«По секрету, мне нравятся твои ритуалы». Федерер отправил Надалю трогательное письмо

Уже в среду, 20 ноября, в Малаге (Испания), стартует финальная стадия Кубка Дэвиса, в которой примут участие восемь мужских сборных из разных стран. Несмотря на присутствие лидеров мирового рейтинга, особое внимание уже сейчас приковано к стране-хозяйке, а точнее, к одному её конкретному теннисисту. Ведь в составе испанцев заявлен 22-кратный победитель ТБШ Рафаэль Надаль, для которого турнир станет последним в карьере. А за день до начала престижных командных соревнований один из главных соперников Короля грунта, именитый швейцарец Роджер Федерер, опубликовал большое обращение к 38-летнему спортсмену.

«Vamos, Рафа! Пока ты готовишься завершить карьеру, мне есть чем поделиться, прежде чем меня, возможно, переполнят эмоции.

Начнём с очевидного: ты побеждал меня – много раз. Больше, чем я смог обыграть тебя. Ты бросал мне вызов так, как никто другой не смог бы. На грунте мне казалось, что я прихожу к тебе домой, и ты заставлял меня работать больше, чем я мог себе представить, просто чтобы удержать позиции. Ты заставил переосмыслить мою игру. Это зашло настолько далеко, что я менял размер головки ракетки в надежде на какое-то преимущество.

Я не очень суеверный человек, но ты вывел это на новый уровень. Весь твой процесс, все ритуалы. Постановка бутылок с водой, как игрушечных солдатиков, поправление волос, нижнего белья… Всё это с высочайшей интенсивностью. По секрету, мне всё это нравится. Потому что это было так уникально – это было так в твоём стиле.

И, знаешь, Рафа, ты заставлял меня наслаждаться игрой ещё больше.

Ладно, может, не с самого начала. После Australian Open 2004 года я впервые стал первой ракеткой мира. Мне казалось, что я на вершине мира. Я там и был – до тех пор, пока ты не вышел на корт в Майами в своей красной безрукавке, показывая все эти бицепсы, и уверенно победил меня. И тот шум, который я слышал вокруг тебя, о том, что удивительный молодой игрок с Мальорки – талант поколения, который когда-то выиграет «Шлем», не был просто хайпом.

Мы оба были в начале пути и прошли его вместе. 20 лет спустя, Рафа, я должен сказать: «Какой удивительной была твоя карьера». 14 титулов «Ролан Гаррос» – это исторически! Ты заставил Испанию гордиться тобой… и весь теннисный мир.

Я продолжаю думать о моментах, которые мы разделили. Как мы вместе продвигали спорт. Играли тот матч на грунтово-травяном корте. Били рекорды по посещаемости матча перед более чем 50 тысячами болельщиков в Кейптауне. Как всё время сильно смешили друг друга. Изматывали друг друга на корте, а потом, иногда почти в буквальном смысле, поддерживали друг друга во время церемоний награждения.

Я всё ещё благодарен тебе за то, что ты пригласил меня на Мальорку, чтобы открыть академию в 2016 году. Хотя вообще-то я сам себя пригласил. Я знал, что ты слишком вежлив, чтобы настаивать на том, чтобы я приехал, но я не хотел этого пропустить. Ты всегда был примером для детей по всему миру, поэтому я и Мирка были очень рады, что все наши дети тренировались в твоих академиях. Они получили огромное удовольствие и узнали так много нового – как тысячи других юных игроков. Ещё я очень переживал, что мои дети вернутся домой, играя в теннис как левши.

Потом был Laver Cup в Лондоне в 2022 году. Мой последний матч. Для меня было самым важным, что ты был на моей стороне – не как соперник, а как напарник. Возможность разделить корт с тобой тем вечером, те слёзы будут всегда одним из самых особенных моментов моей карьеры.

Рафа, я знаю, что ты сконцентрирован на последнем отрезке карьеры. Мы поговорим, когда он завершится. Пока я хочу поздравить твою семью и команду, которые тоже сыграли огромную роль в твоём успехе. Хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет болеть так же громко за всё, что ты будешь делать в будущем.

Всегда с наилучшими пожеланиями, твой болельщик, Роджер».

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, несомненно, являются двумя величайшими фигурами в истории мирового тенниса. Их противостояние стало одной из самых ярких и захватывающих битв в спорте, которая на протяжении десятилетий привлекала внимание миллионов фанатов по всему миру. Оба великих атлета не только установили новые стандарты в игре, но и вдохновили целое поколение спортсменов.

C середины 2000-х именно встречи швейцарца с испанцем стали визитной карточкой тенниса. В общей сложности они сыграли между собой 40 официальных матчей: в 24 победил Надаль, а Федерер праздновал успех 16 раз. Вспомним самые яркие поединки прежних лет между мастодонтами.

