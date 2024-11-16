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Итоговый турнир ATP — 2024, 16 ноября: Фриц, Синнер, Зверев, Рууд, результаты, сетки, где смотреть матчи, расклады

Фриц и Зверев бьются за место в финале Итогового ATP! А Синнер и Рууд ждут матча. LIVE!
Даниил Сальников
Итоговый турнир ATP — 2024. LIVE!
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На мужской «Восьмёрке» в Турине в субботу пройдут полуфиналы. В сетке остались только сильнейшие. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP. В субботу, 16 ноября, состоятся полуфиналы. Программу откроют двукратный победитель турнира Александр Зверев (второй номер посева), отличившийся в 2018-м и 2021-м, и американец Тейлор Фриц (5). Счёт личных встреч у них пока 6-5 в пользу Фрица. В частности, Тейлор выиграл три их последних матча — на Уимблдоне, US Open и Кубке Лэйвера — 2024. В вечерней программе лидер мирового рейтинга Янник Синнер сразится с норвежцем Каспером Руудом (6). Теннисисты ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее был Янник, причём довольно давно — в Вене-2020 и 2021.

Итоговый чемпионат ATP – 2024. Сетка
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
16 ноября 2024, суббота. 22:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

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Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Но все шансы Андрея Рублёва резко улетучились, как только он проиграл первый сет Касперу Рууду. Андрей боролся за победу до конца 3-го сета, но норвежец оказался сильнее. Подробности матча читайте в нашем обзоре.

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15:35 Даниил Сальников

После этой победы Александра Зверева в 3 сетах у Андрея Рублёва остались шансы на выход из группы даже после двух поражений. Вот какие шансы у него оставались перед заключительным матчем группового этапа.

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15:24 Даниил Сальников

Важную победу в утренней программе одержал Александр Зверев над Карлосом Алькарасом. Немец с 3 победами в группе занял первое место и вышел в плей-офф. Подробности матча читайте в нашем обзоре.

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Накануне прошёл шестой игровой день, по итогам которого определились последние полуфиналисты из группы Джона Ньюкомба. Все подробности вчерашних событий читайте в нашем прошлом лайве.

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Расписание субботы

Вот такое интересное расписание игрового дня нас ждёт сегодня.

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