вынесен в начале 2025 года.

Янник Синнер на Итоговом в Турине Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Янник выходит на каждый матч с осознанием того, что допинг-скандал ещё не закончен. Он уже вроде как свыкся с этой реальностью, но она доставляет ему определённый дискомфорт.

«Напрягает ли меня слушание по моему делу? Я уже трижды оказывался в таком положении. Трижды мы проводили слушания, и всё время я оказывался на верном пути. Это радует. Конечно, мне неприятно находиться в таком положении, потому что думал, что мы оставили это позади. Но знаете, я собираюсь работать вместе с командой, как я делал это раньше. Затем посмотрим, что получится. Я уверен в том, как всё пройдёт», — сказал Синнер на пресс-конференции в Турине.

В Италии Синнера активно поддерживают спортивные чиновники, СМИ и рядовые болельщики.

«Янник, Италия с тобой», — гласила надпись на обложке Gazzetta dello Sport, одной из самых известных газет страны, в день первого матча Синнера на Итоговом.

Тренер теннисиста Даррен Кэхилл в Турине призвал прекратить дискуссии о том, что Синнер виноват в положительной допинг-пробе.

«Мы сделаем всё, чтобы защитить его. Теннис — безопасное место для Янника. Ему хорошо на корте, он чувствует, что с ним не может случиться ничего плохого. Янник знает, что невиновен и не сделал ничего плохого. Конечно, ВАДА подало апелляцию, мы должны дождаться решения CAS. Это серьёзный вопрос, мы с ним не шутим. Тем не менее Янник идёт вперёд с гордо поднятой головой. В ВАДА сообщили, что вещество, обнаруженное в пробе Янника, не имеет ничего общего с допингом, который улучшает спортивные результаты. Мы не обсуждаем то, что у него положительная проба. Это ошибка бывших членов команды, игрок не несёт никакой ответственности за это», — сказал Кэхилл.

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги считает апелляцию ВАДА бессмысленной, поскольку, по его мнению, Янник уже доказал всем свою честность.

«Независимо от результата апелляции ВАДА, Синнер останется одним из самых чистых спортсменов. За исключением нескольких идиотов, люди во всём мире понимают, что произошло. Независимо от того, какое решение будет вынесено, нет никаких сомнений, что Синнер — один из самых чистых и честных спортсменов в мировом спорте. Мы уверены, что, когда бы ни был вынесен вердикт, он будет полностью оправдан», — заявил Бинаги в Турине.

Анджело Бинаги и Янник Синнер Фото: Domenico Cippitelli/Getty Images

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1976 Адриано Панатта во время турнира вообще поставил Синнера в один ряд с Новаком Джоковичем, Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером, а также отметил хладнокровие теннисиста, несмотря на продолжающееся допинг-дело.

«Чувствует ли Янник давление? Никогда. Он даже не чувствует своего кровяного давления. Оно должно быть 100 на 70. С точки зрения отношения к делу на корте я никогда не видел никого похожего на него. И он не делает ошибок ни на корте, ни за его пределами», — заявил Панатта.

Президент ATP Андреа Гауденци – итальянец, как и Синнер. Гауденци согласен с изначальным оправдательным вердиктом ITIA и не понимает смысла апелляции ВАДА, но при этом не собирается вмешиваться в дело Янника.

«Я узнал о допинг-скандале с Янником за день до того, как узнали все вы. Честно говоря, рад этому. Я действительно благодарен ITIA и нашим представителям за то, что они намеренно держали меня и всю нашу команду в неведении, потому что так и нужно. Дело должно быть полностью независимым, и это было согласовано сторонами. Это был шок, но, очевидно, впоследствии пришло утешение от доказательств невиновности Янника. ВАДА не приняло решение ITIA, но весь процесс расследования был абсолютно прозрачным. Мы полностью отстранились от дела, это независимый процесс. Я считаю, что ITIA в целом вынесла справедливый вердикт. Всё действительно было сделано по правилам. Возможно, можно было бы лучше объяснить эти правила, и это то, к чему я призываю каждую вовлечённую сторону. Нужно лучше работать в следующий раз», — заявил Гауденци.

