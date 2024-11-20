«Икона, легенда, источник вдохновения». Великий Надаль ушёл и заставил всех рыдать

Знаменитый Рафа провёл на Кубке Дэвиса свой последний матч в карьере. Его провожают из тенниса по всему миру.

Во вторник, 19 ноября, 38-летний теннисист Рафаэль Надаль провёл свой последний официальный поединок в карьере. Напомним, 22-кратный чемпион ТБШ не сумел одолеть представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа в первом матче игрового дня в четвертьфинале Кубка Дэвиса, и по итогам всех встреч Испания завершила борьбу в престижном командном турнире.

Трогательная речь

Рафа – один из лучших теннисистов в истории, выигравший 22 турнира «Большого шлема» и 92 титула на уровне ATP. Особенно хорош Надаль был на грунтовом покрытии, где взял рекордные 63 трофея. Именно поэтому он заслуженно получил прозвище Король грунта.

«Большое спасибо всем», – написал Надаль в соцсетях сразу на 12 языках и поделился ещё в октябре 2024 года специальным видеообращением по случаю завершения своей профессиональной карьеры после Кубка Дэвиса.

А после вылета Испании из Кубка Дэвиса легендарный испанец, едва сдерживая слёзы, объяснил решение зачехлить ракетку.

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это моё тело больше не хочет играть в теннис», — сказал Рафаэль в интервью на корте.

После речи на испанском, которая оставила в слезах всю испанскую скамейку и находящихся на трибуне жену, отца и сестру Надаля, спортсмен коротко рассказал по-английски, каким он хотел бы остаться в памяти фанатов.

«Титулы, цифры — всё это есть. Однако мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как простого человека из небольшой деревни на Мальорке, который следовал своей мечте и много трудился, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас», — признался Король грунта.

Рафаэль Надаль Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Реакция

Вчерашнее событие ожидаемо вызвало эмоциональную реакцию в теннисном сообществе. Пресс-служба «Ролан Гаррос», который Рафа выигрывал рекордные 14 раз, обратилась к Надалю после его последнего матча в карьере.

«Дорогой Рафа, для нас было честью наблюдать за твоим развитием на нашем грунте, ты оставил вечный след на столь сложной поверхности. Мы гордимся тем, что можем назвать тебя нашим величайшим чемпионом, не только за твои 14 титулов, но и за то, каким человеком ты являешься. Твоё наследие будет жить вечно — как на корте, так и за его пределами.

Победа принадлежит самым стойким. Легенда принадлежит Королю грунта. Спасибо за бесчисленные воспоминания, которые мы разделили вместе. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем. «Ролан Гаррос» всегда был и будет твоим домом. До скорой встречи, друг!» — написано в посте на официальной странице грунтового мэйджора в социальных сетях.

Пресс-службы многих других турниров также не остались в стороне.

«Пыль оседает, легенда остаётся», — написали в соцсетях Кубка Дэвиса.

«Легенда навсегда», — кратко отметили в соцсетях шанхайского «Мастерса» и поблагодарили Надаля на китайском языке с эмодзи с поднятыми руками.

«Наш 11-кратный чемпион. Спасибо за всё», — поблагодарил Надаля официальный аккаунт «тысячника» в Монте-Карло, прикрепив 11 эмодзи с кубками и эмодзи с лицом, которое сдерживает слёзы.

«Спасибо, Рафа», — пресс-служба римского «Мастерса» была лаконичной и добавила лишь один эмодзи с оранжевым сердцем, символизирующим цвет грунта.

«Словами этого не выразить», — сказано в одной из серий постов в аккаунте US Open, которые посвящены Надалю.

«От вундеркинда до соперника, чемпиона и легенды. Как нам повезло увидеть развитие карьеры Рафаэля Надаля», — отдала должное 38-летнему испанцу пресс-служба Уимблдона и прикрепила два эмодзи с сердцами.

«РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ. Икона, легенда, источник вдохновения», — говорится в официальном аккаунте Олимпийских игр.

«Многие легенды тенниса приходят и уходят, но есть только один Король грунта. Спасибо Рафаэлю Надалю за то, что разделил с нами более двух десятилетий величия, и поздравляем тебя с одной из самых замечательных карьер в теннисе», — написала пресс-служба Международного зала теннисной славы и прикрепила эмодзи с кубком, а также два эмодзи с сердцами.

