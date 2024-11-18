«Абсолютно лучший, легенда». Реакция на историческое доминирование Синнера на Итоговом

Итальянец Янник Синнер без особых проблем победил американца Тейлора Фрица (6:4, 6:4) в финале Итогового чемпионата ATP. Синнер доказал, что по праву является первой ракеткой мира. Янник взял восьмой титул в сезоне, выиграв 11-й матч подряд. У него 26 побед в последних 27 матчах. Также это его 70-я победа в сезоне. Он обошёл Александра Зверева и стал единоличным лидером тура по этому показателю.

Выступление Янника на Итоговом можно назвать самым доминирующим за всю 54-летнюю историю турнира. Синнер проиграл всего 33 гейма на пути к титулу, побив рекорд Роджера Федерера (35 геймов в 2010 году) Он первым после Ивана Лендла в 1986 году прошёл Итоговый без потери сета. Синнер – третий, кому удалось за один сезон выиграть Australian Open, US Open и Итоговый, три крупнейших хардовых турнира. До него это делали только Роджер Федерер (2004, 2006-2007) и Новак Джокович (2015, 2023).

Победа Синнера по-настоящему впечатляет. При этом Янник не собирается останавливаться. Он хочет ещё больше усовершенствовать свою игру и «выиграть всё, что возможно» в следующем сезоне.

«Это потрясающе, мой первый титул в Италии, и он так много для меня значит. Это что-то особенное. Я просто пытался понять, что лучше всего подходит в игре с каждым из соперников, стараясь показать свой лучший теннис. Это было ключом к победе. С моей стороны я провел турнир на очень высоком уровне. Временами просто не мог сыграть лучше, так что я очень счастлив.

Моя цель на данный момент — усвоить всё, что выиграл в этом сезоне, не ставил перед собой конкретной задачи выиграть «Большой шлем», стать номером один или что-то в этом роде. В следующем году всё будет так же: всё, что мы можем выиграть, мы выиграем, а на остальном будем учиться. Думаю, этот менталитет помогал нам на протяжении всего сезона, мы всегда старались поднять уровень в определённые моменты. Сейчас очень счастлив, это очень хороший способ завершить сезон — много побед и много титулов», — сказал Синнер, который после завоевания титула в Турине едва ли не впервые сфотографировался вместе с семьёй – отцом Йоханном, матерью Сиглинде и братом Марком (усыновлённый ребёнок из России).

Янник Синнер с семьёй после победы на Итоговом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Тейлор Фриц провёл отличный сезон с выходом в финалы US Open и Итогового. Оба раза титул ему помешал взять Синнер. Американец признаёт, что Янник сейчас просто сильнее его как игрок.

«Синнер очень хорошо подавал, он также много рисковал на втором мяче, был очень агрессивен. Меня очень впечатлило это: в первой партии он часто оказывался в положении 15:30 или 0:30 и при каждом ровном счёте или брейк-пойнте подавал эйс. Янник не только лучший в мире, но и играет на очень высоком уровне, особенно на задней линии. Хорошо, когда кто-то сильнее тебя, потому что так легче выявить свои слабые стороны и понять, в чём нужно совершенствоваться. Раньше не чувствовал, что должен стоять на пятой строчке рейтинга, а теперь — наоборот. Это совсем другие ощущения, я добился больших успехов. В начале сезона главной целью было финишировать в топ-5», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Тейлор Фриц признал, что не имел шансов против Янника Синнера в финале Итогового Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Итальянские СМИ ожидаемо восторгались историческим доминированием Синнера и не стеснялись делать громкие заголовки.

Gazzetta dello Sport: «Синнер – единственный в своём роде. Италия у его ног. Первый итальянец, выигравший Итоговый чемпионат ATP. Синнер не проиграл ни сета на турнире. Мастер-класс по теннисному совершенству».

Corriere dello Sport: «Абсолютно лучший. 2024-й официально объявлен годом Янника. История творится в Турине, а его взоры уже устремлены на Кубок Дэвиса».

Tuttosport: «Легенда. Безумный, блестящий, эмоциональный. Синнер не просто чемпион; он лицо новой эры итальянского тенниса».

Обложка Tuttosport после победы Янника Синнера на Итоговом Фото: Tutto Sport

Теннисный мир тоже не мог пройти мимо феноменального успеха Янника.

«Колоссальные усилия от Янника Синнера. Первый теннисист с 1986 года, не проигравший ни сета на Итоговом. Синнер абсолютно доминирует на корте начиная с «Мастерса» в Цинциннати, я снимаю шляпу перед своим приятелем и его тренером Дарреном Кэхиллом. Какой год!» — написал в соцсетях знаменитый тренер Брэд Гилберт.

«Поздравляю Янника Синнера. Он в хорошей компании», — отметил шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер, сделав репост записи с рекордами итальянца на Итоговом.

«От начала и до конца у Синнера не было никаких сбоев. В Австралии он выиграл свой первый «Шлем», а затем продолжил наращивать темп. Янник становился всё лучше и лучше, и это придавало ему уверенности на каждом турнире. Он столкнулся с огромными трудностями после положительного допинг-теста, но досрочно обеспечил себе звание первой ракетки мира до конца сезона и завершил год титулом на Итоговом в родной стране. Эти пять матчей против семи других лучших игроков мира без потери сета и с проигрышем не более четырёх геймов за партию – просто невероятное достижение», — заявил бывший британский теннисист Тим Хенмэн, который работал на Итоговом в составе команды Sky Sports и получил в подарок сувениры от фанатов Синнера.

«Неудивительно, что Синнер взял Итоговый, с учётом того, как хорошо он играл всю неделю, как он играл весь год, если вспомнить Австралию. Там он поверил в то, что может побеждать на турнирах «Большого шлема», и с тех пор показывал просто невероятный теннис. В этом году Синнер выиграл 70 матчей. Он уступил всего шесть раз и выиграл по сету в каждом матче, в котором участвовал в 2024 году! Это неслыханно! Новак Джокович, пожалуй, единственный игрок, у которого был такой сезон, когда ты кажешься просто непобедимым, когда игроки кажутся потерянными против тебя, когда они чувствуют, что им нужно прыгнуть выше головы и у них так мало шансов в матче. Это так впечатляет, потому что у Янника нет провалов», — сказала соведущая Хенмэна британская теннисистка Лора Робсон.

Лора Робсон и Тим Хенмэн вживую увидели триумф Янника Синнера на Итоговом Фото: Кадр из трансляции

«Янник Синнер находится в том особом моменте восхождения, когда кажется совершенно предсказуемым, что он собирается делать то, чего никогда не делал раньше. Он взял свой первый Итоговый после победы над Тейлором Фрицем (6:4, 6:4), завершив нереальный сезон», — написал теннисный обозреватель Бен Ротенберг.

Сезон Синнера действительно впечатляет. Нет признаков, что Янник вдруг сбавит обороты на корте в следующем сезоне. Единственной проблемой для итальянца остаётся незавершённый допинг-скандал.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) всё ещё требует отстранить его на один-два года за положительный тест на клостебол. Вердикт по делу Синнера, как ожидается, вынесут в начале 2025 года. Янник сбросит огромный психологический груз, если избежит серьёзных последствий. В таком случае игра итальянца может стать ещё более доминирующей, что является плохой новостью для всех его соперников.