Янник Синнер и Андреа Гауденци Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

С позицией итальянцев всё понятно – они ожидаемо активно поддерживают Синнера. Местные журналисты также хотели услышать слова поддержки от его соперников по Итоговому, поэтому задавали наводящие вопросы. Американец Тейлор Фриц предпочёл высказаться в нейтральном ключе по поводу допинг-дела.

«Всё было довольно просто. Всё вышло наружу, он высказался. Как я уже говорил на US Open, это одна из тех ситуаций, когда моё мнение вообще не имеет значения. У меня нет никаких данных, которых не было у всех здесь. Люди, которые знают все подробности, — это Янник и его команда. Думаю, будет проведено дополнительное расследование или что-то в этом роде. У меня нет своего мнения по этому вопросу, потому что не знаю, что происходит или что произошло», — сказал Фриц на пресс-конференции.

В Италии сочувствуют Синнеру не только из-за допинг-дела, но и по причине его дикой популярности в стране. Многие считают, что 23-летнему парню непросто выдерживать такое большое давление в связи с этим.

«Он всё ещё мальчик, который не осознаёт, что является №1 в мире. И в этом его настоящая сила. Думаю, что он выдающийся игрок, который обладает важными ценностями. У него необыкновенный двигатель, он даже не знает, каким потенциалом располагает», — заявил известный футбольный тренер Массимилиано Аллегри.

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема» Андре Агасси отметил скромность Синнера.

«Я люблю Синнера. Он очень хороший человек, скромный, всегда проявляет заботу обо всех. С ним легко установить хорошие отношения, он такой интересный. В своей теннисной жизни я всегда придавал большое значение чувству мяча. Янник делает это с таким уровнем совершенства, к которому я всегда стремился», — сказал Агасси.

Даниилу Медведеву пришлось высказываться по поводу «бед» Янника из-за огромной популярности в Италии. На Итоговом журналисты пытались выдавить из Даниила сострадание к Синнеру, но у них ничего не вышло. Медведев ответил довольно остроумно, хоть и с долей юмора.

«Жаль ли мне Синнера, с учётом того, под каким пристальным вниманием он находится? Нет. Я думаю, это здорово. Но мне было бы интересно, если бы он не жил в Италии, как бы всё это выглядело, потому что Янник проживает в Монте-Карло. Это немного проще. Я имею в виду, что он всего этого заслуживает. Контракты, реклама, всё такое. Он симпатичный номер один в мире, выигрывает много турниров. Очень молодой, что всегда привлекательно. Ему 23 года. У Янника впереди, может быть, 13-14 лет, в течение которых он сможет играть и много побеждать. Так что это нормально. Я думаю, он чувствует себя нормально. Так почему я должен его жалеть?» — сказал Медведев.

Даниил Медведев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Сам Синнер считает себя довольно скромной личностью:

«Каждый из нас индивидуален, нет никаких правил или чего-то особенного. Всегда стараюсь уважать людей, я очень уважителен. Считаю себя довольно скромным, потому что, в конце концов, мы просто теннисисты. Мы не важнее обычных людей, мы просто хорошо занимаемся спортом. Я такой человек, у которого вроде бы не так много эмоций, но внутри они, конечно, есть. Может, показываю их меньше, чем другие, но я тот, кто ценит всё, что происходит вокруг», — сказал Синнер на Итоговом.

Как бы то ни было, скромность не мешает Синнеру хладнокровно разбираться с соперниками на корте. Янник ждёт вердикта по допинг-делу, но прямо сейчас у него есть отличные шансы выиграть титул на Итоговом. Итальянские фанаты и медиа окажут ему в этом всяческую поддержку.