А компания по производству спортивной одежды Nike показала голограмму, посвящённую легендарной карьере Короля грунта. Её поместили рядом с Эйфелевой башней в Париже.

«№1 в трёх десятилетиях. 4327 спасённых брейк-пойнтов. 912 недель подряд в топ-10. 91 победа подряд в матчах на грунтовом покрытии. Величие», — показали с помощью голограммы.

Бывшие и действующие теннисисты также оставили свои комментарии по случаю ухода Надаля из тенниса.

Один из главных соперников Надаля на корте 20-кратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер опубликовал большое обращение к испанцу.

«Пока ты готовишься завершить карьеру, мне есть чем поделиться, прежде чем я, возможно, начну испытывать эмоции.

Начнём с очевидного: ты побеждал меня — много раз. Больше, чем я смог обыграть тебя. Ты бросал мне вызов так, как никто другой не смог бы. Ты заставил меня переосмыслить свою игру — и зашёл так далеко, что изменил размер головки ракетки, надеясь на какое-то преимущество.

Я не очень суеверный человек, но ты вывел это на новый уровень. Весь твой процесс, все твои ритуалы. Постановка бутылок с водой, как игрушечных солдатиков, поправление волос, нижнего белья… Всё это с высочайшей интенсивностью. По секрету: мне всё это нравилось. Потому что это было так уникально — это было так в твоём стиле», — написал Федерер на личной странице в соцсетях.

«Почему у меня ком подступает к горлу из-за ухода Рафаэля Надаля? Не умею прощаться», — написала 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс.

«Никто не похож на тебя. Я испытываю огромное уважение к тебе, твоей стойкости, любви к борьбе и твоему классу, который ты проявлял даже в свой самый трудный день», — заявила пятикратная чемпионка ТБШ россиянка Мария Шарапова.

«Очень грустно это признавать… Рафаэль Надаль уходит из тенниса! Абсолютная икона нашего спорта больше не будет играть в игру, которую мы любим, на профессиональном уровне! Мы любим и чтим Рафу, пока он жив!» — выразил сожаление в связи с уходом Надаля из большого спорта бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер и отметил в конце своего сообщения официальный аккаунт Кубка Дэвиса, после чего написал «Испания», прикрепив также флаг этой страны.

«Наконец-то у меня появилась эта фотография. Рафаэль, ты был настоящим вдохновением для меня и спортивных болельщиков повсюду. Твоя сила воли, страсть и сердце на корте подарили нам столько незабываемых моментов.

Желаю тебе всего наилучшего после завершения этой невероятной карьеры и при вступлении в следующую главу жизни. Пусть она будет наполнена такой же радостью, здоровьем и успехом, какие ты дарил всем нам на протяжении стольких лет!!! Спасибо тебе за всё, легенда», — написала четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини на личной странице в социальных сетях и прикрепила фотографию с Надалем.

Жасмин Паолини с Надалем Фото: Из личного архива Жасмин Паолини

«Кубков Дэвисов будет ещё много, Рафа только один.

Благодаря тебе я стал профессиональным теннисистом. Мне повезло, что ты смог прожить свою карьеру в моём детстве, где был моим кумиром, а затем стал ещё одним товарищем по команде. Лучший из возможных послов, оставивших вечное наследие», — признался третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас и добавил в своём обращении к Надалю эмодзи с сердцем и эмодзи, означающее слово «спасибо».

«Просто СПАСИБО РАФА!!!» — оставил краткое сообщение в соцсетях экс третья ракетка мира, победитель US Open — 2009, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.

А ешё многие теннисисты поделились фото в футболке с изображением Рафаэля Надаля.

«Вамос навсегда», — написал Музетти.

«Спасибо, что вдохновляете всех на протяжении своей невероятной карьеры», — подписала фотографию серебряный призёр ОИ-2024 в парном разряде россиянка Мирра Андреева.

Теннису и всему мировому спорту будет не хватать Надаля, однако всему рано или поздно приходит конец. Рафаэль почти пару десятилетий доминировал на корте и дарил зрителям невероятные эмоции. Настало самое время уйти на заслуженный отдых, чтобы больше времени проводить с семьёй.