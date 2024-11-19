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Кубок Дэвиса 2024: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Рафаэль Надаль проиграл Ботику ван де Зандсхулпу

Надаль проиграл на Кубке Дэвиса впервые за 20 лет. Рафа и Испания в шаге от вылета
Александр Насонов
Рафаэль Надаль
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Прощание легендарного теннисиста со спортом началось не так, как хотелось бы ему и его болельщикам.

Во вторник, 19 ноября, стартовала финальная часть розыгрыша Кубка Дэвиса 2024 года. В первом четвертьфинале сошлись сборные Испании и Нидерландов. И главная интрига заключалась в следующем: сыграет ли хотя бы один матч легендарный Рафаэль Надаль, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», а если сыграет, то какой? Ранее 38-летний Надаль объявил, что нынешняя неделя станет для него последней в профессиональном теннисе. Поэтому Кубок Дэвиса — 2024 сразу же приковал к себе повышенное внимание.

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В преддверии турнира Надаль ещё раз объяснил, почему заканчивает карьеру. «Что заставляет меня уйти из тенниса сейчас, так это то, что я чувствую, что больше не могу быть достаточно конкурентоспособным. Я мог бы отыграть ещё один год, чтобы попрощаться с самыми важными турнирами в моей карьере. Но для меня нет смысла продолжать активную карьеру.

Я полностью осознаю, что моё тело не позволяет мне бороться за соревновательные цели, которые меня мотивируют. Я не перегорел в теннисе. Если бы мог, то продолжал бы играть, но не могу тренироваться с необходимой для этого стабильностью и соревноваться на уровне, который компенсирует мои ежедневные усилия», — цитирует Рафаэля Punto de Break.

Чемпион «Ролан Гаррос» — 1998 Карлос Мойя, тренер Надаля, признался, что ещё не до конца осознал, что его подопечный уходит. «Я очень серьёзно отношусь к этому, потому что это не то, что произошло в одночасье. Это очень взвешенное решение с его стороны. Мы много говорили об этом. К чему я не готов, так это к тому, что это последние дни Рафы в качестве действующего игрока. Это не укладывается у меня в голове. Но я предполагаю, что это последняя неделя», — приводит слова Мойи то же издание.

В итоге было решено, что Надаль сыграет в первом матче дня, в котором соперником Рафаэля стал Ботик ван де Зандсхулп. «Действительно с нетерпением жду этого матча, это особенное событие. Да ещё и Алькарас здесь… На стороне противника есть несколько громких имён. Я с нетерпением жду этого», — приводит слова нидерландца, сказанные перед матчем, We love Tennis.

Ван де Зандсхулп — соперник непростой, Карлос Алькарас не даст соврать. На US Open — 2024 Ботик сенсационно выбил молодого испанца в трёх сетах. И теперь у него был шанс победить другого испанского чемпиона ТБШ. Хотя счёт личных встреч был 2-0 в пользу Надаля. Он дважды выиграл у ван де Зандсхулпа в 2022 году на турнирах «Большого шлема»: 6:3, 6:2, 6:4 в третьем круге «Ролан Гаррос» и 6:4, 6:2, 7:6 (8:6) – в 1/8 финала Уимблдона.

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Надаль поначалу смотрелся тяжеловато, что не помешало ему взять первый гейм, пусть и не без шансов для принимающего. Ван де Зандсхулп во втором гейме легче брал очки в розыгрышах, но если учесть, что он допустил три двойные ошибки подряд, то можно сказать, что и у него были проблемы. В целом же теннисисты, будучи на приёме, не ставили перед соперником неразрешимых задач.

Первые брейк-пойнты случились только в девятом гейме. На втором брейк-пойнте Рафа и Ботик, продемонстрировавший в этом сете неплохой бэкхенд, устроили красивый обмен, в конце которого нидерландец попал точно в угол корта, обведя вышедшего к сетке соперника. После этого ван де Зандсхулп, собравший за партию пять эйсов, уверенно подал на сет — 6:4 за 44 минуты.

Рафаэль Надаль на Кубке Дэвиса — 2024

Рафаэль Надаль на Кубке Дэвиса — 2024

Фото: Matt McNulty/Getty Images

Во второй партии ван де Зандсхулп сразу же сделал брейк. Следующие геймы проходили в борьбе, однако Надаль не добирался до брейк-пойнтов, чтобы получить шанс на камбэк. Более того, в пятом гейме испанец ещё раз отдал подачу, причём на брейк-пойнте случилось то же самое, что и в аналогичной ситуации в первом сете, — выход Рафаэля к сетке и обводящий от Ботика.

Нидерландец повёл 4:1 с двумя брейками, но это было ещё не всё. В следующем гейме Надаль наконец добился брейка, после чего сократил отставание до минимума, несмотря на две двойные подряд. Но на большее его не хватило. Ван де Зандсхулп удержал отрыв в один брейк и в 10-м гейме закончил матч — 6:4, 6:4 за 1 час 51 минуту.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Таким образом, Надаль проиграл одиночный матч на Кубке Дэвиса впервые с 2004 года. Тогда он уступил чеху Иржи Новаку, а встреча проходила на ковре — это покрытие на высшем уровне уже не используется. Помимо этих двух поражений, у Надаля 29 побед в одиночных матчах Кубка Дэвиса.

Теперь сборной Испании нужно выиграть две встречи, чтобы выйти в полуфинал Кубка Дэвиса, — одиночную и парную.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 21:40 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
1
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 23:00 МСК
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
В. Колхоф Б. ван де Зандсхулп
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
К. Алькарас М. Гранольерс
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