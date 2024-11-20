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Рафаэль Надаль: лучшие матчи, список, статистика, как победил на Уимблдоне-2008, AO-2012, поражение от Робина Сёдерлинга

Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»
Александр Насонов
Рейтинг знаковых матчей Надаля
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Собрали 12 памятных игр с участием легендарного испанца. Какая из них запомнилась вам больше всего?

На этой неделе 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль окончательно попрощался с теннисом. Великому испанцу оставалось лишь отыграть за сборную Испании в Кубке Дэвиса. В карьере Надаля было немало суперматчей, навсегда запомнившихся любителям тенниса — чего стоят хотя бы финалы Уимблдона-2008 с Роджером Федерером и Australian Open — 2012 с Новаком Джоковичем. Мы отобрали 12 встреч, включив и сенсационное поражение от Робина Сёдерлинга на «Ролан Гаррос» — 2009. А какой матч действительно самый-самый, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: памятные матчи Рафаэля Надаля
Рафаэль Надаль
Фото: Lewis Whyld-Pool/Getty Images
1 место

Финал Уимблдона-2008. Надаль — Федерер — 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10), 9:7

Многие считают этот матч лучшим за всю историю тенниса. С 2003 по 2007 год Федерер не проигрывал на Уимблдоне, причём в последних двух случаях он обыгрывал Надаля. Испанец взял первые два сета, но отдал следующие две партии, упустив два матчбола. Игра трижды прерывалась из-за дождя, но соперники всё же успели уложиться до темноты. В пятом сете Надаль сделал брейк при 7:7. И подал на титул, использовав второй матчбол. Этот финал Уимблдона шёл 4 часа 48 минут — исторический рекорд. Так Рафа взял свой первый Уимблдон, а Федерер не выиграл этот турнир впервые за шесть лет.

Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
2 место

Финал «Мастерса» в Риме-2006. Надаль — Федерер — 6:7 (0:7), 7:6 (7:5), 6:4, 2:6, 7:6 (7:5)

Соперничество Федерера и Надаля набирало обороты. У швейцарца были прекрасные шансы выиграть эту встречу, которая растянулась на пять часов. Роджер 84 раза выходил к сетке, взяв на этом 64 очка. Он выиграл первый сет 7:0 на тай-брейке. Вёл 4:2 во второй партии. В пятом сете вёл 4:1, потом имел два матчбола. На решающем тай-брейке было 5:3 в его пользу. А победил Надаль. То был 16-й титул Рафы в возрасте до 20 лет. Тогда он сравнялся по этому показателю с Бьорном Боргом. Кроме того, Надаль выиграл 53-й матч подряд на грунте, повторив исторический рекорд Гильермо Виласа.

Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
3 место

Финал AO-2012. Джокович — Надаль — 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5

Самый продолжительный финал в истории турниров «Большого шлема» — 5 часов 53 минуты. Рекорда могло и не случиться, однако Надаль в четвёртом сете отыгрался с 3:5 на тай-брейке. В решающей партии Рафаэль вёл 4:2, 30:15, но Джокович нашёл в себе силы сделать брейк, вскоре после чего дожал соперника. Хотя «дожал» тут, наверное, не совсем верное слово, ведь после игры и Рафа, и Новак едва-едва держались на ногах от усталости.

Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
4 место

Финал AO-2022. Надаль — Медведев — 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5

Надаль и в 35 лет был в состоянии доказать, что 0:2 по сетам для него не приговор. Увы, это случилось в матче с Даниилом Медведевым. Чемпион US Open — 2021 хотел выиграть второй мэйджор подряд, ушёл в отрыв, однако позволил сопернику догнать себя. В третьем сете Рафа уступал 2:3, 0:40, но Медведев не использовал брейк-пойнты. Надаль сделал ещё один брейк, подавал на титул при 5:4, потерпел неудачу, однако всё же взял оставшиеся два гейма. «Это был день, когда нужно было отдать все силы. Я наслаждался борьбой. Я наслаждался эмоциями. В конце концов, то, что этот трофей у меня, значит для меня всё», — сказал он после матча. Этот титул стал для Надаля 21-м на ТБШ, рекордным на тот момент. Впоследствии он выиграл очередной «Ролан Гаррос», но не прошло и двух лет, как вперёд по титулам на мэйджорах вырвался Джокович (24).

Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
5 место

Финал Кубка Дэвиса — 2004. Надаль — Роддик — 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (8:6), 6:2

18-летний Надаль стремительно рвался в элиту. В августе он завоевал первый титул на уровне ATP, выиграв турнир в Сопоте, а в последнем матче сезона обыграл Роддика, вторую ракетку мира, на глазах у десятков тысяч болельщиков в Севилье. И это при том, что на US Open до этого Энди отдал Рафе лишь семь геймов за три сета! Ожидалось, что с Роддиком сыграет Хуан-Карлос Ферреро, но решение капитана Хорди Арресе поставить Надаля оправдало себя. «Я нарвался на того, кто играл слишком уж хорошо», — признал американец после матча. Испания повела 2-0 в матчевой встрече со сборной США, так что Рафаэль внёс весомый вклад в командный успех.

