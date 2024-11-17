На мужской «Восьмёрке» в Турине в воскресенье пройдёт финал. В сетке остались только сильнейшие. Подробности — в трансляции.

Фриц и Синнер бьются за титул в финале Итогового ATP! Кто станет новым чемпионом? LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, восьмого игрового дня на Итоговом чемпионате ATP в Турине. В воскресенье, 17 ноября, состоится финал. Лидер мирового рейтинга и прошлогодний финалист Янник Синнер из Италии сразится с американцем Тейлором Фрицем (5). Теннисисты ранее встречались четыре раза, и счёт пока 3-1 в пользу итальянца. Причём поначалу они обменялись победами в Индиан-Уэллсе в 2021-м и 2023-м. А в этом году Янник выиграл в финале US Open — 2024 и пять дней назад на групповой стадии этого же Итогового. За всеми подробностями игрового дня следите в нашем лайве.

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