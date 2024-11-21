Рейтинг: все победы Медведева, Рублёва, Давыденко и других россиян над Надалем

За карьеру Рафа 13 раз проигрывал нашим соотечественникам. Какой из этих матчей запомнился вам больше всего?

Рафаэль Надаль на протяжении карьеры выиграл массу титулов, но и поражения у него, как и у любого другого теннисиста, имеются. К неудачам Надаля приложили руку пятеро россиян, которые в общей сложности нанесли ему 13 поражений. По одной победе одержали Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а настоящим злым гением для Рафаэля стал Николай Давыденко, шесть раз побеждавший испанца. Давыденко — один из немногих игроков, имеющих положительный баланс во встречах с Надалем (6-5). А какой из этих матчей действительно лучший, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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