Рафаэль Надаль
Фото: Michael Steele/Getty Images
6 место

Финал «РГ»-2005. Надаль — Пуэрта — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 7:5

Первый титул Надаля на ТБШ вообще и на «Ролан Гаррос» в частности. На пути к финалу испанец проиграл лишь два сета, один из них — в полуфинале против первой ракетки мира Роджера Федерера. В финале первая партия осталась за несеяным Пуэртой, однако большего Рафаэль ему не позволил. Надаль стал лишь третьим теннисистом в Открытой эре, выигравшим ТБШ в год дебюта — после Матса Виландера («Ролан Гаррос» — 1982) и Андре Агасси (Australian Open — 1995).

Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
7 место

Финал Олимпиады-2008. Надаль — Гонсалес — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3

Олимпиада — это всегда отдельная история, ведь Игры проходят раз в четыре года. Особый шарм в том, что именно после этого титула Надаль впервые в карьере возглавил рейтинг ATP, после того как провёл 160 недель на второй строчке за Федерером. На тот момент Рафаэль уже был четырёхкратным чемпионом «Ролан Гаррос» и победителем Уимблдона. Выиграв Australian Open в 2009-м и US Open в 2010-м, Надаль стал лишь вторым теннисистом, собравшим карьерный «Золотой шлем» (четыре ТБШ плюс Олимпиада) — после Андре Агасси.

Рафаэль Надаль
Фото: Ezra Shaw/Getty Images
8 место

Полуфинал AO-2009. Надаль — Вердаско — 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:2), 6:7 (1:7), 6:4

До полуфинала Надаль не испытывал проблем. Однако на этой стадии соотечественник Вердаско дал ему настоящий бой. Встреча продолжалась 5 часов 14 минут, и на тот момент это был самый долгий матч в истории Australian Open. Фернандо собрал 95 виннеров, но закончил двойной ошибкой на матчболе. «Один из тех матчей, которые запомнятся надолго. В последнем гейме, при счёте 0:40, я стал плакать. Слишком сильное было напряжение. Фернандо играл, как мне кажется, на своём лучшем уровне. Он тоже заслужил выйти в финал», — сказал Рафаэль после матча.

Рафаэль Надаль
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
9 место

Полуфинал «РГ»-2013. Надаль — Джокович — 6:3, 3:6, 6:1, 6:7 (3:7), 9:7

Тут Надаль взял своего рода реванш за поражение в финале AO-2012. Та игра шла 5 часов 53 минуты и закончилась победой Джоковича 7:5 в пятом сете. А этот матч продлился 4 часа 37 минут, и решающую партию со счётом 9:7 взял Надаль. Серб вёл 4:2, но в одном из следующих геймов, исполняя смэш, коснулся сетки, после чего испанец сделал брейк и в конце концов оформил победу — возможно, свою самую тяжёлую на «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль
Фото: Phil Cole/Getty Images
10 место

Финал «Мастерса» в Мадриде-2005. Надаль — Любичич — 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Любичич пребывал в шикарной форме, подойдя к матчу с Надалем на серии из 16 побед. В этом матче хорват выиграл первые два сета, наколотил 32 эйса (турнир проходил на харде, а не на грунте, как сейчас), но и это не остановило Рафаэля, который в пятой партии ещё и брейк отыграл. То была первая игра в карьере испанца, когда он отыгрался с 0:2 по сетам. «Невероятная игра. Она стоила мне нескольких месяцев карьеры. Я сломал ногу, но оно того стоило. На следующий день даже не мог толком ходить», — вспоминал Рафа в 2021-м.

Рафаэль Надаль
Фото: Ian Walton/Getty Images
11 место

Финал «Мастерса» в Риме-2005. Надаль — Кория — 6:4, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (8:6)

В 2005-м Кория был одним из лучших грунтовиков мира. В предыдущих двух сезонах он выиграл пять «Мастерсов» на этом покрытии. В финале Рима Надаль дважды вырывался вперёд по сетам, аргентинец сравнивал, а в решающей партии Рафаэль отыгрался с 0:3, 0:30. Несмотря на это, испанский теннисист перевёл встречу на тай-брейк и одержал победу. Впоследствии Рафа, свалившийся на корт после матчбола, назвал эту встречу одной из самых тяжёлых в карьере.

Рафаэль Надаль и Робин Сёдерлинг
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
12 место

Четвёртый круг «РГ»-2009. Сёдерлинг — Надаль — 6:2, 6:7 (2:7), 6:4, 7:6 (7:2)

Единственное поражение Надаля на «Ролан Гаррос» с 2005 по 2014 год. К матчу 1/8 финала с Сёдерлингом испанец подходил с впечатляющей статистикой — 31 победа в 31 матче на парижском грунте и 30 выигранных сетов подряд. Но в матче со шведом Рафа взял лишь одну партию, да и ту на тай-брейке. Без сомнения, одна из самых громких сенсаций в истории парижского мэйджора.

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