Синнер — новый чемпион Итогового. Он повторил редкое достижение и взял рекордные призовые

Впервые с 1986 года победитель завоевал титул, не проиграв ни одного сета за весь турнир.

В воскресенье, 17 ноября, на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) состоялся финальный матч. Участниками решающей встречи стали двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Янник Синнер и финалист US Open 2024 года Тейлор Фриц. Синнер в полуфинале разгромил Каспера Рууда — 6:1, 6:2. Фриц провел куда более сложный поединок, выдержав тяжелейшее сражение с Александром Зверевым, закончившееся со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) в пользу американца.

Ни Янник, ни Тейлор ранее не играли в финале Итогового чемпионата, так что было известно, что у турнира появится новый победитель. По личным встречам Синнер был впереди со счётом 3-1. Он уступил Фрицу в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2021, взял реванш в четвертьфинале того же турнира в 2023-м, а затем победил в финале US Open — 2024 и в групповом раунде нынешнего Итогового.

«Очень похожие обстоятельства и моменты, потому что мы играли уже в группе. Теперь — снова финал. Просто постараюсь сыграть завтра как можно лучше. Всё может случиться.

Рад вернуться сюда. С прошлого года и по сей день чувствую, что у меня больше опыта и я вырос как игрок. Надеюсь, завтра будет хороший день. Если же нет, то это всё равно была очень позитивная неделя и очень позитивный год», — говорил Синнер на корте после победы в полуфинале.

Янник Синнер на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Итальянский теннисист считался однозначным фаворитом как у аналитиков (83% шансов на победу), так и у экспертов. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков остался под впечатлением от победы Синнера над Руудом в полуфинале. «Янник играет просто потрясающе! Вчера в матче был монстром. Я даже не ожидал, что ему будет так легко против Рууда. Не могу сказать, что Рууд играл плохо, но просто Янник был хорош. Я такой игры от Синнера никогда не видел. Неземной теннис. Для меня в финале Синнер — абсолютный фаворит», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Схожие мысли высказала четырёхкратная чемпионка мэйджоров в паре и в миксте Елена Веснина. «Финал Итогового турнира — повторение финала US Open. Было неожиданно увидеть в финале именно Фрица. Всё-таки по поводу Синнера не возникало никаких вопросов — он был явным фаворитом на турнире. Янник доказывал это своей игрой, а не только на бумаге. Очень впечатляет уровень его игры и то, как он чувствует себя на корте, какой теннис демонстрирует. Это по-настоящему первая ракетка мира.

Фриц очень удивил. Он выдержал натиск в матче со Зверевым. Хотя, казалось бы, кто сейчас может принимать подачу Зверева со скоростью более 230 км/ч? Фриц поставил хорошую стеночку, добавил там, где ему было нужно, и в четвёртый раз подряд обыграл Зверева. В финале хотелось бы видеть интересную борьбу, получше, чем это было в финале US Open.

Фриц сейчас находится в другом психологическом состоянии, и он готов оказать хорошее сопротивление Синнеру. Но по уровню игры Янник сейчас далеко впереди всех. Думаю, Синнер победит в финале и поставит красивую точку в своём сезоне», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Тейлор Фриц на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В первых геймах ни у одного из теннисистов не было больших проблем на своей подаче. Фриц, правда, один из геймов начал с 0:30, но даже в этой ситуации не подпустил Синнера к брейк-пойнтам. Итальянец, в свою очередь, в первых трёх своих геймах проиграл только одно очко, несмотря на то что собственно подача мощнее была у американца.

В седьмом гейме Янник всерьёз нацелился на брейк, и его усилия увенчались успехом. За чужую подачу тем не менее пришлось посражаться, и решающим стал четвёртый брейк-пойнт, на котором Синнер в ходе обмена на задней линии решил укоротить, а Фриц не успел ответить. Итальянец повёл 4:3 с брейком, и ему оставалось лишь дважды удержать подачу, что он с успехом и сделал, пускай и не без трудностей. В 10-м гейме Тейлор отыграл сетбол и даже вышел на брейк-пойнт, но Янник не позволил сопернику сравнять счёт, закончив партию 10-м эйсом, — 6:4 за 41 минуту. Синнер за партию собрал целых 16 виннеров (при семи невынужденных ошибках), а его оппонент — девять (восемь невынужденных).

Янник Синнер на Итоговом-2024 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Во втором сете очередность подачи была той же, что и в первом, и брейк в исполнении Синнера случился на два гейма раньше. Фриц имел возможность избежать этого, но после 30:0 допустил двойную, потом посыпались неверные решения, и итальянец вырвался вперёд — 3:2 с брейком. После этого Янник уже не особо упирался на приёме, отдав два гейма под ноль, а свою подачу трижды удержал и стал чемпионом — 6:4, 6:4 за 1 час 24 минуты.

Так Синнер впервые в карьере выиграл Итоговый чемпионат ATP. Итальянец одержал 11-ю победу подряд, а из последних 27 матчей он победил в 26. Единственное поражение на этом отрезке — от Карлоса Алькараса в финале Пекина. Янник стал первым итальянцем, выигравшим Итоговый, и первым игроком, победившим на этом турнире без потери сета, после Ивана Лендла в 1986 году. На счету Синнера стало 70 побед и восемь титулов в сезоне, и это лучший результат с 2016 года, когда Энди Маррей выиграл 78 матчей и завоевал девять трофеев. В карьере у него теперь 18 титулов. Кроме того, Янник присоединился к Роджеру Федереру и к Новаку Джоковичу в списке игроков, которые в один сезон выиграли все три крупнейших турнира на харде (Australian Open, US Open и Итоговый). Федерер добивался этого в 2004, 2006 и 2007 годах, Джокович — в 2015-м и в 2023-м.

Синнер прошёл весь турнир без поражений. Он заработал за турнир $ 4 881 500 призовых. Это абсолютный рекорд как среди мужчин (на Итоговом-2022 Новак Джокович заработал $ 4 740 300), так и среди женщин (на Итоговом-2024 Кори Гауфф заработала $ 4 805 000).

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На следующей неделе в Малаге (Испания) состоится финальная часть Кубка Дэвиса. Янник Синнер выступит за сборную Италии, Карлос Алькарас — за команду Испании. А легендарный Рафаэль Надаль попрощается с теннисом.