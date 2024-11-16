Фриц не пустил Зверева в финал Итогового ATP. На турнире будет новый чемпион

В субботу, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) проходили матчи 1/2 финала. В первой встрече двукратный чемпион Итогового турнира Александр Зверев, посеянный вторым, сражался с финалистом US Open — 2024 Тейлором Фрицем (5). Зверев свою группу прошёл не только без поражений, но и без потери сетов и даже без потери своей подачи. Он последовательно обыграл Андрея Рублёва, Каспера Рууда и Карлоса Алькараса. Фриц, вышедший в полуфинал со второго места в группе, в первом матче одолел Даниила Медведева, потом проиграл Яннику Синнеру, а в заключительной встрече одержал волевую победу над Алексом де Минором.

Зверев, пропустивший лишь один Итоговый с 2017 года, проводил свой четвёртый полуфинал на этом турнире. Фриц, чей дебют на турнире состоялся в 2022 году и закончился на полуфинальной стадии, во второй раз участвовал в битве за финал. И фаворитом игры считался Александр, более опытный спортсмен, несмотря на то что в личных встречах счёт был 6-5 в пользу Тейлора. Два года назад Зверев вёл 4-2, но с тех пор Фриц выиграл у него все матчи на харде и на траве, уступив лишь на грунте Рима в нынешнем сезоне. В этом году американец успел победить соперника на Уимблдоне, на US Open и на Кубке Лэйвера.

«Я доволен, что у меня 3-0 в группе. Но, думаю, полуфинал будет очень сложным. Тейлор побеждал меня несколько раз на «Шлемах». Так что я с нетерпением жду этого матча», — приводит слова Зверева, сказанные перед матчем, пресс-служба ATP.

Александр Зверев и Тейлор Фриц на Уимблдоне-2024 Фото: Julian Finney/Getty Images

Хорошей подачей славится не только Зверев, но и Фриц. В официальном рейтинге ATP за последние 52 недели, учитывающем только показатели на подаче, немецкий теннисист занимает второе место, уступая лишь Джованни Мпетчи Перрикару, а американец идёт седьмым. Поэтому нет ничего удивительного в том, что начало игры превратилось в соревнование подающих. В шестом гейме всё изменилось. У Александра участились ошибки, и Тейлор вышел на брейк-пойнты, второй из которых реализовал и повёл 4:2.

Фриц без проблем довёл дело до победы в этом сете. В двух оставшихся своих геймах он отдал лишь одно очко и забрал партию — 6:3 всего за 28 минут. Тейлор выдал отличную статистику: 12 активно выигранных очков и всего три невынужденные ошибки.

Второй сет начался так же, как и первый, то есть без брейк-пойнтов. В начале второго гейма, на подаче Фрица, возник спорный момент. У Зверева зафиксировали двойной отскок, но видеоповтор показал, что его на самом деле не было. Пауза длилась около пяти минут, и в итоге очко переиграли.

Александр Зверев Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

В четвёртом гейме Александр вцепился в подачу соперника и со второй попытки реализовал брейк-пойнт — 3:1. Как и Фриц в первом сете, Зверев смог воспользоваться добытым преимуществом и выиграл сет — 6:3 за 43 минуты. Только проблем у него было побольше: в одном из геймов довелось брейк-пойнт спасать, а в концовке пришлось уходить с 0:30.

В решающем сете поначалу тоже не происходило ничего неожиданного. К середине партии увеличилось количество долгих розыгрышей, так как цена каждого мяча повышалась и теннисисты не желали излишне рисковать. В пятом гейме Фриц наошибался, и Зверев заработал тройной брейк-пойнт, но американец устоял. В восьмом гейме трудности на подаче возникли уже у немца, но и тут выиграл подающий. Александр отыграл все три брейк-пойнта и сравнял счёт — 4:4.

В 11-м гейме Тейлор начал с 40:15, но затем чуть было не потерял всё, отыграл два брейк-пойнта и всё же взял подачу. Зверев же затем свой гейм забрал под ноль и перевёл партию в тай-брейк. Тут нервы крепче оказались у Фрица, который реализовал первый же матчбол — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) за 2 часа 24 минуты. По эйсам он тоже превзошёл оппонента: 15 против 10.

Вот так Фриц впервые в карьере вышел в финал Итогового чемпионата. Он прервал впечатляющую победную серию Зверева, которая составила восемь встреч (с учётом «Мастерса» в Париже). Американец, чемпион «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2022, находится в шаге от крупнейшего титула в карьере. Статистика Тейлора по карьере в решающих матчах — восемь побед и семь поражений, в том числе 1-1 в этом сезоне. В финале Итогового-2024 соперником американского теннисиста станет победитель противостояния Янник Синнер — Каспер Рууд. Таким образом, на Итоговом будет новый чемпион. Ранее ни Фриц, ни Синнер, ни Рууд не брали трофей.

Кроме того, за счёт этой победы Фриц обошёл Медведева в рейтинге ATP. В ближайший понедельник американец впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира, а россиянин опустится на пятое место.

Второй полуфинал состоится вечером 16 ноября мск, а финал — в воскресенье, 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».