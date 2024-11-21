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Победы российских теннисистов над Надалем: сколько матчей, список, статистика, побеждали ли Медведев, Рублёв, Давыденко

Рейтинг: все победы Медведева, Рублёва, Давыденко и других россиян над Надалем
Александр Насонов
Рейтинг: победы российских теннисистов над Надалем
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За карьеру Рафа 13 раз проигрывал нашим соотечественникам. Какой из этих матчей запомнился вам больше всего?

Рафаэль Надаль на протяжении карьеры выиграл массу титулов, но и поражения у него, как и у любого другого теннисиста, имеются. К неудачам Надаля приложили руку пятеро россиян, которые в общей сложности нанесли ему 13 поражений. По одной победе одержали Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а настоящим злым гением для Рафаэля стал Николай Давыденко, шесть раз побеждавший испанца. Давыденко — один из немногих игроков, имеющих положительный баланс во встречах с Надалем (6-5). А какой из этих матчей действительно лучший, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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Рейтинг знаковых матчей Надаля: битвы с Федерером и Джоковичем, сенсация на «Ролан Гаррос»

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: все победы российских теннисистов над Рафаэлем Надалем
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
1 место

Итоговый-2009. Группа. Давыденко — Надаль — 6:1, 7:6 (7:4)

Тот Итоговый Давыденко начал с поражения от Джоковича, но в дальнейшем не знал поражений и завоевал титул. Во 2-м туре с Надалем россиянин уверенно забрал первый сет, контролировал ход игры и во второй партии, но в её середине у него начался небольшой спад, чем незамедлительно воспользовался Рафа. Однако тай-брейк Николай провёл просто блестяще, не дав возможности Надалю перевести матч в третий сет. В 3-м туре группового этапа Давыденко победил Робина Сёдерлинга, в полуфинале — Роджера Федерера, а в финале — Хуан-Мартина дель Потро.

Фото: Julian Finney/Getty Images
2 место

Шанхай-2009. Финал. Давыденко — Надаль — 7:6 (7:3), 6:3

Третий и последний победный «Мастерс» Давыденко. В полуфинале он одержал волевую победу над Новаком Джоковичем — 4:6, 6:4, 7:6 (7:1), а Надаль сравнительно легко прошёл Фелисьяно Лопеса — 6:1, 3:0 (отказ). По ходу финала Николай, по его словам, в какой-то момент утратил веру в то, что ему удастся победить, — настолько сильно он устал за три часа игры с Джоковичем. «Я так устал в начале первого сета. При счёте 4:4 думал, что у меня нет шансов на победу. Не могу в это поверить. Наслаждаюсь моментом. Обыграть Джоковича и Надаля — это что-то потрясающее», — приводит его слова The Guardian.

Фото: China Photos/Getty Images
3 место

Майами-2008. Финал. Давыденко — Надаль — 6:4, 6:2

В первом сете ключевым стал седьмой гейм, в котором Давыденко сделал брейк под ноль. А во втором Николай на своей подаче проиграл лишь два очка из 19. На церемонии награждения россиянин говорил, что не верит в победу. «Для меня это удивительно. С ума сойти», — сказал тогда Давыденко. Примечательно, что весь турнир он отыграл одной ракеткой! «Удивительно, но я не порвал ни одной струны. Разминка и матч, разминка и матч, и я заканчиваю с этой же ракеткой. Буду хранить её вечно», — сказал Николай после матча. А Надаль отдал должное сопернику: «Он играл в невероятный теннис. Я не мог играть лучше сегодня, потому что он был на невероятном уровне». Так Давыденко взял свой второй «Мастерс» из трёх.

Фото: Dima Korotayev/Getty Images
4 место

Ченнай-2007. Финал. Южный — Надаль — 6:0, 6:1

Одно из самых болезненных поражений в карьере Надаля. Южному хватило всего 57 минут, чтобы завоевать четвёртый титул в карьере из 10. Михаил девять раз подал навылет, выиграв 91% мячей на первой подаче и 70% — на второй. У Рафаэля даже брейк-пойнтов не было, а его российский соперник пять раз брал его подачу. Матч проходил 31 декабря — прекрасный подарок сделал себе Южный на Новый год!

