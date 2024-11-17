«Играл как PlayStation». Россиянин ошеломил всех победой на Итоговом турнире ATP — 2009

Николай Давыденко уступил в стартовом матче, но затем взял титул. После него никто не делал подобного уже 15 лет.

Российские теннисисты дважды выигрывали Итоговый чемпионат ATP. В последний раз это сделал Даниил Медведев (2020), а до него титул брал Николай Давыденко (2009).

В нынешнем сезоне исполняется 15 лет с момента триумфа Давыденко. Вспоминаем, как Николай достаточно неожиданно выиграл титул и отметился уникальным достижением, которое следующее полтора десятилетия никому не покорялось.

Давыденко получил на Итоговом-2009 в Лондоне шестой номер посева. Каких-то больших ожиданий от Николая не было, хотя годом ранее в Шанхае он дошёл до финала и уступил Новаку Джоковичу.

Давыденко стартовал в Лондоне с поражения от того же Джоковича (6:3, 4:6, 5:7), который тогда полноценно не вышел на доминирующий уровень и ещё находился в тени Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Начинать Итоговый с проигрыша – практически приговор для теннисиста. Конечно, из группы выйти можно, но тоже достаточно сложно. Не говоря уже о завоевании титула. Но Николай блестяще выполнил обе цели.

Николай Давыденко на Итоговом-2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором матче группового этапа Давыденко победил вторую ракетку мира Рафаэля Надаля (6:1, 7:6), который являлся для него удобным соперником (6:5 по личным встречам за карьеру). В третьей игре Николая ждало непростое противостояние со шведом Робином Сёдерлингом (7:6, 4:6, 6:3). В конечном счёте у Давыденко, Сёдерлинга и Джоковича был баланс 2-1 по итогам матчей группы, а Надаль (0-3) оказался слабейшим в квартете. Путёвку в полуфинал получили Робин (разница сетов 5:2) и Николай (5:3), а Новак (4:3) уступил конкурентам по этому показателю.

Соперником Давыденко по полуфиналу стал Роджер Федерер, выигравший другую группу с Хуан-Мартином дель Потро, Энди Марреем и Фернандо Вердаско. Более неудобного оппонента для Николая было сложно представить. Россиянин вчистую уступал легендарному швейцарцу (0-12) по личным встречам. Особенно сложно было прервать неудачный отрезок на Итоговом, где Роджер на тот момент успел взять четыре титула. Однако любая чёрная полоса когда-то заканчивается. Николаю удалось наконец-то сломить Федерера (6:2, 4:6, 7:5) именно в Лондоне в 2009 году.

В финале Давыденко предстояло встретиться с аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро, который перед этим выбил Робина Сёдерлинга (6:7, 6:3, 7:6). Шансы в финале оценивались примерно 50 на 50, ведь встречались пятая и шестая ракетки мира. Хотя дель Потро пребывал едва ли не на пике формы. Парой месяцев ранее аргентинец выиграл свой первый и единственный турнир «Большого шлема» на US Open, да и выход в финал Итогового о многом говорил. Но в битве за титул в Лондоне Хуан-Мартин выглядел довольно блёкло и ничего не противопоставил сопернику.

Давыденко не оставлял дель Потро шансов на своей подаче, а сам сделал брейк в четвёртом гейме первого сета и взял стартовую партию со счётом 6:3. Во втором сете картина существенно не поменялась. Ключевой момент встречи наступил в девятом гейме, когда Давыденко сделал брейк, а потом легко подал на матч – 6:3, 6:4.

Давыденко выиграл крупнейший титул в карьере и получил чек на $ 1,5 млн.

«Удивительно, каким быстротечным вышел финальный матч, всего 1 час 24 минуты. На этом турнире я играл трëхсетовые матчи, которые длились по два часа. Возможно, сегодня я был лучше сконцентрирован на игре. Я с первого очка играл со 100-процентной отдачей. Думаю, это сыграло важную роль в моей победе. Я рассматривал кубок, на нём столько имён: Новак Джокович, Роджер Федерер, Пит Сампрас. Замечательно, что на нём теперь всегда будет и моё имя. Это просто удивительно – моё имя навсегда останется в истории Итогового турнира. Будущий сезон обещает быть интересным для меня, потому что я выиграл последний турнир этого сезона. Лондонский стадион отличный, турнир был просто идеальным. Без сомнения, будет приятно сюда вернуться. Надеюсь, соревнования здесь в следующем году будут не хуже нынешних.

Всё внимание всегда обращено на Надаля и Федерера, не на меня. Возможно, эта победа немного добавит мне известности в Лондоне, где у меня ни разу не попросили автограф. И надеюсь, я стану популярнее в России. Это действительно важно для меня. Меня всегда огорчало, что в матчах с Маратом Сафиным 80% зрителей поддерживали его. Надеюсь, теперь, когда Марат завершил карьеру, все будут болеть за меня. Как буду расходовать призовые? Я много потрачу на Мальдивах, куда еду на отдых. Но часть денег отложу на покупку квартиры в Москве, чего мне не удавалось сделать ранее из-за высоких цен. Выигранные деньги дадут мне возможность наконец-то сделать это», — сказал Давыденко после матча.

Хуан-Мартин дель Потро и Николай Давыденко после финала Итогового-2009 Фото: Julian Finney/Getty Images

Дель-Потро отдал должное сопернику и констатировал, что не имел шансов победить с таким уровнем игры Давыденко.

«В лице Николая турнир получил отличного чемпиона. Он здорово потрудился, чтобы победить практически всех на этой неделе. Мне, пожалуй, есть над чем поработать, но сегодня Давыденко просто играл намного лучше меня. Николай показал невероятный теннис. Он очень силён и быстр. Я никогда не побеждал его на харде или в зале. Давыденко играл как PlayStation. Он достаёт всё, пробить его очень трудно. Непонятно, как с ним играть», – заявил дель Потро.

Давыденко на Итоговом-2009 победил всех чемпионов ТБШ того сезона, а именно Рафаэля Надаля (Australian Open), Роджера Федерера («Ролан Гаррос» и Уимблдон) и Хуан-Мартина дель Потро (US Open). А ещё ему удалось стать вторым игроком в XXI веке, который проиграл стартовый матч на турнире и потом взял титул. Ранее это удавалось только Давиду Налбандяну в Шанхае в 2005-м, но тогда состав участников оставлял желать лучшего – в Китай отказались ехать почти все лидеры посева.

После Давыденко никто так и не смог стать чемпионом Итогового, потерпев поражения в первом матче турнира. В этом году ситуация не изменится. В финале сойдутся Янник Синнер и Тейлор Фриц, которые побеждали в стартовых играх группового этапа. Интересно узнать, кто и когда сможет повторить достижение Николая. Сделать подобное очень непросто, так что ждать ответа на этот вопрос, возможно, придётся ещё не одно десятилетие.