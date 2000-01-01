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Синнер — рекордсмен по трофеям в 2024-м
Синнер — рекордсмен по трофеям в 2024-м
Янник Синнер стал рекордсменам по титулам в 2024 году. Сколько трофеев завоевал итальянец?
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Australian Open
Australian Open
В финале Синнер обыграл Даниила Медведева — 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.
Турнир в Роттердаме
Турнир в Роттердаме
В битве за титул Янник одолел Алекса де Минора — 7:5, 6:4.
Турнир в Майами
Турнир в Майами
В финале итальянец разобрался с Григором Димитровым — 6:3, 6:1.
Турнир в Галле
Турнир в Галле
В битве за титул Синнер обыграл Хуберта Хуркача — 7:6, 7:6.
Турнир в Цинциннати
Турнир в Цинциннати
В финале Янник одолел Фрэнсиса Тиафо — 7:6, 6:2.
US Open
US Open
В битве за титул итальянец разобрался с Тейлором Фрицем — 6:3, 6:4, 7:5.
Турнир в Шанхае
Турнир в Шанхае
В финале Синнер обыграл Новака Джоковича — 7:6, 6:3.
Итоговый турнир ATP
Итоговый турнир ATP
В битве за титул Янник одолел Тейлора Фрица — 6:4, 6:4.
Синнер — рекордсмен по трофеям в 2024-м. Сколько титулов он завоевал?
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