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
5 место

Итоговый-2020. Полуфинал. Медведев — Надаль — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3

В первом сете игровое преимущество поначалу было у Медведева, но он упустил три брейк-пойнта в одном из геймов, а потом вдруг провалил свою подачу. Во второй партии начиналось всё спокойно, россиянин с ходу сделал брейк и играл гораздо активнее соперника. При счёте 4:1 у Даниила был брейк-пойнт, который он упустил, после чего проиграл две свои подачи подряд. Однако подачу на матч Надаль провёл очень неуверенно, Медведеву удалось сделать обратный брейк, а на тай-брейке Даниил сыграл просто великолепно. В решающей партии Медведев хорошо играл, в середине сета ещё прибавил, провёл несколько отличных розыгрышей на приёме и сделал важнейший брейк. В итоге даже до подачи Даниила на матч дело не дошло, потому что Рафаэль неудачно провёл гейм на своей подаче и позволил сопернику сделать ещё один брейк напоследок. Так россиянин вышел в финал Итогового, в котором победил Доминика Тима — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

Фото: Michael Steele/Getty Images
6 место

Доха-2010. Финал. Давыденко — Надаль — 0:6, 7:6 (10:8), 6:4

20-й и предпоследний титул Давыденко на уровне ATP. Николай проявил бойцовский характер, не сдался после провального первого сета, проигранного с «баранкой», а, наоборот, собрался, заиграл лучше, да ещё и два матчбола отыграл во второй партии. А в третьем сете смог спастись после раннего брейка Надаля.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images
7 место

US Open — 2006. 1/4 финала. Южный — Надаль — 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 6:1

Единственная победа теннисиста из России над Надалем на ТБШ. Южный, 54-я ракетка мира, даже не был сеяным, однако это не помешало ему подарить сенсацию — Рафа проводил матч в статусе второй ракетки мира. Ключевым стал момент в третьем сете. У испанца был тройной сетбол на приёме, но россиянин не дал ему забрать партию. На тай-брейке Михаил выглядел чуть лучше, а четвёртую партию выиграл с разгромным счётом. К сожалению, в полуфинале того US Open Южный уступил Энди Роддику — 7:6 (7:5), 0:6, 6:7 (3:7), 3:6.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
8 место

Монте-Карло-2021. Четвертьфинал. Рублёв — Надаль — 6:2, 4:6, 6:2

Рублёв провёл отличный матч. Были помарки и проблемы, но очень важно то, что он не расклеился, уступив во второй партии с 4:2, а, напротив, собрался и здорово настроился на решающий сет, ни разу не дав Надалю повести в счёте. В полуфинале того «Мастерса» Андрей победил Каспера Рууда — 6:3, 7:5, а вот в финале Стефанос Циципас оказался сильнее — 6:3, 6:3.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images
9 место

Доха-2011. Полуфинал. Давыденко — Надаль — 6:3, 6:2

Надаль играл на фоне сильной простуды и потому не смог оказать достойного сопротивления Давыденко. Однако это не делает успех россиянина менее значимым. До титула, правда, Николай не добрался. В финале его остановил Роджер Федерер.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images
10 место

Валенсия-2005. 1/4 финала. Андреев — Надаль — 7:5, 6:2

Казалось бы, ничего особенного: седьмой номер посева Андреев обыграл третьего сеяного Надаля. Но именно после этой встречи началась впечатляющая рекордная 81-матчевая победная серия испанца на грунте. На протяжении двух лет Игорь был последним теннисистом, сумевшим обыграть Рафу на его любимом покрытии. На том турнире Андреев завоевал свой первый титул на уровне ATP, победив в финале Давида Феррера со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Фото: Tom Shaw/Getty Images
11 место

Дубай-2007. 1/4 финала. Южный — Надаль — 7:6 (7:5), 6:3

Во втором круге Надаль обыграл Игоря Андреева, но в четвертьфинале опять нарвался на Южного. Михаил, 18-й номер мирового рейтинга, дожал Рафаэля на восьмом матчболе. «Мише было очень тяжело заснуть после матча с Надалем, который завершился слишком поздно. Впрочем, все матчи складываются для Михаила непросто. Он не ждёт подачек от соперников, а в решающие моменты выигрывает сам», — приводит слова тренера Бориса Собкина, сказанные после матча, «Российская газета». На том турнире Южный обыграл ещё и таких сильных игроков, как Томаш Бердых и Робин Сёдерлинг. И лишь в финале не справился с Роджером Федерером — 4:6, 3:6.

Фото: Alex Livesey/Getty Images
12 место

Дубай-2004, 1/4 финала. Южный — Надаль — 6:2, 1:6, 6:1

Эту победу нельзя назвать сенсацией, ведь 17-летний на тот момент Надаль замыкал топ-40 мировой классификации. Но это не принижает значимость успеха Южного, ведь Михаил и вовсе был 57-м. На том турнире россиянин уже в первом круге выбил второго сеяного Гильермо Корию — 4:6, 6:3, 6:4. А после яркой победы над Надалем Южный в полуфинале уступил другому испанцу Фелисьяно Лопесу — 4:6, 6:4, 4:6.

Фото: China Photos/Getty Images
13 место

Париж-2008. Четвертьфинал. Давыденко — Надаль — 6:1 (отказ)

Единственный матч в списке, который не удалось доиграть. Надаль взял первый гейм, но потом получил скрытую «баранку», после чего снялся из-за травмы бедра. Давыденко вышел в полуфинал, в котором уступил Давиду Налбандяну — 1:6, 7:5, 4:6.

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