Российский мужской теннис ждёт глубокий кризис? Медведев и Рублёв сильно сдали

Оба российских теннисиста на мужском Итоговом турнире в Турине оставили удручающее впечатление. Вообще, нынешний сезон заставил задуматься: а не настигнет ли российский мужской теннис в ближайшие годы серьёзный кризис? Увы, все предпосылки к этому есть.

Давайте начнём с Даниила Медведева. С понедельника, 18 ноября, 28-летний спортсмен потерял одну строчку в мировом рейтинге и стал пятой ракеткой, пропустив вперёд Тейлора Фрица. Впервые за семь лет Медди, как называют теннисиста болельщики, закончил год без единого выигранного трофея, что, конечно, в актив никак не запишешь.

«Я был первым в мире. В этом году, конечно, не наиграл на первую строчку. Страдал бо́льшую часть сезона — мячи и так далее. 6,5/10 — моя оценка», — заявил сам россиянин.

Ключевое слово в этом комментарии – «страдал». Действительно, высокий уровень игры у Даниила мы видели лишь изредка (например, на Открытом чемпионате Австралии, где случилось обиднейшее поражение от Синнера в финале с 2:0 по партиям в пользу россиянина). В остальном же Даниил сильно просел: стала подводить подача, увеличилось количество двойных ошибок, не хватало стабильности в обмене ударами на задней линии, а ведь всё это когда-то было сильными сторонами Медведева. Тем удивительнее выглядит сотрудничество нашего соотечественника с Жилем Симоном, а не, скажем, с Гораном Иванишевичем, которого в итоге «увела» Елена Рыбакина.

Три года подряд Медведев проваливает парижский «Мастерс», вылетая в первом круге. Хардовый специалист, говорите? Ничего не получилось и на Итоговом, не считая победы над недавно оправившимся от травмы Алексом де Минором. Матч с Фрицем и вовсе оказался похожим на какой-то дурацкий концерт: сломанные ракетки, споры, ругань и логичный гул негодования с трибун. Весь сезон у Даниила всё валилось из рук, а итальянское завершение страданий стало закономерным финалом. Топ-теннисист не должен себе такого позволять.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images

Андрею Рублёву есть чем похвастать: победа на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде. Был ещё мелкий титул в Гонконге, но вряд ли к нему стоит относиться серьёзно. К сожалению, проблемы Андрея с психологией никуда не делись, а ведь у 27-летнего москвича один из сильнейших форхендов в туре. Однако если постоянно бить ракеткой об колено и срываться – ментально ты будешь позади соперников.

С трудом отобравшийся в Турин Рублёв четвёртый раз в карьере не смог выйти из группы на Итоговом турнире ATP, проиграв все матчи в своём квартете. Андрей выглядел бледной тенью самого себя и казался на турнире случайным и потерянным человеком.

«Все брейки случились по моей глупости. Ничего сверхъестественного не было. Где-то двойную дал, где-то мяч не забил, там даже розыгрышей не было. Они [соперники] даже ничего не сделали для брейка. Все вопросы ко мне. По приёму согласен. Дело и в нём, и в таких вот моментах. Я позволил себе много плохих розыгрышей. Мне предстоит большая интересная работа», – сказал Рублёв.

Работы и у Медведева, и у Рублёва действительно очень много, но вернутся ли результаты? Теннис не стоит на месте, оба спортсмена не молодеют, в то время как Синнер и Алькарас уже вышли на свой пик и будут законодателями игры в ближайшие годы, а Зверев набрал отличную форму и по праву является второй ракеткой мира. Да что говорить, когда сильнее Даниила и Андрея уже выглядят даже Фриц и Рууд.

К сожалению, Медведев и Рублёв сильно сдали. Это, на секундочку, две первые ракетки России. Звёздочки уровня Мирры Андреевой в женском туре в нашем мужском теннисе пока не видно, поднять упавшие знамёна некому, а вопросов к уровню и готовности наших топов всё больше.