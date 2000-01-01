Надаль ушёл из спорта. Как его проводил теннисный мир?

Милое письмо от Федерера

Роджер написал трогательное письмо своему сопернику: «Хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет болеть так же громко за всё, что ты будешь делать в будущем. Всегда с наилучшими пожеланиями, твой болельщик, Роджер».