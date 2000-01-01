Главные рекорды Рафаэля Надаля
Рафаэль Надаль 19 ноября сыграет на Кубке Дэвиса с Ботиком ван де Зандсхулпом. Этот матч станет одним из последних в карьере испанца. В честь этого мы решили вспомнить все рекорды Надаля, которые держатся до сих пор.
17 лет в элите
Надаль провёл в топ-10 мирового рейтинга 912 недель, то есть 17 лет и 25 недель!
Король грунта
Рафаэлю принадлежит рекорд по числу выигранных матчей на одном типе покрытия. С 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года испанец одержал 81 победу подряд на грунте.
Серия на ТБШ
Рафаэль 10 лет подряд брал хотя бы один титул ТБШ. Удивительная серия длилась с 2005 по 2015 год. Такое не удалось ещё ни одному теннисисту.
Титулы «Ролан Гаррос»
На грунтовом ТБШ Надаль выиграл рекордные 14 титулов. Ещё никто не брал столько титулов одного турнира «Большого шлема».
«Золотой шлем» в 24 года
Рафаэль — один из трёх обладателей «Золотого карьерного шлема» в мужском одиночном разряде. При этом испанец взял этот титул в 24 года. Агасси сделал это в 29 лет, а Джокович — в 37 лет.
11 — особое число
Надаль — единственный, кому удалось выиграть какой-либо турнир больше 11 раз. Он 11 раз побеждал в Монте-Карло, 12 раз в Барселоне и 14 раз — на «Ролан Гаррос».
Без поражений в сетах
Рафаэль удерживает рекорд по числу выигранных турниров, в которых он не отдал ни одного сета. Таких состязаний на счету Надаля 30.
Лучший во всём
Надаль — единственный теннисист, который одержал больше 400 побед на двух типах покрытий. У Рафаэля 518 выигранных матчей на харде и 484 — на грунте.
Разница между титулами ТБШ
Рафаэль — рекордсмен по количеству лет, прошедших между его первым и последним титулом ТБШ. Свой первый трофей турнира «Большого шлема» Надаль взял в 2005 году, а последний — в 2022 году.
Главные рекорды Рафаэля Надаля. Их до сих пор никто не побил
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