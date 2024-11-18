«Хочу помочь любым способом». Надаль готовится красиво завершить карьеру на Кубке Дэвиса

Совсем скоро в Малаге, Испания, начнётся финальная стадия Кубка Дэвиса, в которой примут участие восемь мужских сборных из разных стран. В этот раз на корте сойдутся представители Германии, США, Испании, Австралии, Италии, Аргентины, Канады и Нидерландов.

Несмотря на присутствие лидеров мирового рейтинга, особое внимание уже сейчас приковано к стране-хозяйке, а точнее, к одному её конкретному игроку. Ведь в составе испанцев заявлен 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль, для которого турнир станет последним в карьере.

Рафаэль Надаль перед Кубком Дэвиса – 2024 Фото: Fran Santiago/Getty Images

И Рафаэль, и Давид Феррер, капитан сборной Испании, понимают всю важность предстоящего события для 38-летнего игрока, однако планируют трезво оценивать ситуацию. Надо признать, Надаль сейчас не в лучшей форме, поэтому решение о его участии в турнире будет принято после финальных тренировок. Вот что рассказал сам теннисист о своём состоянии:

«Более или менее мне удалось хорошо подготовиться, именно поэтому я здесь. Реальность такова, что я хочу прожить эту неделю, какой бы она ни была. С надеждой завершить очень красивый и долгий этап моей жизни. Прожить эти моменты с энтузиазмом и в то же время спокойно, осознавая, что у всего есть начало и конец.

Я постараюсь как можно лучше подготовиться, чтобы быть доступным, а затем посмотрим, что Давид решит. Хочу помочь команде любым способом, играя или не играя, просто находясь здесь и внося свой вклад, как смогу», — сказал Надаль в интервью Федерации тенниса Испании.

Действительно, в последние месяцы Рафа много времени уделял тренировкам. В социальных сетях несколько раз мелькали видео из его академии – испанец выкладывал фрагменты со своими розыгрышами на корте.

В сентябре он также рассказывал, что не испытывает каких-либо проблем с отсутствием на соревнованиях:

«С психикой у меня всё в порядке, никаких проблем. Я нахожусь дома, наслаждаюсь другими делами и тренируюсь каждый день, как могу», – отметил Надаль в разговоре с испанским Eurosport.

Рафаэль Надаль Фото: Joaquin Corchero/Getty Images

Своеобразной подготовкой можно считать и появление испанца на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Несмотря на поражения от Карлоса Алькараса в полуфинале и от Новака Джоковича в матче за третье место, Надаль продемонстрировал довольно неплохую игру.

По уровню некоторых розыгрышей было заметно, что тренировочный процесс действительно не стоит на месте, а сам Рафа так или иначе поддерживает игровую форму. Более подробно об этом рассказал товарищ Надаля по сборной и директор финальной части Кубка Дэвиса – 2024 Фелисьяно Лопес.

«Рафа счастлив, он нормально тренируется уже две недели, и я уверен, что он будет готов к любому решению капитана. Это задача любого игрока в команде: быть готовым к тому, что нужно капитану. Я надеюсь, мы сможем увидеть его, но это не зависит от меня.

У него нет проблем с физикой. После «выставки» в Эр-Рияде в его физическом состоянии произошли изменения, и я вижу, что он хорошо играет. Верю, что он будет готов, но какой матч он проведёт – будет видно позже», – заявил Лопес в ходе общения с журналистами в Малаге.

Сейчас Надаль активно проводит заключительные тренировки в Малаге. По большей части он тренируется наряду со своими товарищами по команде. Компанию Рафаэлю составляют Карлос Алькарас, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Недавно Алькарас признавался, что особенно предвкушает выступление на Кубке Дэвиса – 2024. Молодой испанец постарается сделать всё, чтобы Рафаэль Надаль красиво закончил свою спортивную историю вместе со сборной.



«Для меня это последний турнир в году и, возможно, один из самых особенных турниров, на которых я буду играть. Последний турнир Рафы, я смогу быть рядом с ним в последние для него минуты на теннисном корте.

Я постараюсь помочь команде выиграть Кубок Дэвиса для себя, но самое главное – для Рафы. Я очень хочу, чтобы он ушёл на пенсию с титулом, так что это будет очень эмоциональный и особенный турнир для меня», – поделился эмоциями Карлос на одной из пресс-конференций во время Итогового турнира ATP.

Команда Испании на Кубке Дэвиса — 2019 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Важность приближающегося турнира отмечает и тренер Рафы Карлос Мойя. По его словам, участие в Кубке Дэвиса станет символичным завершением карьеры для 22-кратного победителя турниров «Большого шлема».

«Это замыкание круга. Началом его звёздной карьеры, поворотным моментом, стал Кубок Дэвиса 2004 года, когда он обыграл Роддика. Именно с того момента мы начали видеть его истинный потенциал, и он стал тем игроком, за которым мы наблюдали с тех пор. Для него очень приятно попрощаться вот так, в Испании и в этом командном соревновании. Это будет нечто особенное», – приводит слова Мойи сайт Академии Рафаэля Надаля.

Надаль – пятикратный победитель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. Ему удавалось взять титул с командой в 2004-м, 2008-м, 2009-м, 2011-м и 2019-м. Удастся ли Рафаэлю достичь подобного успеха и в этом году – узнаем совсем скоро.

Кубок Дэвиса пройдёт в Малаге с 19 по 24 ноября. Соревнования откроет встреча сборных Нидерландов и Испании во вторник, 19 ноября. За расписанием турнира и всеми событиями следите на «Чемпионате».