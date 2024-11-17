Неудержимый Синнер против пробивного Фрица. Повторится ли на Итоговом финал US Open?

Янник сразится с Тейлором во второй раз за эту неделю. Первый поединок итальянец выиграл.

Развязка Итогового турнира совсем близка! Совсем скоро в Турине станет известно имя победителя. И поборются за него Янник Синнер (1) и Тейлор Фриц (5).

27-летний американец здорово провёл эту неделю в Италии. В группе Илие Настасе Фриц переиграл Даниила Медведева (6:4, 6:3) и Алекса де Минора (5:7, 6:4, 6:3), а уступил только Синнеру (4:6, 4:6). В полуфинале, куда Тейлор вышел со второго места в группе, он одержал волевую победу над Александром Зверевым, одним из главных кандидатов на победу в Турине – 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

На этой неделе в Турине Фриц повторил сразу несколько великих теннисных достижений: он стал первым американцем, вышедшим в финал Итогового турнира и US Open в одном сезоне после Андре Агасси в 1999 году, а также стал третьим игроком в возрасте 27 лет и старше, кто впервые пробился в финал Итогового турнира ATP (после Николая Давыденко и Энди Маррея).

Синнер же на этом Итоговом играет стабильнее и увереннее всех других участников. Ни одного сета он пока не отдал в Турине! Янник одержал четыре безоговорочные победы: над Фрицем, Медведевым (6:3, 6:4), де Минором (6:3, 6:4) в группе, а ещё над Каспером Руудом в полуфинале (6:1, 6:2).

Для 23-летнего итальянца грядущий финал станет девятым в этом сезоне. На Итоговом за титул Янник поборется во второй раз подряд: в прошлом году он остановился в шаге от трофея, уступив Новаку Джоковичу (3:6, 3:6).

Янник Синнер Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Друг с другом Синнер и Фриц встречались четырежды, и три матча из них выиграл итальянец. На сегодняшний день история противостояния финалистов Итогового выглядит так:

Турнир и стадия Покрытие Результат Индиан-Уэллс – 2021, «Мастерс», четвёртый круг Открытый хард Фриц – 6:4, 6:3 Индиан-Уэллс – 2023, «Мастерс», четвертьфинал Открытый хард Синнер – 6:4, 4:6, 6:4 US Open – 2024, финал Открытый хард Синнер – 6:3, 6:4, 7:5 Итоговый турнир – 2024, групповой этап Крытый хард Синнер – 6:4, 6:4

Пожалуй, самым сложным поединком Тейлора и Янника стал финал US Open. Итальянцу та встреча подарила второй титул мэйджора, а американцу – серьёзный психологический удар.

«Честно говоря, это было хуже, чем я мог себе представить. Впал в депрессию и играл в видеоигры по 12 часов в день, вообще не ел здоровую пищу», — рассказал Фриц о последствиях поражения на US Open в подкасте с Джорданом Томпсоном, Джоном Иснером и Сэмом Куэрри.

Тейлор делился ощущением того, будто неудачным выступлением в финале подвёл большое количество болельщиков. При этом он с уверенностью заявил, что будет готов повторить матч с Синнером. Ждём реванша в Турине?

Фриц при любом раскладе поднимется в рейтинге на одну строчку и впервые в карьере станет четвёртой ракеткой мира. Синнер же ещё раз попробует взять титул в Турине и, как ни сложится для него финал, сохранит роль №1 в мире.

Решающая битва на Итоговом состоится в воскресенье, 17 ноября. Начало – в 20:00 мск.