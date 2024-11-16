Фриц и Зверев бьются за место в финале Итогового ATP! А Синнер и Рууд ждут матча. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В субботу, 16 ноября, состоятся полуфиналы. Программу откроют двукратный победитель турнира Александр Зверев (второй номер посева), отличившийся в 2018-м и 2021-м, и американец Тейлор Фриц (5). Счёт личных встреч у них пока 6-5 в пользу Фрица. В частности, Тейлор выиграл три их последних матча — на Уимблдоне, US Open и Кубке Лэйвера — 2024. В вечерней программе лидер мирового рейтинга Янник Синнер сразится с норвежцем Каспером Руудом (6). Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был Янник, причём довольно давно — в Вене-2020 и 2021.
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Но все шансы Андрея Рублёва резко улетучились, как только он проиграл первый сет Касперу Рууду. Андрей боролся за победу до конца 3-го сета, но норвежец оказался сильнее. Подробности матча читайте в нашем обзоре.
После этой победы Александра Зверева в 3 сетах у Андрея Рублёва остались шансы на выход из группы даже после двух поражений. Вот какие шансы у него оставались перед заключительным матчем группового этапа.
Важную победу в утренней программе одержал Александр Зверев над Карлосом Алькарасом. Немец с 3 победами в группе занял первое место и вышел в плей-офф. Подробности матча читайте в нашем обзоре.
Расписание субботы
Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.