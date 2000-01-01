Главные рекорды Рафаэля Надаля. Их до сих пор никто не побил

«Золотой шлем» в 24 года

Рафаэль — один из трёх обладателей «Золотого карьерного шлема» в мужском одиночном разряде. При этом испанец взял этот титул в 24 года. Агасси сделал это в 29 лет, а Джокович — в 37 лет.