Калинская и Шнайдер оказались в одной категории, а Ирина Хромачёва номинирована как лучшая парница.

Эрика Андреева может повторить достижение сестры! Четыре россиянки — в борьбе за призы WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список теннисисток, номинированных на 2024 WTA Players Awards. Это ежегодная премия, в которой отмечают игроков с лучшими или самыми впечатляющими результатами по итогам сезона. Традиционно представлены пять категорий: «Прогресс года», «Новичок года», «Дуэт года», «Теннисистка года» и «Камбэк года».

В этом году в список претенденток попали сразу четыре россиянки: Анна Калинская и Диана Шнайдер отмечены в номинации «Прогресс года», Эрика Андреева поборется за звание «Новичок года», а Ирина Хромачёва вместе с Анной Данилиной из Казахстана попала в категорию «Дуэт года».

«Прогресс года»

В этой категории WTA вручает награду теннисистке, которая продемонстрировала качественное улучшение своей игры на протяжении года и значительно поднялась в мировом рейтинге.

Одна из них – наша соотечественница Анна Калинская. За этот сезон она дошла до первого в карьере финала «тысячника» в Дубае, где в полуфинале обыграла на тот момент первую ракетку мира Игу Швёнтек, и финала «пятисотника» в Берлине. Кроме того, на счету Анны в этом году четвертьфинал Australian Open и 1/8 финала Уимблдона.

Также Калинская ведёт 7-2 в играх с представительницами топ-10. Благодаря своим достижениям россиянка смогла войти в двадцатку лучших мирового рейтинга: начав год на 80-й позиции, она смогла добраться до лучшей для себя 11-й строчки в октябре. Сезон Анна закончила на 14-й строчке рейтинга.

Анна Калинская Фото: Robert Prange/Getty Images

Вместе с Калинской в данной номинации представлена россиянка Диана Шнайдер. В этом сезоне она завоевала свои первые четыре титула, причём на разных покрытиях: WTA-250 в Хуахине и Гонконге (хард), Будапеште (грунт), а также WTA-500 в Бад-Хомбурге (трава).

Одно из лучших достижений в сезоне – серебряная медаль Олимпийских игр в Париже, которую Диана выиграла в парном разряде вместе с Миррой Андреевой. В рейтинге наша теннисистка тоже отлично продвинулась: с 97-й строчки взлетела на текущую 13-ю.

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

Помимо них, в данной категории заявлены американки Эмма Наварро и Даниэль Коллинз, а также Марта Костюк с Украины. Спортсменки отметились яркими победами по ходу сезона и хорошими выступлениями на крупных турнирах.

«Новичок года»

В данной номинации отмечены самые многообещающие молодые теннисистки, которые показывали впечатляющие результаты в течение сезона. В пятёрку номинанток попала и Эрика Андреева.

Эрика дошла до четвертьфинала «пятисотника» в Монтеррее, где одержала свою первую победу над игроком из топ-20, а именно над Даниэль Коллинз, которая на тот момент занимала 11-ю строчку. Помимо этого, она показала достойный результат в 1/8 финала «Мастерса» в Ухане, где обыграла свою младшую сестру Мирру Андрееву, одержав, таким образом, вторую победу в карьере над представительницей топ-20.

Эрика Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Наряду с Эрикой за приз «Новичка года» будут бороться Сонай Картал (Великобритания), Зейнеп Сёнмез (Турция), Ребекка Шрамкова (Словакия) и Лулу Сун (Новая Зеландия).

«Дуэт года»

Эта категория традиционно представлена теннисистками, которые выступают в парном разряде. В нынешнем сезоне в число лучших, по мнению экспертов, попали Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия), Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия), Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия), Сара Эррани и Жасмин Паолини (Италия), Катержина Синякова (Чезхия) и Тэйлор Таунсенд (США), Анна Данилина (Казахстан) и Ирина Хромачёва (Россия).

Ирина Хромачёва Фото: VCG via Getty Images

Дуэт Данилиной и Хромачёвой стал одним из самых ярких в женском туре в этом сезоне. За недолгий период своего сотрудничества спортсменки добыли трофеи WTA-500 в Гвадалахаре и WTA-250 в Хуахине, завершив сезон внушительной победой на «Мастерсе» в Ухане. Конкуренция в категории слишком высока, и выиграть вряд ли удастся, однако номинация – это уже огромный успех для нашей соотечественницы и её напарницы.

«Теннисистка года»

Здесь получился, наверное, самый предсказуемый список претенденток – в этом году сюда попали все теннисистки из топ-5 рейтинга WTA по итогам сезона. Награду обычно получает лучшая спортсменка, показавшая выдающиеся результаты за сезон.

Действующая первая ракетка мира Арина Соболенко является фаворитом в данной категории. В сезоне-2024 ей удалось стать чемпионкой двух турниров «Большого шлема» – Australian Open и US Open, также завоевав титулы «Мастерсов» в Цинциннати и Ухане. А по итогам года теннисистка из Беларуси впервые в карьере закрепила за собой первую строчку в рейтинге.

Арина Соболенко Фото: Jamie Squire/Getty Images

Но и другие могут похвастаться крупными достижениями. Так, Ига Швёнтек выиграла свой пятый ТБШ на «Ролан Гаррос» и завоевала четыре титула «Мастерсов», завершив сезон на второй строчке в рейтинге. Третья ракетка мира Кори Гауфф отметилась победой на «тысячнике» в Пекине и Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

В отличие от них, Жасмин Паолини и Чжэн Циньвэнь не так долго находятся в топе, но смогли по-своему вписать себя в историю тенниса в этом сезоне. Итальянка дошла до финалов «Ролан Гаррос» и Уимблдона, взяла «Мастерс» в Дубае и совсем недавно привела сборную Италии к победе в Кубке Билли Джин Кинг. Китаянка же отметилась финалом Australian Open, золотой медалью ОИ-2024 и стала финалисткой Итогового.

«Камбэк года»

Последняя категория посвящена теннисисткам, которые смогли вернуться на корт после травм или каких-то личных обстоятельств и показать отличную игру. В этом году в качестве номинанток названы Аманда Анисимова (США), Паула Бадоса (Испания), Каролина Мухова (Чехия), Наоми Осака (Япония) и Эмма Радукану (Великобритания).

Стоит отметить, что российские теннисистки уже не раз становились лауреатами ежегодной премии WTA. В различных номинациях побеждали Мария Шарапова (2003, 2004), Анна Курникова (1996, 1999), Елена Дементьева (2000), Динара Сафина (1998) и некоторые другие. В 2023 году в номинации «Новичок года» лауреатом стала Мирра Андреева, вошедшая в прошлом сезоне в топ-50 мирового рейтинга.

По традиции, победителей премии в этом году определят журналисты ведущих спортивных СМИ из разных стран. Результаты будут опубликованы не ранее 9 декабря.