Майами-2005. Финал. Федерер — Надаль — 2:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 6:1

Перед поединком в финале одного из самых престижных «тысячников» Роджер и Рафаэль однажды уже играли друг с другом – на том же самом «Мастерсе», однако годом ранее. Во встрече третьего круга испанец неожиданно закрыл противника в двух сетах. Теннисная общественность была уверена, что на этот раз Федерер, который тогда уже доминировал в туре, без проблем разберётся юным оппонентом, но на деле Надаль едва не победил в трёх сетах. Он взял две партии и вёл с брейком в третьей (4:1), однако швейцарец добрался до тай-брейка и в упорной борьбе выиграл его. А дальше опыт взял верх над молодостью – 23-летний Роджер поймал кураж, заиграл свободнее и в решающем сете и вовсе не оставил шансов 18-летнему Рафаэлю.

Майами-2005. Матч Федерер — Надаль Фото: Caryn Levy/Getty Images

Рим-2006. Финал. Рафаэль Надаль — Роджер Федерер — 6:7 (0:7), 7:6 (7:5), 6:4, 2:6, 7:6 (7:5)

Игре в Майами всё же не хватило драмы и интриги в заключительной части. В Риме же Надаль был отлично готов физически и сумел отыграться со счёта 1:4 в пятой партии. При счёте 6:5 у Федерера было два матчбола, однако он их упустил. «Я должен был выигрывать. Он настиг меня в самой концовке», — говорил тогда швейцарец. Первый по-настоящему затяжной матч, потребовавший серьёзных физических затрат, длился более пяти часов. В том числе и этот поединок повлиял на решение ATP проводить финалы в трёхсетовом формате.

Уимблдон-2008. Финал. Надаль — Федерер — 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7

Стартовую партию уимблдонского финала-2008 Федерер позволил взять сопернику на собственных ошибках. Во второй партии Роджер контролировал игру, оформил брейк и повёл 3:0, однако после этого просто посыпался. Рафаэль снова доказал всему миру, что обладает невероятным бойцовским духом. Испанец тащил невероятные мячи из обороны и выпутывался из тяжелейших ситуаций, забрав и второй сет. Но Роджер стал камбэчить. На тай-брейке четвёртой партии Рафаэль вёл с двумя мини-брейками – 5:2. В этот момент испанец вдруг допустил двойную ошибку и в итоге отдал четыре очка подряд. Затем у Надаля было два матчбола, но Федерер отыгрался и вырвал победу на тай-брейке – 10:8!

Противостояние несколько раз прерывалось из-за дождя (раздвижной крыши на центральном корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета тогда ещё не было), и доигрывали его теннисисты уже в сумерках. Рафаэль оформил решающий брейк при счёте 7:7 и подал на матч, таким образом завоевав свой дебютный титул на Уимблдоне.

Уимблдон-2008. Федерер — Надаль Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Australian Open — 2009. Финал. Надаль — Федерер — 7:5, 3:6, 7:6 (7:3), 3:6, 6:2

Различные спортивные эксперты в этом сражении отдавали предпочтение Федереру по одной простой причине. Он проводил свой полуфинальный матч в четверг, а не в пятницу, то есть у него был дополнительный день отдыха. Но важнее, как играл Надаль. В испанском дерби он одолел Фернандо Вердаско за 5 часов 14 минут. Многие считали, что Рафа не сумеет восстановиться за 1,5 дня к финалу, учитывая, что он тоже может получиться затяжным и выматывающим. Титульная встреча выдалась очень захватывающей и напряжённой и продолжалась более четырёх часов. Никому не удалось показать свой лучший теннис, каждый ошибался довольно много, однако цепкость Надаля помогла ему выиграть равные первый и третий сеты, а в пятой партии Роджер уж слишком часто грешил неточнстями.

Australian Open — 2017. Финал. Федерер — Надаль — 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Тот матч между Рафаэлем и Роджером был по-своему уникальным. Впервые с Уимблдона-2012 Федерер стал триумфатором турнира «Большого шлема». Всего полгода назад швейцарец взял перерыв в карьере, и после возвращения случился такой впечатляющий триумф! Ни один сет в этой битве не получился равным. И даже когда Рафа с брейком повёл в пятой партии, Роджер постоянно поддавливал соперника. При этом швейцарец всё время не мог реализовать брейк-пойнты. В итоге Федерер всё-таки добился своего, хотя на подаче на матч пришлось отыграть два брейк-пойнта.

Надаль и Федерер в финале АО-2017 Фото: Michael Dodge/Getty Images

Свой последний очный официальный поединок Рафаэль и Роджер провели в полуфинале Уимблдона-2019, где победу праздновал именно представитель Швейцарии. Спустя три года ракетку зачехлил сам Федерер, а уже на этой неделе это сделает и Надаль. Теннису и всему спорту однозначно будет не хватать этих ярких противостояний, даривших зрителям незабываемые эмоции.