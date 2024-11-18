У Синнера есть брат из России. Янник показал его всему миру после победы на Итоговом

Итальянец Янник Синнер в блестящем стиле выиграл Итоговый чемпионат ATP, не оставив шансов американцу Тейлору Фрицу (6:4, 6:4) в финале и всем остальным соперникам на предыдущих стадиях.

Синнер – достаточно закрытый человек. Он не любит публичность в жизни и очень редко появляется на совместных фото с близкими людьми. После завоевания титула на Итоговом в Турине Янник сделал исключение и показал всем свою семью.

На церемонии награждения рядом с Янником стояли его отец Ханс-Петер (в обиходе Йоханн), мать Сиглинде и старший брат Марк. Родители теннисиста более-менее известны общественности. Отец Йоханн ранее был шеф-поваром ресторана в коммуне Сесто недалеко от границы с Австрией, а его мать Сиглинде работала официанткой в том же заведении. Сейчас они руководят пансионатом с шестью апартаментами в Сесто.

О приёмном старшем брате Янника по имени Марк до недавних пор было известно совсем немного. Он родился в 1998 году в Ростове-на-Дону. Йоханн и Сиглинде Синнеры усыновили ребёнка из России, когда тому было девять месяцев. Тогда пара считала, что у них не может быть своих детей. Вердикт врачей был ошибочным. В августе 2001 года Сиглинде родила Янника, при этом, конечно же, Марк остался важной частью семьи.

Янник Синнер с родителями Сиглинде и Йоханном, а также старшим братом Марком Фото: Alessandro Di Marco/ZUMA/ТАСС

В детстве Марк и Янник часто вместе играли в теннис, но ещё в раннем возрасте младший брат начал заметно переигрывать старшего. Это не стало причиной каких-то конфликтов. Марк сейчас работает инструктором пожарной команды в городке Вильпьяно в паре часов езды от Сесто. Он радуется успехам Янника на корте, хотя в последние годы они стали меньше видеться вживую из-за загруженного графика теннисиста с множеством путешествий по миру на различные турниры.

«У нас нормальные отношения, думаю, как у большинства братьев. Мы, конечно, ссорились, но быстро мирились. Я занимаюсь тем, чем всегда хотел. Родители учили нас вкладывать душу в своё дело – и в учебе, и в спорте, и в работе. Но не давили. Они говорили: «Если вам что-то нравится — продолжайте, а если нет – лучше бросьте и займитесь чем-то другим». Они не решали за нас. Возможно, в этом и заключалась настоящая сила, которая помогла брату пробиться. Я доволен результатами, которых достигает Янник, слежу за ним каждый день. Но у меня есть моя жизнь, и она осталась такой же, как и прежде. Популярность Янника совсем не изменила наши отношения. Он остаётся тихим парнем, очень спокойным, как и наши родители. На корте и за его пределами он всегда был таким», — сказал Марк в редком интервью итальянской газете Alto Adige в ноябре 2023 года.

В полном составе семья Синнеров крайне редко бывает на матчах Янника. В Турине подобное случилось всего во второй раз. Ранее Йоханн, Сиглинде и Марк болели за Синнера на молодёжном Итоговом в Милане в 2019 году. Тогда Янник, как и сейчас, выиграл титул.

Янник Синнер с семьёй после победы на молодёжном Итоговом в 2019 году Фото: Из личного архива Янника Синнера

Кроме того, мать и отец приезжали посмотреть на победный для сына «пятисотник» в Вене в 2023-м. Почему семья смотрит так мало игр Синнера вживую? Сиглинде слишком переживает за него, и ей сложно находиться в подобные моменты на трибунах. Поэтому родители и брат в основном предпочитают наблюдать за успехами Янника на расстоянии.

«Мне кажется, они немного верят в приметы. Они не хотят прилететь и всё испортить, сглазить», – объяснял тренер теннисиста Даррен Кэхилл.

Разве что Йоханн недавно решил сделать исключение. Последние два года он достаточно часто ездит с сыном в дальние поездки в качестве повара команды. К его кулинарным навыкам ни у кого нет нареканий, тот же Кэхилл отмечал мастерство Йоханна на кухне.

«Отец работает на кухне уже 40 лет, 20 из них — в Валь Фискалине. Кулинария – его жизнь. Он теперь ездит со мной, и я стал счастливее. Я уехал из дома в 14 лет, и мы проводили слишком мало времени вместе, теперь можем наверстать упущенное. К сожалению, я редко вижу родителей, но когда мы видимся, то всегда отлично проводим время. У меня идеальные родители. Они потрясающие. И брат, он всю мою карьеру невероятно искренен со мной. Семья поддерживала мои мечты стать профессиональным теннисистом. Они всегда помогали и вселяли в меня уверенность, что я действительно могу изменить свою жизнь», – утверждает Янник.

Итоговый чемпионат ATP будет проходить в Италии до 2030 года. В 2025-м турнир в последний раз состоится в Турине, а затем на пять лет переедет в Милан. Есть высокая вероятность, что семья Синнера ещё не раз в полном составе снова будет поддерживать Янника на трибунах во время Итогового. Первый шаг к увеличению публичности Йоханн, Сиглинде и Марк сделали в этом сезоне, а дальше должны лишь прогрессировать в данном направлении.