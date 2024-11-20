Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»

На этой неделе 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль окончательно попрощался с теннисом. Великому испанцу оставалось лишь отыграть за сборную Испании в Кубке Дэвиса. В карьере Надаля было немало суперматчей, навсегда запомнившихся любителям тенниса — чего стоят хотя бы финалы Уимблдона-2008 с Роджером Федерером и Australian Open — 2012 с Новаком Джоковичем. Мы отобрали 12 встреч, включив и сенсационное поражение от Робина Сёдерлинга на «Ролан Гаррос» — 2009. А какой матч действительно самый-самый, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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