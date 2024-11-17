Синнер второй год подряд ворвался в финал Итогового. В плей-офф он за час разгромил Рууда

В субботу, 16 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) проходили полуфинальные поединки. Во второй встрече лидер мужского мирового рейтинга итальянец Янник Синнер сражался с седьмой ракеткой мира Каспером Руудом из Норвегии. Хозяин кортов выиграл все матчи на групповом этапе. Янник одолел австралийца Алекса де Минора, американца Тейлора Фрица и россиянина Даниила Медведева. Рууд, вышедший в плей-офф со второго места в своём квартете, в первом поединке переиграл испанца Карлоса Алькараса, потом уступил немцу Александру Звереву, а в заключительной встрече оказался сильнее нашего Андрея Рублёва.

Синнер не мог не высказаться о своей успешной игре на Итоговом турнире ATP — 2024. Напомним, в прошлом сезоне Янник уже пробивался в финал престижных домашних соревнований, однако в титульном поединке потерпел поражение от Новака Джоковича.

«Я здесь, знаю, чего добился в этом году. Стараюсь выходить на корт с хорошим настроем. У меня за спиной — отличная команда. Вокруг — прекрасные люди, которые поддерживают меня каждый день. Что для меня ещё важнее. В теннисе просто стараюсь получать удовольствие от игры, по крайней мере, пока нахожусь на корте. Вне корта стремлюсь как можно лучше подготовиться к каждому матчу. Здесь потрясающая атмосфера. Я просто стараюсь играть в хороший теннис», — сказал Синнер в интервью на корте после противостояния с Медведевым.

Рууд, в свою очередь, шагнул в полуфинал Итогового чемпионата ATP в третий раз в своей карьере. В 2024 году скандинавский спортсмен одержал уже шесть побед над теннисистами из топ-10, превзойдя в Турине свой предыдущий рекорд, который он установил в сезоне-2022 (5). В преддверии полуфинального сражения с Янником Каспер заявил следующее.

«К топовым игрокам всегда готовишься одинаково. Конечно, каждый поединок — это в каком-то смысле маленькая жизнь. Ты осознаёшь, что необходимо показывать свою лучшую игру, особенно когда тебе противостоят такие сильные теннисисты.

Янник в этом году был лучшим на протяжении всего сезона, он заслужил завершить его в статусе первой ракетки мира. На текущей неделе он тоже играл просто идеально, не отдал ни партии.

Если я хочу, чтобы у меня был хоть какой-то шанс против него, мне нужно показать свой лучший теннис — лучший за последние недели, месяцы, даже год. Пожалуй, для меня это будет самый сложный матч в 2024 году.

Однако это интересный вызов. Не каждый день приходится играть с лидером рейтинга ATP. Последний раз был с Новаком на «Мастерсе» в Монте-Карло, и тогда мне удалось победить. По крайней мере, у меня есть какой-то опыт и хорошие воспоминания об этом. Я буду понимать, что может произойти что угодно. Но я буду тёмной лошадкой и просто сделаю всё, что могу», — признался Рууд после матча с Рублёвым.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Синнера. Интересно, что они не играли друг с другом с 2021 года, а обе победы Янник одержал в Вене — в первом круге в 2020-м и в четвертьфинале год спустя.

Новый поединок первая ракетка мира также начал уверенно. Синнер быстро забрал свою подачу и повёл — 1:0. Во втором гейме Янник добился брейка и подтвердил его — 3:0. Далее Каспер наладил игру на своей подаче и взял её под ноль. При этом по-прежнему лидировал с брейком именно двукратный чемпион мэйджоров — 3:1. В пятом гейме партии Рууд вцепился в чужую подачу. Он заработал двойной брейк-пойнт, но Синнер отыгрался и спас свой гейм — 4:1. После перехода трёхкратный финалист «Шлемов» неожиданно сбавил обороты. Седьмая ракетка мира позволил противнику заработать тройной брейк-пойнт и добиться второго брейка, причём под ноль — 5:1. Янник лихо подал на сет и спокойно забрал его за 31 минуту — 6:1. Добавим, что Рууд пробовал варьировать игру, но противник слишком безошибочно действовал, и Каспер зачастую просто не выдерживал затяжных обменов ударами.

Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первых четырёх геймах теннисисты уверенно брали свои подачи — 2:2. Далее Янник вцепился в подачу соперника. Три брейк-пойнта лидер рейтинга ATP потерял, а на четвёртый он добился успеха — 3:2. После этого Синнер выиграл ещё три гейма подряд. Таким образом, первая ракетка мира одержал уверенную победу над Каспером Руудом — 6:1, 6:2 за 1 час 10 минут. В воскресенье он в финале сразится с Тейлором Фрицем.

Итоговый турнир ATP завершится 17 ноября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».