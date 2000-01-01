Надаль ушёл из спорта. Как его проводил весь мир?
Рафаэль Надаль официально завершил карьеру. Как весь теннисный мир провожает великого испанца?
Последний матч
Ещё перед игрой с Ван де Зандсхулпом во время исполнения гимна Рафаэль не смог сдержать слёз. Теннисист прослезился и после вылета Испании с Кубка Дэвиса, когда произнёс трогательную речь. Весь стадион плакал, аплодируя Надалю.
Слёзы стадиона
«Мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как простого человека из небольшой деревни на Мальорке, который следовал своей мечте и много трудился, чтобы достичь того, кем я являюсь сейчас», — сказал Рафаэль.
Чествование от Nike
Перед игрой на Кубке Дэвиса Nike провёл красивую акцию, выпустив мерч в честь Надаля. В проводах поучаствовали и российские теннисисты.
Эйфелева башня для Рафы
Удивил Nike и перформансом у Эйфелевой башни.
Прощание от «Ролан Гаррос»
Красиво с Надалем попрощался и «Ролан Гаррос». «Просто ребёнок из Манакора, но также и нечто большее», — написала пресс-служба клуба турнира.
Милое письмо от Федерера
Роджер написал трогательное письмо своему сопернику: «Хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет болеть так же громко за всё, что ты будешь делать в будущем. Всегда с наилучшими пожеланиями, твой болельщик, Роджер».
Знаковая сумка
Компания Babolat, с которой Надаль сотрудничал с 1995 года, выпустила особую сумку со всеми титулами и рекордами Рафаэля.
Надаль ушёл из спорта. Как его проводил теннисный мир?
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